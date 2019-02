Bunte, fantasievolle Verkleidungen sind natürlich für Jung und Alt Pflicht, wenn die Faschingszeit in den Endspurt geht. All die Umzüge, Partys oder Kindermaskenbälle in der Region werden sicher ein Riesenspaß. Foto: Pfeifer

Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Die heiße Phase der Narretei beginnt: Ab dem heutigen Schmutzigen Donnerstag wird in unserer Region mit bunten Kostümen, Spaß und lautstarker Musik noch mal kräftig gefeiert, ehe am Aschermittwoch alles vorbei ist. Die RNZ kündigt in dieser Übersicht alle Umzüge, Rathausstürme, Bälle, Feten und weiteren Faschingsveranstaltungen an, sofern sie uns bis zum Redaktionsschluss am Mittwoch vorlagen.

Wiesloch

> Rathauserstürmung der KG Blau-Weiß, angeführt von Prinzessin Alisia I., am Samstag, 2. März, um 11.11 Uhr. Elferrat, Garden und "Havana Club Boys" der KG freuen sich über die Unterstützung aller Faschingsfreunde aus Wiesloch und Umgebung.

> Kinderfasching der KG Blau-Weiß am Samstag, 2. März, um 14.31 Uhr im Anbau der Stadionhalle, Parkstraße 5/1. Die schönsten, lustigsten und außergewöhnlichsten Kostüme können einen Preis gewinnen.

> Faschingsball des Stadtteilvereins Altwiesloch am Samstag, 2. März, ab 19.59 Uhr im Bürgerhaus Altwiesloch, Einlass ist bereits ab 18.56 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

> "FasN8-Party" im Palatin am Faschingssamstag, 2. März, ab 19.30 Uhr. Mit dabei ist die bayrische Party-Rock-Band "Münchner G’schichten".

> Reimpredigt zu Fasching von Pfarrer Dr. Christian Schwarz am Sonntag, 3. März, um 10.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche.

> Rosenmontagsball der Altwieslocher Narren mit Michael Kastel im Bürgerhaus Altwiesloch am Montag, 4. März, ab 19 Uhr.

> Fischessen der Altwieslocher Narren im Bürgerhaus Altwiesloch am Aschermittwoch, 6. März; Auskunft und Reservierung unter Telefon 01 70/9 16 18 12.

> Heringsessen zum Abschluss der Jubiläumskampagne der KG Blau-Weiß am Aschermittwoch, 6. März, um 18 Uhr im Palatin. Reservierungen bei Stefan Wolter unter Telefon 0 62 22/6 12 43 oder per E-Mail an s.wolter@kg-blauweiss.de bis Sonntag, 3. März.

Frauenweiler

> Faschingsumzug am Samstag, 2. März, ab 14.11 Uhr. Die verschiedenen Gruppen und Motivwagen starten an der Ecke von Alter Bruchsaler Straße und Zur Rohrlach. Von dort aus geht es über Kleinfeldstraße, Frauenweilerweg, Dorfplatz, Erlenwiesenweg, Sandbrunnenweg, Am Sandbrunnen und Alte Bruchsaler Straße in den Zeisigweg. Auf dem Schulhof vor der Mehrzweckhalle löst sich der Zug auf. Im Anschluss steigt in der Mehrzweckhalle eine Faschingsparty mit DJ und freiem Eintritt.

Baiertal

> Heringsessen im Café Spätlese am Mittwoch, 6. März, 17 Uhr, im Kaffeehaus. Anmeldung erforderlich über die aushängende Liste oder unter Telefon 77 19 98.

Schatthausen

> Kappenabend beim Freitags-Treff im Dorfgemeinschaftshaus "Hohenhardter 7" am Freitag, 1. März, 19 Uhr. Alle Fastnachter und sonstige lustige Leute sind herzlich eingeladen.

> Kinderfasching der Gesellschaft für Trend- und Rettungssport (GTRS) am Dienstag, 5. März, ab 15 Uhr in der Sporthalle. Neben vielen Spielen stehen Highlights wie die große Polonaise, Luftballontanz und Schokokusswettessen auf dem Plan. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Walldorf

> Frauenfasching der katholischen Frauengemeinschaft heute, Donnerstag, ab 19.31 Uhr im katholischen Pfarrsaal. Eine heitere Zeitreise führt in ein "Mittelalter-Spektakel" mit Ritter und Burgfräulein. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.

> Kindermaskenball der KG Astoria Störche am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr in der Astoria-Halle. Die Kinder erwarten lustige Spiele, Tanzeinlagen und eine Kostümprämierung. Auch eine Kinderprinzessin wird gekürt.

> "Fasching ohne Hum-Da-Da" beim Konzert mit "The Lightnings" am Rosenmontag, 4. März, ab 19.59 Uhr im Café Art. Karten gibt es an der Abendkasse.

> Schlüsselrückgabe der KG Astoria Störche am Dienstag, 5. März, 11.11 Uhr, im Rathaus.

> Heringsessen der KG Astoria Störche am Mittwoch, 6. März, 18.30 Uhr, im "Ristorante Astoria" am Stadion.

Dielheim

> Lumpenball mit "Barbed Wire" heute, Donnerstag, 20 Uhr, in der Kulturhalle.

> Rosenmontags-Party des Turnvereins mit der Band "Cracked Fire" aus Walldorf am 4. März ab 20 Uhr in der TV-Halle. Karten gibt es bei Blitzbutton Werbeartikel Wagner und beim Fliesenstudio Singer.

Horrenberg-Balzfeld

> Kappenabend der Tierfreunde Balzfeld mit Livemusik am Freitag, 1. März, ab 19.59 Uhr im Vereinsheim im Tierpark. Maskierung erwünscht.

Malsch

> Schmutziger Donnerstag von Vogelfreunden und Letzenberg-Tierpark heute, 19.31 Uhr, Letzenberghalle (ab 16 Jahren). "Die Katzbachtaler" sorgen für Stimmung. An den Bars läuft DJ-Musik.

> Faschingsrock des TSV-Fördervereins am Samstag, 2. März, ab 19.31 Uhr in der Letzenberghalle. "Gonzo’s Jam" ist die Hauptband, als Vorgruppe tritt "Rudi and the Rockets" auf.

> Großer Faschingsumzug des Verkehrs- und Heimatvereins mit 39 Gruppen am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr. Von der Ecke Rosenweg und Tonwerkstraße geht es durch die Hauptstraße in die Rotenberger Straße. Die Besucher werden um eine Spende gebeten, Kinder haben freien Zugang zu der Veranstaltung. Nach dem Umzug wird dann in der Letzenberghalle bei Musik und Bewirtung weitergefeiert, um 21.11 Uhr findet dort auch die Preisverleihung an die besten Umzugsgruppen statt.

> Jugendfasching der Pfarrjugend am Freitag, 1. März, 19.11 Uhr, im Pfarrheim.

> Familien-Fasching des Kindernests Malsch am Dienstag, 5. März, 14.30 Uhr, mit Kindern und Eltern in der Letzenberghalle.

> Schlüsselrückgabe durch die KaGe Blau-Rot am Dienstag, 5. März, 18 Uhr, im Rathaus.

Mühlhausen

> Faschingsrock der "Musikerinitiative KreischGau" heute, Donnerstag, 19.61 Uhr, im Fanfarenhaus. Insgesamt treten vier Projektbands auf: Clapton-Band, Neue-Deutsche-Welle-Band, Hardrock-Band und Schlager-Band. Eintrittskarten gibt es in den Bürgerbüros Mühlhausen und Rettigheim, in der Aral-Tankstelle und in der Bäckerei Löffler in Mühlhausen.

> Kappenabend des 1. FC am Rosenmontag, 4. März, 19.11 Uhr, im FC-Restaurant "Filigran".

Rettigheim

> Kappenabend der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag, 1. März, 19.31 Uhr, im Unterrichtsraum.

> Maskenball des Heimatvereins am Samstag, 2. März, ab 20.10 Uhr in der Turnhalle; für Musik sorgt DJ Marco; mit großer Maskenprämierung.

> Faschingsumzug am Dienstag, 5. März, ab 13.66 Uhr. Aufstellung in der Wiesen- und Gotthard-Schuler-Straße, von dort geht es zur Turnhalle.

> Kindermaskenball am Fastnachtdienstag nach dem Umzug in der Turnhalle.

Tairnbach

> Faschingsumzug der Narreninitiative am Samstag, 2. März, ab 14.59 Uhr. Die Aufstellung ist diesmal nicht in der Stegwiesenstraße, sondern in der Sternweilerstraße. Anschließend närrisches Treiben in der Dreschhalle.

> Faschingsfeier im Schützenhaus mit Deftigem und Süßem am Fastnachtsdienstag, 5. März, ab 11 Uhr.

Rauenberg

> Seniorenfasching von Stadt und Musikverein am Freitag, 1. März, 15 Uhr, in der Kulturhalle.

> Kinderfasching der KJG Rauenberg am Freitag, 1. März, von 16 bis 19 Uhr im Jugendkeller.

> Faschingsparty der KJG Rauenberg am Freitag, 1. März, von 22 bis 1 Uhr im Jugendkeller.

> Rathauserstürmung am Samstag, 2. März. Treffpunkt um 10 Uhr am "Woischlauch" auf dem Gerhard-Geißler-Platz. Gegen 10.23 Uhr soll der Sturm starten.

> Kinderfasching des Vereins der Vogelfreunde am Rosenmontag, 4. März, 15.11 Uhr, in der Kulturhalle. Für Musik (DJ Kelle), Tanz und Spiele ist gesorgt. Karten: Tageskasse.

Rotenberg

> Kinderfasching der Jugendfeuerwehr Rotenberg am Dienstag, 5. März, um 14.01 Uhr im Bürgerhaus.

> Närrisches Seniorencafé am heutigen Donnerstag, 14.59 Uhr, im Bürgerhaus.

St. Leon-Rot

> Faschingsparty beim Billardclub St. Leon heute, Donnerstag, 21 Uhr, mit "Wohnzimmerkonzert".

> Frauenfasching der katholischen Frauengemeinschaft Rot am Freitag, 1. März, 19.59 Uhr, im Pfarrheim St. Mauritius.

> Kinderfasching der KJG Rot am Freitag, 1. März, 16.30 bis 18.30 Uhr, KJG-Keller.

> Faschingskeller der KJG Rot am Freitag, 1. März, ab 21.30 Uhr, KJG-Keller.

> Faschingsparty am Montag, 4. März, 14 bis 17 Uhr, im "Tweens-Treff" im Jugendzentrum.

> Faschingspartys am Montag, 4. März, beim Billardclub St. Leon: 16 Uhr, "Rosenmontag mit Julia Moder"; 21 Uhr, "Rosenmontag Bubble Chamber".

> Roter Faschingsumzug am Dienstag, 5. März. Start um 14.01 Uhr beim FC Rot. Abschluss mit großer Fete auf dem TSV-Sportgelände.

Nußloch

> Ü 30-Faschingsparty der "Hexe vum Grobrunn" heute ab 20 Uhr im Foyer der Olympiahalle mit DJ Tom Herbig und Live-Sänger. Karten an der Abendkasse.

Östringen

> Rathaussturm heute, 18.11 Uhr, mit der Karnevalsgesellschaft Wicker-Wacker.

> Karnevalsumzug am Fastnachtssamstag, 2. März, ab 14.11 Uhr unter dem Motto "Viel Schbass uff der Gass’" durch die Östringer Straßen zwischen Kirchberg und Waldbuckel. Danach Faschingsfete des FC Östringen, TSV-Halle.

> Kinderfasching bei der Karnevalsgesellschaft Wicker-Wacker am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr mit einem kunterbunten Programm im Bernhardushaus.

> Faschingsparty am Rosenmontag, 4. März, 19.61 Uhr, in der Vereinshalle des Kraftsportvereins am Waldbuckel.