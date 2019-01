Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mourad Hazem Hussein El Mously macht zwischen den Spielen eine kleine Essenspause. Der 20-jährige Ägypter spielt in der Oberligamannschaft des Squashclubs Wiesloch und gönnt sich eine Portion Spaghetti, ehe es wieder in den eckigen Court geht, um dort die nächste Partie zu bestreiten. Der junge Mann, der in Heidelberg "Internationale Beziehungen" studiert, gehört zu den zehn besten Squash-Spielern in Deutschland und ist seit zwei Jahren hier im Lande. Seine sportliche Heimat hat er bei dem Wieslocher Verein gefunden, der 1984 gegründet wurde und zunächst sein Domizil im damaligen Sportpark, am Rande des Dämmelwaldes gelegen, hatte. Allerdings entwickelte sich die einstige Boom-Sportart nicht weiter, Hallen wurden geschlossen oder anderweitig genutzt. So standen für den Verein zahlreiche Umzüge an, über Rauenberg und Walldorf landete man schließlich im Racketcenter Nußloch, dort gehen die Wieslocher seit 2002 ihrem Sport nach.

Der Vorsitzende des Squashclubs Wiesloch, Peter Pocz (re.) freut sich mit seinem Spitzenspieler, dem Ägypter Mourad Hazem Hussein El Mously, zwischen den Partien über den erfolgreichen Auftritt seines Stars. Foto: Siegfried

"Wir sind in der Region der einzig noch existierende Verein, der in unterschiedlichen Ligen aktiv ist", verkündet stolz Pressewart Martino Carbotti. 70 Mitglieder sind es derzeit, davon sind 40 in Mannschaften aktiv, die Altersspanne bewegt sich zwischen acht und 75 Jahren. Und der älteste ist Jean Claude Hiron. Der Franzose war bereits in seiner Heimat aktiv und lässt es sich auch heute nicht nehmen, in der Landesliga noch den Schläger zu schwingen. Squash lag in den siebziger und achtziger Jahren voll im Trend, die Vereine schossen wie Pilze aus dem Boden, viele versuchten sich an dem schnellen Spiel in dem etwa 65 Quadratmeter großen Court, liebevoll auch "Käfig" oder "Box" genannt. Dabei geht es darum, den kleinen Ball möglichst unerreichbar für den Gegner zu platzieren, dass dieser nicht mehr zum Zuge kommt. Erfunden wurde das schnelle Spiel Mitte des 19. Jahrhunderts in England, 1930 entstanden die ersten Spielstätten in Deutschland.

Bei den Wieslochern steht der Sport zwar im Mittelpunkt, aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. "Klar, wir wollen erfolgreich sein", betont der Sportwart Michael Ernst. Und das sind die unterschiedlichen Teams auch. Die erste Herrenmannschaft - es dürfen dabei auch Damen mitwirken - spielt eine gute Rolle in der Oberliga, das zweite Team ist in der Landesliga unterwegs und die 3. und 4. Mannschaft geht in der Bezirksliga an den Start. Gespielt wird mit speziellen Schlägern und der kleine Ball, der um die 25 Gramm wiegt, aus Gummi besteht und in der Größe etwa einem Golfball entspricht, muss vor jedem Spiel aufgewärmt werden. "Dies geschieht meistens durch Einschlagen vor dem Match, denn der wärmere Ball hat ein völlig anderes Sprungverhalten als ein kalter", informiert Ernst.

Bei dem RNZ-Besuch in Nußloch spielte das Oberliga-Team an einem zusammengelegten Spieltag gegen Mannschaften aus Karlsruhe und Stuttgart und am Ende konnten beide Partien siegreich beendet werden. Die Saison geht von Oktober bis April und die Reisen führen durch das gesamte Baden-Württemberg, bis hinunter zum Bodensee. Offizielle Schiedsrichter gibt es nur in der Bundesliga, selbst in der Oberliga übernehmen Spielerinnen und Spieler aus den antretenden Mannschaften diese Aufgabe selbst. Es werden eigens dafür spezielle Kurse angeboten, damit die Referees das Regelwerk komplett beherrschen. Gespielt wird auf drei Gewinnsätze, jeder Satz geht bis elf Punkte, allerdings muss ein Vorsprung von zwei Punkten bestehen, um den Satz erfolgreich abschließen zu können. Angetreten wird entweder im Einzel oder im Doppel.

Einig ist man sich bei der Vorstandschaft: Der Sport macht viel Spaß, ist sicherlich anstrengend und erfordert höchste Konzentration. So ist eine Partie von einer Mischung aus Taktik, Strategie und Schlagkraft geprägt. Und neben dem jungen Ägypter ist auch Benedek Sebök, die Nummer Zwei im ungarischen Nationalteam, bei den Wieslochern mit am Start. "Er war schon mal bei uns und ist jetzt zurückgekehrt", freut sich der Vereinsvorsitzende Peter Pocz. Allerdings müssen für Spitzenspieler so um die 500 Euro locker gemacht werden, und dies pro Spieltag. Dies kann aus den Mitgliedsbeiträgen bestritten werden. "Monatlich fallen 34 Euro an und dies ist wesentlich günstiger als die Buchung von privaten Einzelstunden", klärt Pocz auf. Zweimal in der Woche wird trainiert, professionelle Übungsleiter stehen allerdings nicht zur Verfügung. Vielmehr geben erfahrene und gute Spieler ihr Wissen an die anderen Vereinsmitglieder weiter.

Bedauert wird das Abgleiten zu einer Randsportart. "Wir sind kaum in den Medien vertreten, eine Übertragung im Fernsehen ist kaum möglich, da sich das Geschehen in dem geschlossenen Court abspielt", bedauern die Wieslocher. Auch der mehrmalige Versuch, Squash in das olympische Programm aufzunehmen, ist in den zurückliegenden Jahrzehnten mehrfach gescheitert. Beim heimischen Squashclub registriert man dies zwar mit Bedauern, doch bremst dies nicht die Begeisterung. Auch wenn in der Sommerzeit der Court in der Halle - sechs davon stehen in Nußloch zur Verfügung - eher einer Sauna gleicht. "Das macht uns nichts aus", so Simone Luka. Die einstige Bundesligaspielerin, seit acht Jahren im Verein, trainiert zweimal in der Woche und selbst das kleine Töchterchen hat bereits einen eigenen Schläger, um später vielleicht einmal in die Fußstapfen der Mutter zu treten.

Info: Die Trainingszeiten für Erwachsene sind jeweils dienstags von 19 bis 22 Uhr und freitags von 19.30 bis 22 Uhr, für die Jugend (ab acht Jahren) freitags von 18 bis 19.30 Uhr. Das nächste Landesliga-Spiel findet morgen, Samstag, 12. Januar, ab 15 Uhr gegen Karlsruhe und Pforzheim statt (Racketcenter Nußloch).