Von Tobias Törkott

Wiesloch. Der knallpinke VW-Bus fällt auf. Und sorgt nicht nur auf den Straßen in und um Wiesloch für Aufsehen, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Schnell spricht sich in den vergangenen Tagen in der Weinstadt herum, dass das Team der VOX-Sendung "Shopping Queen" im Wieslocher Palatin dreht – inklusive pinkem Bus und Laufsteg.

"Wir waren das Außenstudio von ,Shopping Queen’", erklärt Markus Giegerich, Verkaufsrepräsentant beim Palatin. Eine ganze Woche habe sich die Produktionsfirma Constantin Entertainment aus Ismaning eingemietet, um gleich mehrere Folgen der Sendung zu drehen. Das TV-Unternehmen produziert neben der bekannten Mode-Sendung um Designer Guido Maria Kretschmer auch Formate wie "Genial daneben" oder die Online-Sendung "LOL: Last One Laughing" mit Michael "Bully" Herbig, die beim Video-Angebot von Amazon erschienen ist.

Shopping-Queen gilt als eine der Mode-Serien im deutschen TV. Dabei "treten die Teilnehmerinnen und – bei Spezial-Ausgaben – auch Teilnehmer unter einem bestimmten Motto mit einem 500-Euro-Budget gegeneinander an. Ziel: Das beste Outfit finden.

Eine Woche lang war in dem Veranstaltungshaus das TV-Studio untergebracht – natürlich inklusive Laufsteg. Foto: Palatin Wiesloch

Im Palatin sind die Dreharbeiten die ersten seit vielen Jahren. 2020 habe es Gespräche über eine andere TV-Sendung gegeben, aber diese fiel Corona zum Opfer. Insgesamt drei Räume für Besprechung, Lager und die Show selbst hatte das siebenköpfige Dreh-Team angemietet, dazu kamen noch Zimmer im Hotel, so Giegerich. "Die haben alles an Equipment dabei gehabt", erinnert er sich. Im Palatin habe während der vergangenen Woche eine Grundaufregung geherrscht. Schließlich hat man nicht jeden Tag ein Kamera-Team zu Gast. "Generell haben wir aber gar nicht so viel mitbekommen. Morgens wurde meist gedreht, dann sind sie mit dem Bus losgezogen. Es war völlig entspannt", schildert Giegerich. Das Team sei generell sehr angenehm gewesen und habe einem nicht das Gefühl gegeben zu stören. In den Drehpausen nutzten nach Angaben des Palatin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kongress- und Kulturzentrums auch schon mal den Laufsteg, um ein Foto zu knipsen. "So eine Produktion ist schon etwas Cooles", bewertet Giegerich die Woche. Daher könnte man sich im Palatin durchaus wieder vorstellen, sofern es die Kapazitäten zulassen, erneut Räume für eine Produktion zu vermieten. "So etwas bringt auch viel Reichweite", spielt Giegerich auf die vielen Kommentare und "Gefällt-Mir-Angaben" auf der Facebook-Seite des Palatin an.

Wer bei der Sendung aus der Region teilgenommen hat, und in welchen Modeläden eingekauft wurde, ist im Übrigen nicht bekannt. Auch das Palatin konnte hierzu keine Auskunft geben. Aufklärung darüber werden die Ausstrahlungen Ende November, Anfang Dezember im TV-Sender VOX geben. Shopping-Queen-Fans aus Wiesloch und Umgebung, die nun möglicherweise traurig sind, dass sie die Dreharbeiten verpasst haben, tröstet vielleicht eine Nachricht: Guido Maria Kretschmer war wohl nicht vor Ort.