St. Leon-Rot. (seb) Der Kindergartenweg in Rot ist ein sensibler Bereich und sorgte in der Vergangenheit öfter für Diskussionsstoff. Der geht St. Leon-Rots Rat auch nicht aus, nachdem eine weitere Erschließungsstraße von der Hauptstraße zum Kindergarten St. Raphael angelegt wurde.

Diese ist nämlich derzeit eine Einbahnstraße, in der der Verkehr vom Kindergarten weg zur Hauptstraße fließt. Auch wurden hier Parkplätze angelegt, die gerade von Kunden des Einzelhandels und Besuchern des dortigen Gasthauses lange vermisst wurden. Um diese Parkplätze besser erreichen zu können und allgemein eine Verbesserung des Verkehrsflusses zu erreichen, hatten die Freien Wähler, verstärkt durch die Unterschriften von 161 Bürgern, die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung beantragt. "Die aktuelle Lage bedeutet keine Verbesserung", so Tobias Rehorst für die Freien Wähler.

Der Antrag fand im Rat keine Mehrheit: Bei 15 Ja- und sieben Nein-Stimmen wurde entschieden, die aktuelle Regelung beizubehalten. Für die Verkehrsbehörde hatte Benjamin Schwalb argumentiert, dass unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr kein Grund für eine Änderung vorliege und die Regelung sich bewährt habe. Sicherheitsbedenken sprächen zwar grundsätzlich nicht gegen die Aufhebung der Einbahnstraße, diese sorge aber für klare und übersichtliche Verhältnisse gerade auch für schwächere Verkehrsteilnehmer.

Klaus Grün (SPD) konnte dem Antrag folgen, die Einbahnstraße erzwinge einen unnötigen Umweg durch den alten Kindergartenweg, in dem es eng zugehe. Norbert Knopf (Grüne) konnte sich das Abschaffen der Einbahnstraße nur vorstellen, wenn dort dann Tempo 20 gelte und durch bauliche Veränderungen der Verkehrsfluss gebremst werde.

Fürs Beibehalten der bisherigen Regelung war Achim Schell (Union), er sprach den Fachleuten von Polizei und Verkehrsbehörde sein Vertrauen aus, allenfalls hätte er sich probeweise eine unechte Einbahnstraße für ein Jahr vorstellen können, um Erfahrungen zu sammeln. Die Belange von Radlern und Fußgängern vermisste Roland Hecker (FDP) im Antrag und der Diskussion, die hätten Priorität, nicht bessere Park- und Zufahrtsmöglichkeiten für Autos. So müsste man endlich am dortigen Radweg für mehr Sicherheit sorgen. Vielleicht sei die jetzige Lösung nicht die beste, sie sei aber sicher, man habe sich daran gewöhnt und daher sei es sinnvoll, sie zu belassen. Dem pflichteten Ferdinand Speckert (CDU) und Manuel Thome (Junge Liste) bei. Bei einer Enthaltung beschloss man außerdem, die neue Straße ebenfalls Kindergartenweg zu nennen.

Einstimmig befürwortete der Rat, eine Erweiterung des Gebiets "Ortskern III" in St. Leon im Rahmen des Landessanierungsprogramms zu beantragen. Der Verwaltung geht es um das Umfeld des katholischen Pfarrhauses, das die Gemeinde inzwischen erworben hat und sanieren will. Städtebauliche Missstände in dem Bereich in der Leostraße sollen nun beseitigt werden. Dabei geht es laut Kleiber um eine Aufwertung des Areals, nicht um größere Umbauten - dies vor dem Hintergrund der ebenfalls kontrovers diskutierten Nutzung des Pfarrhauses mit eventueller Bebauung des Pfarrgartens.

Auf Anfrage aus dem Rat erklärte Bürgermeister Dr. Alexander Eger, dass die Kirchliche Sozialstation tatsächlich nicht mehr an einer Anmietung von Räumen im Pfarrhaus interessiert sei. Die von der Pfarrgemeinde beim Verkauf ausbedungene soziale Komponente bei der Nachnutzung bleibe jedoch: Weiterhin sei unter anderem eine Betreuung von bis zu zehn Kindern durch Tagesmütter im Pfarrhaus ("Tagesgroßpflegestelle") geplant.

Das Sanierungsprogramm für beide Ortsteile läuft aktuell bis 2020, vom Land wurden Finanzhilfen über 4,4 Millionen Euro gestattet, was, den St. Leon-Roter Eigenanteil von 40 Prozent eingerechnet, einen Förderrahmen von über 7,3 Millionen Euro ergibt.