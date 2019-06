Wiesloch. "Man fühlt sich stark angesprochen." "Es entschleunigt, wenn man länger bei so einem kurzen Text bleibt." Zwei von mehreren begeisterten Rückmeldungen nach der Probesession mit Carsten Sommerfeldt. Wolfgang Widder (Bürgerstiftung) und Pfarrer Christian Schwarz (Evangelische Petrusgemeinde) war es gelungen, den deutschen "Vater" von "Shared Reading" nach Wiesloch einzuladen. Aus der Verlagsarbeit kommend, hat Sommerfeldt das aus Liverpool stammende "Shared Reading" zu seinem Lebensprojekt gemacht und gründet Gruppen im gesamten deutschsprachigen Raum. Die erste Staffel in Wiesloch Anfang 2019 stand unter dem Motto: "Geschichten vom Leben teilen". Unter der Leitung von Wolfgang Widder und Christian Schwarz mit Unterstützung von Anne Wettstein kamen rund 30 Interessierte zu den Treffen im evangelischen Gemeindehaus.

Die Grundidee von "Shared Reading", so Sommerfeldt in seiner Einführung vor rund zwanzig geladenen Teilnehmern (unter anderem Stadt Wiesloch, Institutionen, Multiplikatoren): Menschen treffen sich, es wird eine Kurzgeschichte gelesen, unterbrochen von Phasen für den Austausch, am Schluss steht ein Gedicht. Niemand muss lesen, niemand muss sich äußern, jeder darf, weder Vorbereitung noch Hausaufgaben sind nötig. Das Ziel ist kein weiterer Literaturkreis, sondern gemeinsames "Wachsen an Worten".

Mit seinen Fragen zu einer Kurzgeschichte von Sylvia Plath verstand es Sommerfeldt, die Teilnehmer in ein engagiertes Gespräch zu verwickeln. Bei der Feedbackrunde zeigten sich Teilnehmer fasziniert, wie ein anregender Austausch in Gang komme, da man immer wieder Assoziationen zum eigenen Leben herstellen könne.

Ob "Shared Reading" auch für demente Menschen geeignet sei oder für Menschen mit kognitiven Einschränkungen? In diesen Fällen, so Sommerfeldt, müsse die Methode an die Zielgruppe angepasst werden. In Liverpool, wo das Programm entwickelt wurde, wurden positive Effekte auf das persönliche Wohlbefinden nachgewiesen. "Geteiltes Lesen" (wörtliche Übersetzung) stärke darüber hinaus das Gemeinschaftsgefühl, sei mithin ein Instrument der Gemeinwesenarbeit.

In Wiesloch soll "Shared Reading" in Zukunft weiter ausgebaut werden. Einige Interessierte stehen schon bereit, um sich als "Leseleiter" ausbilden zu lassen.

Info: Die nächsten Termine: 27. Juni, 3. Juli, 10. Juli und 16. Juli, jeweils 19.30 Uhr bei Bücher Dörner (Gebühr fünf Euro je Abend oder 15 Euro pauschal zugunsten der Ausbildung neuer Leseleiter).