Stefan Kolb, Theaterleiter des Luxor-Filmpalasts in Walldorf, gewährte Einblicke in das Innenleben eines Kinos. Seine Gäste waren Neuntklässlerinnen des Ottheinrich-Gymnasiums, die im Rahmen des Unterrichtsprojekts „Schüler machen Zeitung“ zu einem „Recherchetermin“ ins Kino gekommen waren. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (oé) Wer hätte das gedacht? Als es noch klassische Filmstreifen gab, war die Filmrolle eines abendfüllenden Spielfilms rund fünf Kilometer lang. Sie lag aufgerollt auf einem runden Metalltisch, von wo der Filmstreifen zum Projektor und wieder zurück transportiert wurde. Ein zweiter Metalltisch nahm den Film dann wieder auf. Heute ist das alles längst Vergangenheit. Das digitale Zeitalter hat auch in den Kinos Einzug gehalten.

Der Film kommt als Festplatte, Download oder sogar per Satellit, wird auf einem Server zwischengespeichert und von dort zum digitalen Projektor übertragen. Den klassischen Filmriss gibt es also heute nicht mehr, dafür kann sich der Computer „aufhängen“, was durchaus kompliziert werden kann. Mit analoger Filmtechnik war die Fehlerbehebung jedenfalls „viel einfacher“.

All das und noch viel mehr erfuhren jetzt Neuntklässlerinnen des Wieslocher Ottheinrich-Gymnasiums bei einem „Recherchetermin“ im Walldorfer Luxor-Filmpalast. Theaterleiter Stefan Kolb hatte sich der sechs Schülerinnen angenommen, die im Rahmen des Unterrichtsprojekts „Schüler machen Zeitung“ als Reporterinnen in sein Haus gekommen waren, um einen Blick in das „Innenleben“ des Lichtspieltheaters zu werfen. Dazu ging es hoch auf die Empore, vorbei an lebensgroßen Plastikfiguren von Kinohelden wie Jack Sparrow, Shrek, Tarzan oder Indiana Jones direkt in die Schaltzentrale des Kinos, dort wo die Projektoren stehen.

Sechs unterschiedlich große Kinosäle mit Kapazitäten von 100 bis 320 Sitzplätzen hat der Luxor-Filmpalast, gut 1000 Plätze sind es insgesamt, wie Stefan Kolb erzählt. Die meisten Besucher kommen dem Theaterleiter zufolge an Freitagabenden, samstags und an Sonntagnachmittagen. In guten Jahren können es seinen Worten zufolge insgesamt schon mal „ein paar hunderttausend Besucher im Jahr“ sein – wenn nicht gerade Fußball-Weltmeisterschaft ist. Für Kinos ist das „die schlimmste Zeit“, wie der Experte weiß. Denn dann sitzen die Leute daheim vor dem Fernseher, um die Spiele zu schauen. Auch die Saison der Wein- und Kerwe-Feste ist jetzt vorbei, sodass einem Kinobesuch eigentlich nichts mehr entgegensteht.

Dass moderne Streaming-Dienste den Kinos das Leben zunehmend erschweren, verhehlte auch Stefan Kolb nicht. Aber seine jungen Gäste waren sich mit ihm einig: Einen Film zu Hause anzuschauen, kann die besondere Atmosphäre eines Kinoabends eigentlich nicht ersetzen. Dafür sorgt allein schon die Technik eines Vorführraums mit 15 bis 20 Lautsprechern pro Saal, von den schönen Vorhängen und weichen Sesseln, die die jungen Besucherinnen am Kino besonders mögen, gar nicht zu reden. All das hat allerdings auch seinen Preis. 100.000 Euro kostet heutzutage die komplette Technik eines Kinosaals, bei hochmodernen Atmos-Sälen wie im neuen Luxor-Kino in Heidelberg, kann es auch leicht das Doppelte sein, wie der Theaterleiter erläuterte.

Natürlich kam man dabei auch auf die Eintrittspreise zu sprechen. Über die Hälfte davon geht an den Filmverleih, erläuterte Stefan Kolb. Vom Rest müsse das Kino noch seine gesamten Kosten bestreiten. Da sind die Einnahmen aus dem Popcorn- und Getränkeverkauf für die Kinos heutzutage unverzichtbar, genauso wie die Werbung vor den eigentlichen Filmen. Ohne sie wäre ein Kinoticket sicher zwei bis vier Euro teurer, gab Kolb zu bedenken.

Geduldig beantwortete der Theaterleiter die Fragen der jungen Reporterinnen, etwa, ob es im Luxorpalast schon richtige Filmpremieren gegeben hat. Bei kleineren Produktionen war das schon der Fall, lautete seine Antwort. Die großen Premieren finden dagegen in der Regel in den Film-Metropolen Berlin oder München statt.

Allerdings war auch schon der eine oder andere Filmstar zu einer Autogrammstunde in Wiesloch-Walldorf zu Gast. Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan zum Beispiel stellte hier seinen Film vor, die „Wilden Kerle“ waren da, ebenso wie der junge Wickie-Darsteller mit seinem Regisseur Michael „Bully“ Herbig. Letzterer war sogar mit dem Hubschrauber eingeflogen worden.

Viel Berichtenswertes also für die jungen Reporterinnen, die den spannenden Nachmittag bei einer großen Tüte Popcorn ausklingen ließen, die Stefan Kolb und der Luxor-Filmpalast freundlicherweise für jeden Gast gestiftet hatte.