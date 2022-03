Von Timo Teufert

Walldorf. Als Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 14. Januars den Geldautomaten der Sparkasse Heidelberg in der Walzrute am Walldorfer Nahversorgungszentrum sprengten, wurden die direkten Anwohner nicht nur aus dem Schlaf gerissen, die Trümmerteile des Pavillons flogen auch bis in ihre Gärten. Ende Februar schlugen die Täter in einer Filiale der Sparkasse in der Heidelberger Bahnstadt zu, die sich im Erdgeschoss eines belebten Wohn- und Geschäftshauses befindet. Glücklicherweise wurden bei den beiden Vorfällen keine Unbeteiligten verletzt. So weit will es der Vorstand der Sparkasse aber auch gar nicht kommen lassen und hat deshalb schnell reagiert: Um weitere Sprengungen zu verhindern, bei denen Menschen verletzt werden könnten, wurden in der letzten Woche die Geldautomaten in neun SB-Filialen im Geschäftsgebiet geleert und außer Betrieb genommen. Betroffen sind auch die Filialen in Frauenweiler, Malschenberg und am SBK-Markt in Walldorf.

"Bislang waren immer nur Automaten in Gewerbegebieten betroffen, doch seit Januar finden die Sprengungen auch in der Nähe von Wohnbebauung statt, wie die Beispiele aus Walldorf und der Heidelberger Bahnstadt zeigen", berichtet Rainer Arens, Vorstand der Sparkasse Heidelberg, im Gespräch mit der RNZ. Die Bank habe deshalb handeln müssen, nicht auszudenken, wenn durch eine zu hoch dosierte Ladung auch Menschen zu Schaden kämen. "Für uns war Gefahr in Verzug, denn die letzten gesprengten Automaten standen auf unserer Gefährdungsliste ganz oben", so Arens. Es sei bitter und erschreckend gewesen, festzustellen, dass diese Liste tatsächlich valide war. "Wir haben deshalb relativ kurzfristig reagiert, neun Standorte vom Netz genommen und ein knackiges Ad-hoc-Paket zum Schutz unserer Filialen geschnürt", berichtet Arens weiter. Mit verschiedenen Sofortmaßnahmen will man nun auch die Filialen schützen.

Diese Pavillons sind besonders stark gefährdet. Deshalb wurde der Automat am SBK-Markt abgeschaltet. Foto: Pfeifer

"Wir müssen das tun, um den Trend zu stoppen", betont der Sparkassen-Chef. Schließlich verwendeten fast alle Banken in der Umgebung die gleichen Automaten. Weshalb vor allem die Sparkasse Heidelberg betroffen sei, liege wohl auch daran, dass die Täter wüssten, dass die Fluchtwege hier funktionierten. Wichtige Kriterien für die in Banden organisierten Täter sind die gute Anfahrbarkeit der Automaten und Fluchtmöglichkeiten.

Man habe in die technische Aufrüstung der Geräte bereits hohe siebenstellige Summen investiert, sagt Arens. Nun setze man noch einmal die Bargeldbestände in den Automaten herunter, um sie als Ziel unattraktiver zu machen. "Wir verwenden schon seit einiger Zeit sogenannte Cash-Recycler, bei denen man auch Geld einzahlen kann. Aus diesen Einzahlungen werden die Auszahlungen gespeist", erklärt der Vorstand. Zudem hat die Bank einen Wachdienst engagiert, der die Filialen während der Nacht kontrollieren wird.

Auch in der ehemaligen Filiale in Malschenberg gibt es seit letzter Woche kein Bargeld mehr. Foto: Peifer

Viele Kunden wurden von der Schließung der Automaten überrascht. Es habe aber auch Verständnis gegeben, auch wenn die Kommunikation nicht ideal gelaufen sei, sagt Arens. "Die Dichte der Sprengungen hat aber zugenommen und die Kriminalpolizei hat uns geraten, keine Zeit verstreichen zu lassen", erklärt der Vorstandsvorsitzende. Deshalb könne man auch noch nicht sagen, ob an bestimmten Standorten nun die rollende Filiale stoppen werde, um die Kunden mit Bargeld zu versorgen. "Wir prüfen gerade, welche Kunden an den betroffenen Automaten waren", berichtet Arens.

Allerdings sei der Umsatz in den SB-Filialen in den letzten vier Jahren um rund 30 Prozent zurückgegangen. Besonders im Corona-Lockdown, als viele Händler statt Bargeld lieber bargeldlose Zahlungen angenommen haben. In den Orten wie Malsch, wo man 2021 die Filiale geschlossen hatte, habe man keine Kunden verloren. "Wir stellen dort vielmehr Wanderungsbewegungen fest – nicht nach der kürzesten Entfernung zur nächsten Filiale, sondern nach dem Lebensrhythmus", sagt Arens. So nutzten Kunden stattdessen Filialen, die auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen liegen.