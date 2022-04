Rotenberg. (aham) Wer kann schon von sich behaupten, in einem alten Schulhaus zu wohnen? Eine Rotenberger Familie kann das. Das historische Gebäude in der Mühlhausener Straße, wo einst die Rotenberger Kinder das Einmaleins lernten, ist inzwischen zu einem Wohnhaus geworden. Die Besitzer wollen nun unter anderem die Fassade sanieren, etwa die Sandsteinelemente ausbessern und eine neue Holzhaustür einbauen. Von der Gemeinde erhalten sie dafür 50.000 Euro. Das hat der Rauenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Mittel kommen aus dem Fördertopf für die Rotenberger Ortskernsanierung. In der Sanierungssatzung ist eigentlich ein Fördersatz von 30 Prozent und ein Maximalbetrag von 35.000 Euro festgelegt. Doch der Gemeinderat beschloss 2015 auch, dass es bei städtebaulich bedeutsamen Einzelvorhaben oder bei Gebäuden unter Denkmalschutz auch Ausnahmen geben könne. Dann könnte der Fördersatz um 15 Prozent erhöht werden. "Und genau diesen Fall haben wir nun", erläuterte Bauamtsleiter Martin Hörner in der Kulturhalle. Das fast 120 Jahre alte Haus im Villenstil stehe unter Denkmalschutz. "Und da ist der Sanierungsbedarf und - aufwand höher", führte Hörner aus.

Der Gemeinderat folgte dem Beschlussvorschlag und genehmigte einen Fördersatz von 45 Prozent bei einem Maximalbetrag von 50.000 Euro. Da die Steg Stadtentwicklungsgesellschaft, die von Rauenberg mit der Ortskernsanierung betraut wurde, die förderfähigen Gesamtkosten auf über 150.000 Euro beziffert, werden wohl die maximalen 50.000 Euro an die Eigentümer des Alten Schulhauses fließen. Wie Bauamtsleiter Hörner auf Nachfrage von Franz Sieber (Freie Wähler) erklärte, übernimmt das Land 60 Prozent des Betrags und die Kommune 40 Prozent. Jürgen Bender (CDU) sah darin gut investiertes Geld: "Das ist ein wirklich prägendes Gebäude für Rotenberg; ohnehin hat sich Rotenberg zum Schmuckkästchen von Rauenberg entwickelt."

Wie lange das Landessanierungsprogramm in Rotenberg noch läuft, ist übrigens unklar. Wie der Bauamtsleiter berichtete, habe die Stadt zwar einen Verlängerungsantrag beim Regierungspräsidium gestellt, aber noch keine Antwort erhalten.