Von Tobias Törkott

Rauenberg. Eine Demo, ein vollgepackter Sitzungssaal, stundenlange Diskussionen. Das geplante Baugebiet "Sandäcker" hat alles, was Material für einen Spielfilm liefern könnte. Es zeigt aber auch, wo Streit bei der Ausweisung von neuem Wohnraum droht. Da wären Hochwasserschutz, bezahlbarer Wohnraum, Auswirkungen auf das Klima und Artenschutz. "Sandäcker" umfasst alles – und so ist das Bauvorhaben wohl derzeit eines, wenn nicht das meist diskutierte Thema in Rauenberg. Dabei ist noch nichts entschieden.

Ein Blick zurück: Im Juni 2020 gab der Rat grünes Licht für das 2,5 Hektar große Bauprojekt. Ein Dreivierteljahr später sollte ein erster Konzeptentwurf gebilligt werden. Damals forderte der Rat aber weitere Gutachten. In der Sitzung am Mittwochabend in der Rauenberger Kulturhalle kamen nun mehrere Fachauswertungen auf den Tisch. Bauamtsleiter Martin Hörner begründete den umfangreichen Tagesordnungspunkt mit "voller Transparenz". Auch Bürgermeister Peter Seithel hob auf RNZ-Nachfrage hervor, dass alles, was von Bürgerseite angeregt wurde, an die Fachdisziplinen ausgegeben wurde: "Deshalb machen wir das auch in der Tiefe."

Hier sollen mal Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser Platz finden: Das Baugebiet „Sandäcker“ in Rauenberg soll im südöstlichen Teil der Weinstadt entstehen. Foto: Pfeifer

Bei der Sitzung wurde deutlich, wie viel Konfliktpotenzial in dem Vorhaben schlummert: So wünschten sich beispielsweise die Grünen, dass Häuser auf dem Plan umgelegt werden, um eine "Schneise für Frischluft zu schaffen". Freie-Wähler-Rätin Christa Albrecht pochte unter anderem auf eine Verbreiterung eines Verbindungsweges auf fünf Meter.

Seithel fühlte sich aufgrund zahlreicher Einschübe der Ratsmitglieder dazu veranlasst, vor der Abstimmung zu erwähnen, dass die gewählte Variante eine sei, an der man weiter arbeiten werde: "Diskussionsgrundlage bleibt die Bebauung." Klar wurde aber, alle Fraktionen sind für das Baugebiet. Nach gut drei Stunden folgte dann der Beschluss des nächsten Schrittes: "Variante 4a" soll es werden. Bebaubarkeit, Grünzug oder Zuwege folgen später. Man habe sich für eine Teilvariante entschieden. "Aber Detailfragen sind bei keiner Variante abschließend geklärt", erklärte Seithel gegenüber der RNZ.

Ursprünglich sah der städtebauliche Entwurf vor, 35 Einzelhäuser und zehn Doppelhaushälften (DHH) zu bauen. Dies entsprach etwa 145 neuen Bewohnern. Variante "4a" sieht 28 Einzelhäuser und 22 DHH vor mit prognostizierten 155 Anwohnern, Variante "4b" 22 einzelne Heime für Familien, 20 DHH und dazu noch sieben Hausgruppen und vier Mehrfamilienhäuser. Damit steige die Anwohnerzahl auf 195 Personen. Letzteren Vorschlag begrüßten SPD und Grüne. Die Entscheidung für "4a" fiel mit sechs Ja-, fünf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen denkbar eng aus. Dafür votierten Freie Wähler und der Bürgermeister selbst. "Variante ,4b’ hat mehr Einwohner als ,4a’. Das Gelände sollte so aufgebaut sein, dass man es sich leisten kann. Wir würden ,4a’ wegen der Doppelhausbebauung bevorzugen", erklärte Albrecht.

Olaf muss leben: Die Klimaschützer zeigten, was der Erde drohen kann. Foto: Pfeifer

Grundsätzlich sahen das Sozialdemokraten und Grüne ähnlich: "Mehr Doppelhaushälften finden wir sehr gut", sagte SPD-Rätin Christiane Hütt-Berger. Doch beide Fraktionen (fünf Stimmen insgesamt) wollten mehr Hausgruppen und Mehrfamilienhäuser ermöglichen. Grünen-Rat Manuel Steidel erinnerte daran, wer die alleinstehenden Häuser bezahlen solle: "Wir wollen Wohnraum für junge Familien, der bezahlbar ist." Dies hätte es mit Variante "4b" seiner Meinung nach gegeben. Seithel schloss im RNZ-Gespräch ein mögliches Mehrgenerationen-Gebäude nicht aus. Mietshäuser aber schon.

Jürgen Bender (CDU) verwies darauf, dass man sich enthalten wolle, da man die Ursprungsvariante bevorzugt hatte: "Wir stehen aber auch zum Beschluss." Bender wandte sich an die Besucher in der Kulturhalle: Applaus bekamen seiner Ansicht nach die, die für die größere Variante sind. "Das verstehe, wer will." Obwohl die Ursprungsvariante die mit weniger Verdichtung und Verkehr sei. FDP-Rat Friso Neumann sprach von einer "komischen Diskussion". Man wolle weniger Verkehr, aber mehr Verdichtung, so Neumann. Auch die FDP-Fraktion enthielt sich.

Die Gutachten zu Artenschutz, Verkehrsaufkommen, lokalem Klima, Hochwasser und dem städtebaulichen Entwurf wurden von den Planungsbüros vorgestellt. Demnach ist "Sandäcker" artenreich. Ausgleichsflächen sind von Nöten. Corinna Kraus vom analysierenden Unternehmen Bioplan erklärte: "Biotope lassen sich ausgleichen. Sie sollten dabei in der Nähe der Stadt liegen." Bauamtschef Martin Hörner fügte an, dass man hier wegen Flächen in Abstimmung sei. Auch Feuersalamander-Larven gebe es nach Angaben von Gina Hafner (Bioplan) in einem nahen Graben. "Es ist wichtig, dass das bei der Entwässerung berücksichtigt wird."

Stichwort Wasser: Simon Schuster vom Sinsheimer Unternehmen Willaredt Ingenieure stellte Möglichkeiten für Rückhaltebecken und -kanäle vor, um das Niederschlagswasser abzuleiten. Bei Starkregen wäre dies über den Tierpark möglich, hier müsse man baulich optimieren. Fragen nach extremen Hochwassern entgegnete Seithel, dass man hier ein Konzept mit dem Abwasser- und Hochwasserschutzverband geschaffen habe und erinnerte an das Starkregen-Risikomanagement.

Alle Gutachten wurden im städtebaulichen Entwurf des Planungsbüros Sternemann und Gulp zusammengefasst. Bezüglich klimatischer Auswirkungen von "Sandäcker" wurde angegeben, dass je nach Wetterlage leicht oder "keine messbaren Änderungen der Temperatur zu erwarten" sind. Zudem soll der Großteil der neuen Häuser über eine Ringstraße erreicht werden. Nicht zu empfehlen ist die Anbindung des Plangebietes an die Weinstraße. In Sachen Verkehr wurde auf das Gutachten des Büros Koehler und Leutwein verwiesen. Deren Ausführungen sorgten mehrfach für Raunen. Denn die Zählung wurde in Lockdown-Zeiten, Ende April 2021, durchgeführt und mit einem 25-prozentigen Corona-Faktor versehen. Das Resultat: Auch die stärker verdichtete Variante "4a" werde keine negativen Auswirkungen auf das angrenzende Straßennetz haben.

Hütt-Berger entgegnete: "Wir wünschen uns konkrete Zahlen außerhalb des Lockdowns", erklärte sie und bat um eine weitere Zählung. Frank Rogner vom analysierenden Ingenieurbüro Koehler und Leutwein verwies zwar auf Spielraum, aber bestätigte, dies nochmals zu prüfen. Die Zählung soll nun kommen – auch auf Anraten von Bürgermeister Seithel, der Stimmen in der Zukunft wegen einer unrealistischen Verkehrszählung so gar nicht erst aufkommen lassen will. Seithel betonte: "Es sind mehrfach kritische Äußerungen gefallen, diese sind aber nicht Ihrem Büro anzuhaften."

FDP-Rat Neumann betonte, dass man Gutachten natürlich kritisch sehen kann. Seine Fraktion sei aber für das Baugebiet im Sinne des Stadtentwicklungskonzepts. Ähnliches erklärte Bender: "Wir haben Vertrauen in die Gutachten. Keines der Gutachten hat ein K.O.-Kriterium", erklärte er. Die Umsetzung sei machbar, das Gebiet erschließ- und ausgleichbar.

Machbar, ist es also, das Baugebiet Sandäcker. Das sagen die Gutachten. Und auch mehr als 300 Anfragen, die laut Verwaltung eingegangen sind, zeigen: Potenzielle Käuferinnen und Käufer sind vorhanden. Doch auf der Gegenseite kämpft mittlerweile eine Bürgerinitiative aus Rauenberg – mit Unterstützung der Klimaschützer der Fridays-for-Future-Ortsgruppe aus Wiesloch – dafür, dass "Sandäcker" doch noch verhindert wird. "Wald statt Asphalt" und "Für unsere Zukunft" stand auf den Plakaten. Etwa 30 Personen – jung und alt – wollten den Gemeinderäten 30 Minuten vor der Sitzung zeigen, dass für sie die erste Baggerschaufel im Sandäcker noch lange nicht mit Erde gefüllt ist.

Erik Reiß von der Bürgerinitiative erklärte gegenüber der RNZ, dass sich im Gebiet Sandäcker nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen dürften. Der Klimaschutz müsse beachtet werden. Das Gebiet dürfe auf keinen Fall versiegelt werden. Bei der Demo betonte er, dass Böden ein wichtiger Baustein für die Vermeidung von Hitzestau und Hochwasser sind. "Alle Fraktionen schreiben sich Klimaschutz auf die Plakate. Einige tun das wirklich aus Überzeugung", appellierte Reiß, der in der Nähe des potenziellen Baugebietes wohnt. Rauenberg sei schon mal von einem Hochwasser heimgesucht worden, erinnerte er und mahnte: "Was da auf uns zukommt, wird immer noch von einigen ignoriert."

Seithel betonte, dass sich die Stadt dem Klimaschutz nicht verwehre. "Der Prozess zeigt, wie tief wir uns damit befassen." Wenn man den ganzen Verfahre sehe, hoffe er, dass man auch einen Vorschlag hat, der eine Breite Akzeptanz mit sich bringe. Auch, um alle Anregungen zu beinhalten. Der Bürgermeister lobte die Aktion vor der Sitzung: "Wir bekommen vor Augen geführt, dass wir auf die Erde aufpassen müssen." Und das wird wohl noch weitere Male passieren: Die Bürgerinitiative hat neue Aktionen angekündigt.