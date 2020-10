Sinsheim/Wiesloch. (cla) "Ich bin ein bisschen gerührt", freute sich der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (SPD) aus Wiesloch über das Votum der Genossinnen und Genossen.

91 Prozent der 67 anwesenden Parteimitglieder aus dem Bundestagswahlkreis 277 Rhein-Neckar schenkten ihm bei der Nominierungskonferenz, bei der er keinen Gegenkandidaten hatte, in der Dr.-Sieber-Halle ihr Vertrauen. "Eines machen wir dieses Mal aber anders: Wir gehen selbstbewusst und optimistisch in den Bundestagswahlkampf", betonte der frisch nominierte Kandidat.

Viele lobende Worte hatte es im Rahmen der Konferenz für Castellucci, der seit 2013 Mitglied des Bundestags ist, gegeben. Mehrere Redner betonten, dass der Hochschulprofessor es besonders verstehe, junge Menschen für die SPD zu begeistern und er der Grund dafür sei, dass die "Jusos" im Rhein-Neckar-Kreis im Vergleich zu anderen Kreisverbänden besonders aktiv seien.

Eine Empfehlung gaben die Genossinnen und Genossen Castellucci dann doch mit auf den Weg: "Wir müssen ein bisschen mehr Lächeln. Wir regieren im Bund und sollten optimistischer sein", sagte Johannes Roß aus Helmstadt-Bargen.

Castellucci schwor die SPD-Mitglieder mit einer 40-minütigen Rede auf den Bundestagswahlkampf ein. Die SPD habe einen hervorragenden Kanzlerkandidaten nominiert und könne eine gute Bilanz vorlegen: die Einführung der Grundrente, die Tatsache, dass künftig 90 Prozent der Bürger keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen müssen, der Kohleausstieg oder das Klimaschutzgesetz konnten von der SPD durchgesetzt werden. Das Kurzarbeitergeld sei sinnvoll, um die Menschen in der aktuellen wirtschaftlichen Krise in Beschäftigung zu halten und vielen Familien ihr Einkommen zu sichern.

"Ein ,weiter so‘ kann es aber nicht geben, dafür trete ich an. Nach 16 Jahren ist es wichtig, dass wieder ein Sozialdemokrat Bundeskanzler wird", betonte Castellucci. Der Zusammenhalt, den eine Gesellschaft brauche, sei nicht mehr da. Die Wählerinnen und Wähler müssten merken, dass es der Politik um die Menschen geht. Letztlich sei wichtig, den Menschen wieder Orientierung zu geben. Die SPD arbeite aus diesem Grund für die Zukunft an einem neuen Sozialstaatskonzept, an einer Kindergrundsicherung und an einer Pflegebürgerversicherung.

Ausdrücklich lobte der Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion das Engagement vieler SPD-Mitglieder im Rahmen von Demonstrationen "gegen rechts". Man dürfe aber nicht nur immer dagegen sein, man müsse auch das Gute aufzeigen. Er begrüßte zudem die Klimaschutz-Initiative "Fridays for Future": "Die haben Recht", sagte der 46-Jährige. Die Nachhaltigkeit sei das Thema der SPD. "Wir müssen die Speerspitze der jungen Leute in den Parlamenten sein. Der Wohlstand soll erneuerbar werden", betonte er.

"Die Erwartungen an die SPD sind häufig höher als die Umfragewerte", sagte Castellucci mit einem Schmunzeln und schloss: "Die SPD ist wieder zurück, soll es im nächsten Jahr heißen."