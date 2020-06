Von Sebastian Lerche

Schatthausen. "Von der Bereitschaft, sich selbst weiterzuentwickeln, hängt viel ab", meint Ulvi Bern. Der 47-Jährige, Sohn türkischer Eltern, ist unter dem Namen Ulvi Özkan wohlbekannt, unter anderem als Vorsitzender des Schatthäuser Kerwevereins. Mit seiner Frau Manuela, seinem Sohn Marvin und dem Hund wohnt er jetzt in Wiesenbach und hat den Nachnamen seiner Frau angenommen.

Er sieht sich "als gebürtiger Schatthäuser" und wuchs in der ersten türkischen Familie im Ort auf. "Ich hab noch das Ticket Istanbul – München": Seine Mutter war Näherin, sein Vater, gelernter Friseur wie auch sein Großvater, entschied sich dagegen, das Familiengeschäft weiterzuführen. "Damals war der Traum: ,In Deutschland verdient man gutes Geld’. Und der Plan, nach ein paar Jahren wieder in die Türkei zurückzukehren." Das habe aber nicht immer geklappt, auch nicht bei seinen Eltern. 1968 kamen sie nach Herford bei Bielefeld und zogen dann nach Wiesloch.

Ulvi Berns zwei ältere Geschwister, damals elf und 13 Jahre alt, blieben zunächst in der Türkei, kamen aber später nach; er und seine beiden jüngeren Schwestern wurden hier geboren. Sein Vater fand eine Anstellung als Heizer in den US-Kasernen in Heidelberg, seine Mutter wurde Reinigungskraft. Beide konnten nicht sonderlich gut Deutsch: "Ich habe sehr oft dolmetschen müssen, bei Arztbesuchen oder Behördengängen, habe auch Briefe vorgelesen." Überdies lernten die Eltern erst in Deutschland, auf einer türkischen Schule, Lesen und Schreiben auf Türkisch. "Schulbildung war damals nicht so angesehen, die Kinder sollten möglichst früh schaffen gehen."

Ulvi Bern besuchte in Schatthausen Kindergarten und Grundschule. An einer türkischen Schule hatte er zudem ein Mal die Woche drei Stunden Unterricht in Türkisch, Erdkunde und Religion. Er wechselte dann ans Wieslocher Gymnasium, brach es aber ab, da seine Familie wie gesagt der Bildung keine so hohe Bedeutung beimaß. Nach der Lehre wurde er Zimmermann, musste das aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und bildete sich zum Holztechniker weiter. Kurz war er im Messebau aktiv, jetzt ist er bei Fritz Solar in Schatthausen.

Mit einem Schmunzeln erinnert er sich an sein "erstes deutsches Veschper mit Moscht": Mit einem Freund, Sohn eines Landwirts, hatte er – damals neun – bei der Ernte von Kartoffeln und Zuckerrüben geholfen und sich das Essen verdient. Mit 14 fing Ulvi Bern an, die Rhein-Neckar-Zeitung und andere Blätter auszutragen, und das über gut fünf Jahre hinweg. Viele Jahre spielte er beim FC Fortuna, war auch Mannschaftskapitän, ab der C-Jugend wechselte er zum VfB Wiesloch, danach spielte er in der Schatthäuser Herrenmannschaft. Er wirkt auch am traditionellen Fortuna-Theaterstücken in Mundart mit – "da ist die Halle immer voll". Früh trat Ulvi Bern dem Kerweverein bei, gehörte zu den ersten Schatthäusern, die beim Baiertaler "Briehmuldepaddle" mitmachen durften, wie er augenzwinkernd erzählt.

Die Dorfgemeinschaft liegt ihm am Herzen: "Wir helfen uns immer gegenseitig", erzählt Bern. Der Kerweverein organisiere beispielsweise auch die Grünschnitt-Sammlung, pflege die Weihnachtskrippe, nehme an der Gemarkungsreinigung teil "und seit Jahren stellen wir den Maibaum". Besonders erfolgreich war die Schrott-Sammelaktion des Vereins im letzten Jahr. Der Erlös wurde "schön aufgeteilt": Das Mittelalterfest zum 725-jährigen Bestehen des Stadtteils wurde unterstützt, ebenso Jugendfeuerwehr, Jugendzentrum, Kindergarten sowie katholische und evangelische Gemeinde.

Der Erfolg der Integration hängt Ulvi Berns Ansicht nach stark davon ab, "wie man aufwächst, mit wem, und wie stark die Bindung zu anderen türkischen Familien ist". Angehörige einer bestimmten Kultur "sollten nicht unter sich bleiben", sondern den Austausch suchen.

Es habe ihm aber gut gefallen, mit beiden Kulturen und zweisprachig aufzuwachsen, "das ist etwas Wertvolles". "Ich war am Anfang zwiegespalten", erzählt er. So habe seine Mutter gewollt, dass er den Islam praktiziert, "da habe ich mich gesträubt und mich durchgesetzt". Es gebe auch Türken, die "eine Abneigung gegen Deutschland" spürten und "drüben ist alles besser" behaupteten.

Aber entweder, oder, findet Ulvi Bern: Wenn man sich dafür entscheide, in einem fremden Land zu arbeiten und zu leben, dürfe man dieses Land – bei aller berechtigten Kritik – nicht rundheraus ablehnen, sich nicht abschotten. "Deutschland ist meine Heimat", betont Bern, "ich bin hier aufgewachsen, hier verwurzelt." Er habe sich auch selbstständig um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht, sie erhalten und die türkische abgelegt.

Schwerwiegende negative Erfahrungen hat er in Schatthausen nicht gemacht. "Da gab es Leute, die haben versucht, in gebrochenem Deutsch mit mir zu reden, und denen hab ich gesagt: ’Heja, ich kann besser Dialekt wie du’." Weil er "unbedingt Fußball spielen" wollte und sich darüber hinaus engagierte, fand er auch schnell Freunde und wurde akzeptiert. Rassismus habe es auch gegeben, "da gab es welche, da hast du gemerkt, dass die mit ,Ausländern’ nichts zu tun haben wollen – aber mit denen musste ich auch nichts zu tun haben". Lachen kann er im Nachhinein über diejenigen, die lautstark über "Kanaken" und "Kümmeltürken" hetzten, "dann merken, dass ich da bin, und sagen: ,Aber net du, Ulvi, du bist anders’". Ein vergiftetes "Kompliment", etwas, mit dem man umgehen lernen muss.

"Ich habe meinen Weg gefunden", sagt Ulvi Bern, "ich muss mich nicht verstellen. Ich bin der, der ich bin, und das ist gut so."