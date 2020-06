Unheilvoll wirkten diese Gewitterwolken, als sie sich St. Leon-Rot näherten (das Bild entstand nahe dem St. Leoner See). Es blieb zum Glück bei kleineren Schäden wie Wassereintritt in Kellern, die Region um Wiesloch und Walldorf insgesamt kam glimpflich davon. Foto: Lerche

Rund um Wiesloch-Walldorf. (teu) "Gebietsweise extreme Unwetter mit Starkregen" waren für Mittwochnachmittag angekündigt – und die Feuerwehren in der Region Wiesloch-Walldorf in Alarmbereitschaft.

Doch was dann letztlich zwischen 17 und 18 Uhr eine knappe halbe Stunde "runtermachte", war zum Glück nicht ganz so schlimm wie erwartet.

"Nicht einen einzigen Einsatz" hatte Frank Eck als Kommandant der Walldorfer Feuerwehr gestern zu vermelden. Und wie er gegenüber der RNZ erklärte, habe es denn auch in Heidelberg und Weinheim "erheblich stärker geregnet" als in der Astorstadt. Und was für Walldorf gilt, gilt in diesem Fall auch für Wiesloch: "Mir sind keinerlei Einsätze für die Gesamtstadt inklusive Stadtteile bekannt", konnte Marco Friz erleichtert mitteilen. Das Unwetter sei "an Wiesloch schadlos vorbeigegangen", so der Kommandant.

Glimpflich kamen auch die Mannen um Feuerwehrkommandant Marco Lehn davon: In St. Leon hieß es am Mittwochabend nur einmal "Wasser marsch!", gegen 18 Uhr musste die Freiwillige Wehr zu einem kleineren Einsatz ausrücken. "Der Keller war nach einer halben Stunde ausgepumpt, mehr war da nicht", resümiert Marco Lehn. Offenbar habe St. Leon eher am Rand der Regenfront gelegen: "Da sind wir verschont geblieben", freut sich Lehn.

Lediglich Rot traf es stärker. Hier kam es vorgestern in der Zeit von 17.30 bis 20.30 Uhr zu vier Unwettereinsätzen der Freiwilligen Feuerwehr, die mit insgesamt 19 Kameraden im Einsatz war. Jeweils war Wasser in die Keller gelaufen, das anschließend mit Wassersaugern abgepumpt wurde. "Ja, wir hatten ein bisschen was zu tun", räumt Marco Knopf, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rot, ein. Aber: "Das war wirklich nichts Außergewöhnliches."