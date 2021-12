Von Paul Körner

Dielheim/Wiesloch. "Es ist Advent. Manche Türen öffnen sich in dieser Zeit von selbst; nicht nur die Türen der Adventskalender, sondern auch die Türen unserer Herzen. Vieles in diesen Tagen erinnert an die Herbergssuche von Josef und Maria, die für eine kurze Zeit eine Bleibe und eine offene Türe suchten." So begrüßte Pfarrer Bernhard Pawelzik im letzten Pfarrbrief seine neue Kirchengemeinde. Er leitet jetzt die Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim und tritt zusammen mit Kooperator und mitarbeitendem Pfarrer Josef Schaaf an.

Ähnlich wie Josef und Maria erging es vor nunmehr fast einem Jahr den beiden Priestern. Pawelzik und Schaaf kannten sich schon länger aus der Gemeinschaft der "Schönstatt-Diözesanpriester" und waren auf der Suche nach einem neuen Wirkungsort, mit der Möglichkeit, aus einer sogenannten "Vita Communis" heraus seelsorgerisch wirken zu können.

Die Ausschreibung der Pfarrstelle der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim kam gerade zur rechten Zeit und für beide Bewerber stand nach herzlicher Kontaktaufnahme die Tür weit offen. Schon beim ersten Kennenlernen passte vieles zusammen. Die Entscheidung zum Beschreiten eines gemeinsamen Glaubensweges fiel schnell und selbst der Startbeginn zum neuen Kirchenjahr war keine unüberwindbare Hürde.

Herzliches Willkommen in würdevoller Feier

Dieser Tag war nun am ersten Adventssonntag gekommen, gewissermaßen in des Wortes doppelter Bedeutung, denn das Wort "Advent" bedeutet "Ankunft". Zur Ankunft der neuen Pfarrer waren zahlreiche Gläubige in die Kirche St. Cyriak nach Dielheim gekommen, die zum freudigen Anlass vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Andreas Kist herzlich begrüßt wurden.

Den Kirchenbesuchern war es ein Herzensanliegen, der Amtseinführung des Leiters der Seelsorgeeinheit beizuwohnen. Diese sogenannte Investitur Pawelziks vollzog Dekan Uwe Lüttinger im Auftrag von Erzbischof Stephan Burger zum Beginn eines würdigen Gottesdiensts. Dabei galt die Begrüßung auch Pfarrer Schaaf, der Pawelzik als Kooperator mit dem Titel eines Pfarrers zur Seite stehen wird. Die Feier der Liturgie leitete Pawelzik in Konzelebration mit Kooperator Schaaf und Dekan Lüttinger.

In ihrer Dialogpredigt berichteten die neuen Seelsorger von den Wochen vor der Ankunft an ihren neuen Wirkungsstätten. Beide nutzten die Zeit auf ihre Art, um auf Zeichen zu achten und auch Erfahrungen zu sammeln, die auf keinem Zufall beruhen können und nur als gottgewollt zu deuten sind. Wenn Gott eine Türe zuschlägt, öffnet er eine andere mehrfach; Pfarrer Pawelzik hat es nach eigener Auskunft auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela eindrucksvoll erlebt.

Einmal hatte die einzige Übernachtungsmöglichkeit im Ort geschlossen, dafür gab es einige Kilometer weiter eine Herberge mit einem gemeinsamen Essen. Beim Teetrinken und einem Gebet durften alle Anwesenden erzählen, was sie teilen wollten. Dabei flossen laut Pawelzik auch Tränen und ein Teilnehmer bezeichnete die Runde als schönste Erfahrung auf dem Weg.

Von einem Teilen auf andere Art und Weise berichtetet Pfarrer Schaaf aus seiner ehemaligen Pfarrei, wo sich mit der Aktion "Brot am Haken" neben dem erhaltenen "Mehrwert" gleichzeitig noch Türen geöffnet haben. "Kaufe ein Brot und zahle zwei" für eine Bezugsmarke der Bäckerei: Das war die Devise bei dieser Aktion, initiiert vom Gemeinde-Ausschuss "Caritas und Soziales". Jeder durfte sich einer solchen Marke bedienen.

Gott hat etwas vor und schuf Begeisterung in der Sache Jesu, innerhalb einer lebendigen Gemeinschaft, die sich zu ihm bekennt und eine dauerhafte Beziehung zu ihm sucht: Dann können, wie gehört, Dinge passieren, die kaum zu glauben, aber wahr sind. Darüber waren sich die beiden Prediger mit Blick auf die Zukunft einig.

Einem guten Gelingen in der Sache Jesu galten die Fürbitten, vorgelesen von Vertretern der einzelnen Gemeindeteams der Seelsorgeeinheit. Der ergänzende gesangliche Ruf "Mache dich auf und werde Licht" wurde von Martin Ritz an der Orgel begleitet, ebenso wie die anderen Kirchengesänge. Er drückte zusammen mit der Sopranistin Petra Rostock und der Saxofonistin Martina Kaps der Feier den passenden musikalischen Stempel auf.

Am Ende des Gottesdienstes luden die Hauptamtlichen vom Seelsorgeteam die ganze versammelte Gemeinde ein, Segensgebete für die neuen Pfarrer zu sprechen. Im Anschluss entbot Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner auch im Namen der Stadt Wiesloch herzliche Willkommensgrüße. Pfarrer Andreas Blaschke von der evangelischen Petrusgemeinde Wiesloch rief den neuen Kollegen zu: "Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist." Er tat dies für alle evangelischen Kirchengemeinden im Einzugsgebiet der Seelsorgeeinheit. Zu guter Letzt dankte der stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jürgen Ritz allen, die zum Gelingen des Gottesdiensts beigetragen hatten, und wünschte den neuen Seelsorgern alles Gute und Gottes reichen Segen.