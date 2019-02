St. Leon-Rot. (kf) "Klänge der Freude" im wörtlichen wie im übertragenen Sinne bestimmten die feierliche Investitur von Pfarrer Dr. Michael Hettich zum neuen Leiter der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot. In der St. Mauritiuskirche Rot fand die Eucharistiefeier statt, anschließend gab es einen Empfang im Pfarrheim. Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Hettich, Dekan Jürgen Grabetz und Kaplan Dike Uwakwe zelebrierten die Geistlichen Arthur Wagner, Dr. Thomas Stolle und Joachim Viedt mit zahlreichen Ministranten die feierliche Eucharistiefeier. Musikalisch gestaltet wurde die Investitur vom Cäcilienchor Rot, der Solistin Josefa Kreimes und dem Orchester an St. Mauritius, an der Orgel begleitete Dietmar Schüßler. Die musikalische Gesamtleitung hatte Chorleiter Klaus Siefert.

Zahlreiche Geistliche zelebrierten in der Mauritiuskirche Rot den Investitur-Gottesdienst. Foto: Theo Vetter

"Wie schön, dass wir schon seit fünf Monaten in diesem Zustand leben, der heute mit der feierlichen Investitur endet", freute sich Dekanatsratsvorsitzender Dr. Klemens Gramlich bei der Begrüßung. Dekan Jürgen Grabetz verlas und überreichte die von Erzbischof Stephan Burger bereits im September vergangenen Jahres ausgefertigte Ernennungsurkunde. In der anschließenden Ansprache hob der Dekan auf die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Evangeliums als unerschöpflicher Kraftquell ab: "Es ist und bleibt der Grund, auf dem wir stehen."

Die Einsetzung von Pfarrer Dr. Hettich sei seitens des Erzbischofs eine Investition von Vertrauen und Zuversicht. Aufgefordert zu investieren, im Sinne des Einbringens von eigenem Talent, von Fähigkeiten und Können sei auch jeder Einzelne in den Kirchengemeinden vor Ort. Das gelinge mehr oder weniger gut, ungeachtet des Umfangs der dafür aufgewendeten Zeit. Sich hier nicht zu überfordern, gelte für die Gläubigen wie den Priester gleichermaßen. "Du darfst auch Fehler machen."

Der Dekan forderte dazu auf, dem neuen Pfarrer Vertrauen zu schenken und in ihn zu investieren. Dem aus Missbrauch resultierenden Vertrauensverlust der Kirche sei mit Mut und Offenheit bei allen Beteiligten zu begegnen. Gleiches gelte für die anstehenden großen Herausforderungen und Veränderungen.

Beim Empfang gab es viele Grußworte, Glückwünsche und Gratulationen. Foto: Theo Vetter

Ihre guten Wünsche an den Pfarrer brachten die Vertreter der Verwaltung, der Einrichtungen und Gemeinschaften der Seelsorgeeinheit in den von ihnen vorgetragenen Fürbitten zum Ausdruck.

Mit Freude nahm Pfarrer Hettich seine Aufgabe "im Dienste Gottes und der Menschen" an. Die vor ihm liegende Arbeit vertraute er dem "Schutz der Gottesmutter Maria und der Patrone der Pfarrgemeinden" an und dankte am Ende der Eucharistiefeier allen Mitwirkenden, Beteiligten und Aktiven. Er erbat sich die Begleitung und Unterstützung seines Dienstes im Gebet und brachte seine Freude an den anstehenden Begegnungen zum Ausdruck und lud alle Anwesenden zum sich anschließenden Empfang im Pfarrheim ein.

Dort eröffnete Dr. Klemens Gramlich den Reigen der Grußworte. Unter Bezug auf die Ausführungen des Dekans hinsichtlich des Vertrauensverlusts der Kirche erinnerte er daran, dass es auch in Rot in der Vergangenheit Abgründe, Versagen und Missbrauch gegeben habe. Er wünschte dem Pfarrer der Seelsorgeeinheit, jemand zu sein, "der es zulassen kann, dass Gott auf ihm spielt wie auf einem Instrument". Seine Frage betreffs des neuen Oberhauptes an die Ministranten und alle Anwesenden "Wolle mer ihn reilosse" wurde mit einem begeisterten kräftigen "Ja" quittiert.

Mit einem kräftigen Applaus hießen die Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit deren neuen Leiter beim Empfang nach der Kirche willkommen. Foto: Theo Vetter

Namens des gemeinsamen Kirchengemeinderats der Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit überreichte Ulrike Lawinger-Erhard einen überdimensionalen gebackenen Schlüssel. Birgit Klemenz überbrachte in Vertretung von Bürgermeister Dr. Alexander Eger namens der politischen Gemeinden der Seelsorgeeinheit den Wunsch einer Fortsetzung der bisherigen fruchtbaren und guten Zusammenarbeit mit dem seit 2015 als Kooperator hier tätigen Seelsorger.

Für die evangelischen Kirchengemeinden in Walldorf und St. Leon-Rot grüßte und beglückwünschte Pfarrerin Wibke Klomp den neuen Leiter der Seelsorgeeinheit. Sie würdigte ihre bisherigen Begegnungen mit Pfarrer Dr. Hettich als Kooperationspartner: "Der kann kooperieren" und überreichte in Anbetracht der vor dem Leiter der Seelsorgeeinheit liegenden Aufgabenfülle einen Zollstock mit der Maßgabe "Gott ist der Maßstab".

Seine Schlussworte eröffnete Pfarrer Dr. Hettich mit einem Dank an das Seelsorgeteam, an die Pfarrsekretärinnen, an die haupt- und nebenberuflich Arbeitenden, an die ehrenamtlich Tätigen sowie an alle, die sich in verschiedenen Gruppierungen einbringen. Mit Blick auf das für die Seelsorgeeinheiten anstehende Projekt "Kirchenentwicklung 2030" ermutigte er in Anspielung auf die Lesung in der Eucharistiefeier, "die Netze auszuwerfen" und sich gegenseitig zu stärken und zu bereichern. "Die Verbundenheit mit Gott macht unser Leben froh und hell und gibt ihm letzten Sinn."