Begeistert nahmen die Kinder der Schatthausener Grundschule am Forschungsprojekt teil, das den Ochsenbach und alles, was im oder am Wasser lebt und gedeiht, untersucht. Interessierte Laien können an der nächsten Forschungsrunde teilnehmen. Foto: Kleinjans

Von Michael Kleinjans

Schatthausen. Kleine Tiere mit großer Bedeutung: Unzählige Insekten und wirbellose Kleinlebewesen, darunter Strudelwürmer, Eintags- und Köcherfliegenlarven, Bachflohkrebse oder Egel, leben am Gewässergrund und tragen unter anderem zur Reinigung des Wassers bei. Viele dieser Wasserlebewesen sind sehr empfindlich gegenüber Veränderungen und eignen sich daher gut als sogenannte "Zeigerorganismen", das heißt, ihr Vorkommen oder Fehlen gibt einen ersten Hinweis darauf, ob sich ein Bach in einem guten oder schlechten Zustand befindet.

Die Feststellung von Zeigerorganismen ist Teil der wissenschaftlichen Felduntersuchung, die von Ulrike Gayh, Leiterin des Masterstudiengangs "Water Technology" an der SRH Hochschule Heidelberg, am Ochsenbach in Schatthausen durchgeführt wird. Im Rahmen des "Citizen Science"-Projekts "Flow" untersucht sie mit einer international zusammengesetzten Studentengruppe den ökologischen Zustand von kleinen Fließgewässern und Bächen beispielhaft für den Rhein-Neckar-Kreis. "Citizen Science" bedeutet, interessierte Laien können an den Forschungen mitwirken.

Die Wasserlebewesen wurden genau unter die Lupe genommen, bestimmt und katalogisiert. Foto: Kleinjans

Gayh ist von dem Projekt begeistert: "Wir steigen in unsere heimischen Gewässer im Kraichgau und Odenwald, entnehmen Wasserproben und schauen uns das Lebensumfeld der Wasserlebewesen an. Unsere Gruppe analysiert während der nächsten Jahre Proben aus dem Ochsenbach und dem Lobbach auf chemische und physikalische Parameter, unter anderem um Aufschluss über die Nährstoff- und Pestizidbelastung zu bekommen. Darüber hinaus erfassen wir Daten über den Gewässerverlauf, die Uferstruktur, die Gewässersohle, das Strömungsbild und die umgebende Landnutzung."

Sie erklärt weiter: "Die ersten Ergebnisse am Ochsenbach stimmen uns sehr zuversichtlich. Hier scheint die Welt noch weitgehend in Ordnung zu sein. Selbstverständlich können wir erst nach Abschluss des Projekts konkrete Schlüsse ziehen. Darauf aufbauend sollen dann lokale und regionale Maßnahmen zum Gewässerschutz abgeleitet werden, um eine langfristige Erhaltung und nachhaltige Nutzung sicherzustellen."

Auf Initiative des Naturschutzbunds (Nabu) Wiesloch wurde der Termin zur Probenentnahme von einem Informationstag für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger begleitet. Experten des Nabu und des Umweltreferats der Stadt Wiesloch standen für Fragen zur Verfügung. Am Vormittag galt das besondere Augenmerk den Kindern der ersten und zweiten Klasse der Grundschule in Schatthausen.

Hintergrund Von Angela Portner Ittlingen. "Gesund wie ein Fisch im Wasser", so vergleicht eine alte Redewendung unser Wohlbefinden mit dem der Schuppentiere. Doch Tobias Müller weiß, dass es auch bei ihnen auf viele Faktoren ankommt, damit sie sich in ihrem Element pudelwohl fühlen. Für ideale Lebensbedingungen spielt zum Beispiel die [+] Lesen Sie mehr Von Angela Portner Ittlingen. "Gesund wie ein Fisch im Wasser", so vergleicht eine alte Redewendung unser Wohlbefinden mit dem der Schuppentiere. Doch Tobias Müller weiß, dass es auch bei ihnen auf viele Faktoren ankommt, damit sie sich in ihrem Element pudelwohl fühlen. Für ideale Lebensbedingungen spielt zum Beispiel die Temperatur des Gewässers eine entscheidende Rolle. In der Elsenz hat sich die in den vergangenen Jahren um einige Grad erhöht. Für den Vorsitzenden des Angelvereins ein Grund, sich zu fragen, ob die heimische Bachforelle hier nicht langsam zu sehr ins Schwitzen kommt und ein neuer Leitfisch bestimmt werden muss. Er hofft, dass der Einsatz von Datenloggern verlässliche Informationen für den Ist-Zustand der Elsenz liefert. Die Sache hat durchaus auch eine politische Dimension, denn Müller erwartet, dass er die Behörden mit den Ergebnissen endlich zum Handeln zwingen kann. Das gilt nicht nur für Maßnahmen zur Einhaltung des Gewässerschutzes, sondern auch hinsichtlich einer Neubestimmung des Leitfisches für die Elsenz. Von Gesetzes wegen ist es bisher die Bachforelle. Warum? Weil das in der Zaber so ist. Die wurde vor vielen, vielen Jahren als Referenzfluss bestimmt, auch wenn sie in Lauffen und damit doch etliche Kilometer entfernt fließt. Zwar haben die Flüsse wohl gewisse Analogien und vielleicht tummeln sich darin auch ähnliche Fischarten, doch wer weiß schon, ob sie das in beiden gleichermaßen gerne tun. Niemand ist der Sache bisher fachkundig auf den Grund gegangen. Da es im Oberlauf der Elsenz keine Messstation gibt, wird der Verein nun spätestens Mitte Mai zwei Datenlogger einsetzen, die wichtige Gewässerdaten erfassen und speichern. Auslesen kann Müller die Daten per App über Bluetooth. Die Auswertung derselben liefert eine belastbare Faktenlage und Argumente, um das Landratsamt von einer Änderung der Richtlinie zu überzeugen. Bis dahin muss der Verein weiterhin Jahr für Jahr Nachwuchs nach Vorschrift einsetzen, auch wenn die Elsenz der Bachforelle das Überleben schwer macht und sie es hier vielleicht sogar aushauchen wird. Dass der beliebte Speisefisch trotz jährlichem Neubesatz immer seltener gesichtet wird, hat Gründe: Der chemische und ökologische Zustand der Elsenz wurde bei der letzten Messung (2018) vom Umweltministerium als "ungenügend" bezeichnet. Zu viel Sonne und zu wenig Regen sorgen für niedrige Wasserstände, und auch die Landwirtschaft trägt zum schlechten Ergebnis bei. Wasser raus – Chemie rein. Je weniger Wasser fließt, desto schneller heizt es sich auf, und je wärmer, desto weniger Sauerstoff ist drinnen. Der aber ist für alle Flussbewohner überlebenswichtig. Die Bachforelle kann bei mehr als 21 Grad Wassertemperatur nicht überleben. Sie verendet langsam und qualvoll. Müller weiß: "Das Sterben im Fluss ist leise." Hier treiben tote Fische, anders als in einem See, nicht an der Wasseroberfläche. Sie verhaken sich in den Uferwurzeln oder unter großen Kieseln und Steinen auf dem Grund. "Wir wollen hier eine Vielfalt haben", sagt der Fachmann, der die Sache ganzheitlich sieht. Dafür ist nicht nur der Fischbesatz wichtig, sondern auch alles, was sich unter, über und neben dem Fluss abspielt. Damit das ökologische Gleichgewicht stimmt, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Deswegen ist es für die Mitglieder wichtig, sich auch mit Insekten und anderen Kleinstlebewesen, Amphibien, Vögeln und Pflanzen zu beschäftigen. Umso tiefer man in die Thematik eintaucht, desto deutlicher wird, dass es wohl längst an der Zeit ist, in Sachen Gewässer- und Naturschutz die Notbremse zu ziehen. Flussreinigungen, Uferbefestigungen, Renaturierung und Bestandszählungen oder das regelmäßige Einsetzen von Jungfischen allein werden keine nachhaltigen Verbesserungen bringen. Da sind Entscheidungen von Politik und Behörden gefragt, ist sich Müller sicher. Doch : "Die reagieren, wenn überhaupt, viel zu langsam." Das ist für ihn und seine Vereinskollegen nur schwer zu ertragen. Deswegen sind sie ständig auf der Suche nach Maßnahmen, um selbst etwas zu verbessern – auch wenn sie dafür viel Zeit aufwenden und manchmal kräftig in die Vereinskasse greifen müssen. Knapp 150 Euro kosten die Geräte. Sie sind batteriebetrieben und können ein bis zwei Jahre im Wasser bleiben. Die Speicherkapazität liegt bei 96.000 Messungen. Die Ergebnisse werden helfen, den passenden Nachwuchs zu finden. Um den zu ordern, fährt Müller auch mal 400 Kilometer. In Kürze werden erst einmal 10.000 Neulinge aus dem Odenwald einreisen: "Nix Spannendes für Angler, aber gut fürs Gleichgewicht." Eisvogel und Raubfische freuen sich über die kleinen Moderlieschen. Die Rotaugenschwärme sind schon laichreif und werden sich hier hoffentlich etablieren und vielleicht die Bachforelle ablösen. Denn manche Arten fühlen sich im warmen Wasser der Elsenz pudelwohl.

[-] Weniger anzeigen

Unter Anleitung von Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbands Rhein-Neckar-Odenwald, konnten die Kinder beim Hochwasserrückhaltebecken an der Ochsenbacher Straße in mehreren Gruppen den Bach und seine Lebewesen erkunden und erforschen. An einer eigens eingerichteten Experimentierstation wurden die eingesammelten Tiere mit der Becherlupe begutachtet, zugeordnet und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Die begleitenden Lehrkräfte waren, ebenso wie ihre Schützlinge, von dem Erlebnistag am Bach begeistert. Das Thema "Bach" soll in den kommenden Unterrichtsstunden noch vertieft werden. Die Lernmaterialien dazu werden vom Nabu zur Verfügung gestellt.

Auch für die Organisatoren vor Ort ist das "Citizen Science"-Projekt Flow am Ochsenbach ein voller Erfolg. "Es hat uns sehr gefreut, als unser Ochsenbach in die Studie aufgenommen wurde. Das gibt uns die Möglichkeit, bei einem Bach vor unserer Haustür genau darauf zu schauen, wie es um ihn bestellt ist, und bei Defiziten zu reagieren. Besonders gefallen hat uns die große Begeisterung, mit der sich die Kinder in die Erforschung des Lebensraums Bach gestürzt haben, die Gespräche mit engagierten Menschen und die Aussicht auf weitere spannende Bachuntersuchungen. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Termin", so Christian Scheuerpflug vom Nabu Wiesloch.

Hintergrund Von Sabine Hebbelmann Wiesloch/Dielheim. Hund Platon wedelt mit dem Schwanz und schaut erwartungsvoll zu Monika Stein auf, als wollte er fragen: "Wann geht es endlich los?" Die Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch faltet die Karte zusammen, die das Naturschutzgebiet Sauerwiesen-Fuchsloch zeigt und fährt mit dem Fahrrad los. [+] Lesen Sie mehr Von Sabine Hebbelmann Wiesloch/Dielheim. Hund Platon wedelt mit dem Schwanz und schaut erwartungsvoll zu Monika Stein auf, als wollte er fragen: "Wann geht es endlich los?" Die Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch faltet die Karte zusammen, die das Naturschutzgebiet Sauerwiesen-Fuchsloch zeigt und fährt mit dem Fahrrad los. Dieses Naturschutzgebiet, durch das die Radtour führen wird, erstreckt sich zu beiden Seiten der Landesstraße zwischen Altwiesloch und Dielheim und umfasst neben der Leimbachaue mit ihren Feuchtgebieten auch die umgebende hügelige Wiesen- und Waldlandschaft. Das 61 Hektar große Gebiet wurde 1996 unter Schutz gestellt, um die bestehende Vielfalt gegenüber zunehmenden Nutzungsinteressen zu sichern und die naturnahen Standorte zu fördern. Begleitet wird die Umweltbeauftragte von zwei jungen Damen: Ivonne Meichßner macht eine Ausbildung bei der Stadt Wiesloch und Kaja Böttcher leistet ein freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Hinter der Brücke führt der Feldweg vorbei an Weizenfeldern und alten Obstwiesen. Hecken aus Brombeere und Schlehe sind ein idealer Lebensraum für die geschwätzige Dorngrasmücke. Im Auwald auf der anderen Seite des Weges lassen sich Jungmeise, Amsel und Zaunkönig vernehmen. Eine mächtige alte Silberweide direkt am Weg spendet Schatten und auf einer noch nicht gemähten Blumenwiese fliegt ein Schachbrett-Falter zwischen hohen Gräsern und Blütenständen Slalom. Hier wächst die Schaben-Königskerze, eine alte Nutzpflanze gegen Schadinsekten. Weiter unten auf einer Feuchtwiese breitet sich zwischen Schilfhalmen jede Menge Mädesüß aus. Der Name leitet sich nicht etwa vom "süßen Mädel" ab, sondern von "Metsüße". Die Pflanze wurde früher zum Süßen und Aromatisieren von Wein und insbesondere Met verwendet. Neben der Vielfalt der Naturschönheiten sieht die Umweltbeauftragte mit ihrem kritischen Blick aber auch anderes: An einer neu gepflanzten Walnuss wurde unnötig herumgeschnitten, eine Gartenhütte illegal errichtet und an anderer Stelle reicht ein Garten direkt an den Bach. "Das dürfte aus Gründen des Gewässerschutzes nicht sein", betont sie. Das indische Springkraut ist mit seinen pinkfarbenen Blüten zwar hübsch anzusehen, gilt aber als sogenannter Neophyt, also als eingewanderte Pflanze, die sich hier ausbreitet. Dasselbe gilt für den Japanischen Staudenknöterich, der als invasive Art besonders an Bachläufen andere Pflanzen verdrängt und den der Naturschutzbund (Nabu) durch regelmäßiges Mähen über viele Jahre in Schach gehalten hat. Eine Wiese ist gelb vor lauter Goldruten. "Auf wertvollen Trockenrasen versuchen wir sie lokal zu entfernen, aber auf der Fettwiese lassen wir sie", sagt Stein. Man habe gegen die Neophyten ohnehin kaum Chancen. Auch die Robinie gilt als problematisch, der Baum aus Nordamerika breitet sich im warmen Südwesten stark aus. Doch selbst sie leide unter der warmen und trockenen Witterung und macht der Umweltbeauftragten inzwischen an einigen Stellen Sorgen. Zumal die einheimischen Baumarten längst unter Druck sind. Krankheiten wie das Eschentriebsterben oder das Schwarzerlensterben setzen ihnen massiv zu. Inwieweit standortgerechte Gehölze in Zukunft noch gedeihen, müsse man sehen. In Dielheim geht es über die Brücke auf die andere Seite des Leimbachs, wo zwischen Schwarzpappeln Blutweiderich und Hexenkraut wachsen. Der gaukelnde Flug der Gebänderte Prachtlibelle erinnert an einen Schmetterling. Hier fuhren noch bis 1980 auf einer privat betriebenen Bahnstrecke Züge. Von Wiesloch führte ein Zweig über Dielheim, Baiertal und Schatthausen nach Meckesheim, ein anderer über Rauenberg und Mühlhausen nach Waldangelloch. Im Bahnhof Dielheim ist das frühere Gleisbett als Parkanlage gestaltet. Die Strecke durch das Naturschutzgebiet ist als Radweg ausgebaut und Teil der radtouristischen Leimbachroute, die am Bahnhof Sinsheim-Hoffenheim beginnt und an der Mündung des Leimbachs in Brühl endet. Der Radweg wird, ganz im Sinne umweltfreundlicher Mobilität, gut genutzt. Er bringt aber für das Naturschutzgebiet auch Belastungen mit sich. Eine ist die Lichtverschmutzung durch die Beleuchtung. Die Auflage sei daher gewesen, dass insektenfreundliche LED-Lampen Verwendung finden, die nur leuchten, wenn jemand kommt, so Stein. Daneben gilt auch am Radweg die Verkehrssicherungspflicht. Die Stadt muss Bäume oder Teile von ihnen entfernen, wenn sie den Verkehr gefährden, insbesondere wenn sie wegen Schäden oder aus Altersgründen nicht mehr standsicher sind oder herabzustürzen drohen. "Im Laufe von zehn Jahren sind fast alle alten Weiden gefällt worden, jedes Jahr ein paar – da waren die Höhlen für die Fledermäuse und Käuze drin", bedauert die Umweltbeauftragte. Weitere Bäume im Naturschutzgebiet werden bald für den Hochwasserschutz fallen. Oberhalb der Ortslage von Altwiesloch soll ab Ende 2022 mit dem Bau eines gut fünf Meter hohen Dammes ein Hochwasserrückhaltebecken geschaffen werden. Hierfür ist es erforderlich, dass eine neue Brücke errichtet und der Leimbachradweg stellenweise umgeleitet wird. Weitere Eingriffe in das Naturschutzgebiet sind die Folge, denn für den Bau des Dammes müssen rund 3400 Quadratmeter Auwald gefällt werden. Als Ausgleich sollen Gewässerrandstreifen geschaffen werden, die einen natürlichen Bewuchs mit Bäumen und Büschen ermöglichen, wofür die Bachböschungen von ihren künstlichen Einbauten befreit werden müssen. Als weiterer Ausgleich ist beim Damm ein Durchlass für Fische vorgesehen. Während im Gewann "Sauerwiesen" die Arten der feuchten Auebereiche das Bild bestimmen, hat das nicht zugängliche Gebiet auf der anderen Straßenseite mit Namen "Fuchsloch" einen anderen Charakter. Hier am Hang herrschen trockene und magere Bedingungen vor, ein wertvoller Lebensraum für die daran angepassten Spezialisten.

[-] Weniger anzeigen

Für die nächsten, ebenfalls unter wissenschaftlicher Leitung stattfindenden Probenentnahmen und Untersuchungen am 13. Juli am Ochsenbach in Schatthausen werden noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die gerne gemeinsam wissenschaftlich und forscherisch tätig sein wollen. Aktiv beteiligen können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger ab einem Alter von 15 Jahren. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Die Teilnehmer müssen keinerlei Voraussetzungen mitbringen und es entstehen ihnen keine Kosten. Vor den Untersuchungstagen erfolgt eine Schulung, die nötigen Lehr- und Untersuchungsmaterialien werden gestellt.

"Flow" ist ein Projekt des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig und des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND). Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Weitere Informationen gibt es bei Christian Scheuerpflug, Telefon 0 62 22/ 7 73 44 94, gewaesser@nabu.de sowie www.bund.net/fluesse-gewaesser/flow.