Einen Artenschutz-Turm für Vögel und Insekten, wie ihn die Stadt Wiesloch in Frauenweiler realisiert hat, wünschten sich die Freien Wähler auch für die Trafostation in Rotenberg. Fotos: Teufert

Rotenberg. (tt) Der Artenschutz-Turm im ehemaligen Trafohaus in Frauenweiler sollte auch in Rotenberg Schule machen: Aus der vermeintlich leer stehenden Trafostation in den Heiligenwiesen – in der direkten Nachbarschaft zum Kindergarten "Arche Noah" und am Radweg zwischen Mühlhausen und Wiesloch – sollte nach dem Willen der Freien Wähler und nach Wieslocher Vorbild ein Refugium für Insekten und Vögel werden. Deshalb beantragte die Wählergemeinschaft im Gemeinderat, dass die Stadt den Turm vom Netzbetreiber "Netze BW" übernehmen solle, um ihn dem Naturschutz zur Verfügung zu stellen.

"Der höhere Anflug des Gebäudes eignet sich besonders gut als Brut- und Rastplatz für Schwalben, Mauersegler, Fledermäuse und Höhlenbrüter wie Stare, Blau- und Kohlmeisen, Hausrotschwanz und Haussperling", begründete Christa Albrecht, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, ihren Antrag. Bei einer ähnlichen Gestaltung wie in Frauenweiler könne das Gebäude zu einem Blickfang am Radweg werden und so "die Sensibilität für Naturschutz in der Gemeinde und der Bevölkerung fördern", ist Albrecht überzeugt.

Die Idee kam bei einem Gespräch mit Vertretern des Netzbetreibers auf: "Das hat sich wirklich alles sehr charmant angehört", erklärte auch Bürgermeister Peter Seithel in der Sitzung. Allerdings habe der Netzbetreiber auf nochmalige Nachfrage erklärt, dass die Trafostation weiter gebraucht werde. Im Falle einer Umnutzung des Turmes müsste auch ein Ersatzstandort für eine neue Station gesucht werden, so Seithel. "Außerdem müssten wir 20.000 Euro aufwenden, damit der Turm uns zufällt", berichtete Seithel von einer weiteren Forderung von "Netze BW".

"Grundsätzlich finde ich die Idee gut", erklärte Christian Elsässer (CDU). Aber mache die Übernahme des Turmes für 20.000 Euro Sinn? "Wer trägt dann die Pflege- und Unterhaltungskosten für das Gebäude und wie sieht eigentlich die Substanz aus", wollte er wissen. Franz Sieber (Freie Wähler) wunderte sich über die von den Vertretern des Netzbetreibers gemachte Aussage, der Turm werde nicht mehr benötigt. "Wir haben an eine Übernahme des Turms für einen Euro gedacht, nicht an einen Kauf", betonte Sieber. Kaufen solle die Stadt die Trafostation nicht: "Und schon gar nicht zu diesem Preis", sagte Sieber. Der hohe Kaufpreis erkläre sich laut Hauptamtsleiterin Nina Gellert dadurch, dass das Gebäude in einem Baugebiet stehe, es sich bei dem Grundstück also um Bauland handele. Christa Albrecht zog daraufhin ihren Antrag zurück, wobei Sieber der Verwaltung mit auf den Weg gab, doch einmal mit dem Netzbetreiber über die Gestaltung zu sprechen, damit es hier zu Verbesserungen komme.