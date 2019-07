Von Armin Rößler

Walldorf. "Was für eine wunderschöne Kulisse, ich find‘s mega-geil", freute sich Sänger Fabian Miller schon früh am Abend, nachdem gerade die letzten Töne des ersten Songs, "Juke Box Hero" von Foreigner, verklungen waren. "Das würden wir gern wieder machen", sagte er gut zweieinhalb Stunden später, bevor die Van-Halen-Hymne "Jump" das Konzert beendete. Mit der achtköpfigen Band "Delta Rock" stand Miller auf der Seebühne im Walldorfer Aqwa-Bäderpark und bot den rund 800 Zuhörern einen höchst unterhaltsamen Abend mit einer Fülle von bekannten und einigen weniger bekannten Classic-Rock-Songs, die vor allem aus den siebziger und achtziger Jahren stammten.

Dabei war das Publikum anfangs fast zu entspannt, vielleicht auch wegen der an Urlaub erinnernden Atmosphäre auf dem Freibadgelände: Die Besucher hatten es sich auf der gut besetzten Wiese am Badesee gemütlich gemacht, viele hatten Decken mitgebracht, andere nutzten die von den Stadtwerken zur Verfügung gestellten Sitzkissen, hier und da waren sogar Picknickkörbe zu sehen. Trotz der überwiegend fetzigen Musik zeigten sich die Zuhörer keineswegs entfesselt, sondern im entspannten Genießermodus. Die erste Aufforderung, ein bisschen mehr Aktivität zu zeigen und mitzusingen, ging bei Journeys "Don‘t stop believin‘" noch ziemlich in die Hosen ("das ist doch etwas zögerlich, Walldorf", kommentierte Sängerin Lydia Sprengard), klappte bei AC/DCs "Thunderstruck" schon deutlich besser und wurde nach der Pause, als es dunkel geworden war und die dezente Lightshow zum Einsatz kam, endlich zur Zufriedenheit aller absolviert. Bei "Smoke on the Water" von Deep Purple wurde nicht nur fleißig mitgeklatscht, sondern auch getanzt und lautstark gesungen. "Das war genial", freute sich Miller.

Während Fabian Miller eher für die höheren Töne zuständig war (in "Burn" fehlte nicht viel zu Glenn Hughes), überzeugte Lydia Sprengard als Rockröhre und Energiebündel, die so unterschiedliche Stücke wie Totos "Hold the Line" oder "I want you to want me" von Cheap Trick mit viel Power servierte. Die Background-Sängerinnen Elena Kippenberger und Yvonne Massafra durften mit "Summer of 69" (Bryan Adams) und "Don‘t stop" (Fleetwood Mac) je einen Titel interpretieren und die vier Musiker der 2008 gegründeten Formation hatten ihre Instrumente bestens im Griff: Jens Kreft am Bass, Tobias Zeller am Schlagzeug, Bernd Bundschu am Keyboard und Max Jeschek an der Gitarre, der mehrere großartige Soli aus dem Ärmel schüttelte.

Das Programm war eine bunte Mischung: Klassiker wie Led Zeppelins "Kashmir" - wuchtig, dynamisch, majestätisch gespielt, wie es dieser Song erfordert - erklangen neben eher Unerwartetem wie "Stormbringer" von Deep Purple oder Marillions "Kayleigh" und mit "Open your Eyes" von den Guano Apes gab‘s einen Ausflug in die Neunziger.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten: Ozzy Osbournes "Dreamer" war zwar ein Hit (2002 Platz zwei in den deutschen Charts), ist aber beileibe kein Klassiker - immerhin interpretierte Lydia Sprengard den Song deutlich kraftvoller als der beim Original doch stimmlich schon arg angeschlagene "Prince of Darkness". Aber auch die Ansage "Ihre größte Hymne spielen wir nicht" mit Blick auf Queen, sorgte nicht bei jedermann für Zufriedenheit. Es hätte ja wenigstens die zweit- oder drittgrößte sein dürfen, aber nicht ausgerechnet das überschätzte "The Show must go on". Das wäre definitiv kein guter Schlusspunkt gewesen, aber "Delta Rock" kriegten danach wieder die Kurve und ließen es noch einmal krachen: "Rebel Yell" (Billy Idol), "Here I go again" (Whitesnake) und "Cryin‘" (Aerosmith) sorgten vor dem finalen "Jump" wieder für ordentlich Bewegung im Publikum und für zufriedene Gesichter nach einem gelungenen Konzert.