Die drei Geschwister Elisabeth, Theresia und Maria Jovic aus Rettigheim gewannen beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert einen ersten Preis, außerdem den Sonderpreis für Familienensembles des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Dessen Repräsentant, Dr. Michael Ermrich, geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands (li.) , gratulierte ebenso wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (re.). Das Vokal-Ensemble der Geschwister Jovic konzertierte am Abend des 11. Juni in der Händelhalle im Beisein der Ministerin. Foto: Jugend musiziert/Markus Kaesler

Rettigheim. (rka/zg) Die Geschwister Elisabeth (17), Theresia (18) und Maria Jovic (20 Jahre) aus Rettigheim belegten beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert", der vom 6. bis 12. Juni in Halle an der Saale stattfand, einen sensationellen ersten Platz. Mit mehreren geistlichen Werken von Orlando di Lasso, Heinrich Schütz, Gabriel Fauré und einem musikalischen Frühlingsgruß von Claude Debussy begeisterte das Gesangs-Trio, am Klavier begleitet von Mutter Agnes, die Jugend-musiziert-Jury. Die drei Sängerinnen holten einen ersten Preis in ihrer Altersgruppe und der Kategorie Vokal-Ensemble mit drei bis sechs Gesangsstimmen. Außerdem wurden sie mit dem Sonderpreis für Familienensembles des Sparkassen- und Giroverbandes ausgezeichnet, der mit 5000 Euro dotiert ist.

Auf recht originelle Art, so heißt es in der Pressemitteilung des Deutschen Musikrats, hätten die Geschwister zum mehrstimmigen Gesang gefunden. Auf einer längeren Autofahrt im Jahr 2005 habe Mutter Agnes, genervt vom Streiten und Quengeln der beiden Töchter Maria und Theresia, die beiden zum Singen motiviert. Es war ein dreistimmiger Satz von "Horch was kommt von draußen rein", da waren die beiden fünf und sechs Jahre alt. Damit begann ein steiler musikalischer Aufstieg.

Eigentlich war der Traum der Eltern immer ein eigenes Streicherensemble, erzählen sie mit einem Schmunzeln. Und so begannen alle sechs Kinder der Familie jeweils im Alter von fünf Jahren an der Musikschule Südliche Bergstraße in Wiesloch mit dem Instrumentalunterricht. Da die gesamte Familie sich auch in der katholischen Kirche engagiert, spielte das Singen im Chor immer eine wichtige Rolle. Auch der Kirchenchor St. Cäcilia Mühlhausen durfte sich schon öfter über Soloauftritte von Maria Jovic bei der Aufführung von Messen freuen.

Wie es in der Pressemitteilung des Deutschen Musikrates weiter heißt, haben Maria und Theresia auch mit der Geige schon mehrfach erfolgreich an "Jugend musiziert" teilgenommen, sowohl als Solistinnen als auch als Duo. Beide spielen seit Jahren im Jugendsymphonie-Orchester der Musikschule.

Die als Chorleiterin ausgebildete Mutter förderte das Gesangstalent ihrer Töchter nach Kräften. So erhielt Maria zunächst in der Mädchenkantorei der Domsingschule am Freiburger Münster Gesangsunterricht, seit 2017 Gesangsunterricht bei Susanne Piro, während Theresia privaten Gesangsunterricht bei einer Gesangspädagogin nahm. Elisa-beth, die jüngste der drei, wird bisher von der Mutter unterrichtet.

Ein erster Test der beiden älteren Schwestern bei "Jugend musiziert" 2016 fiel gleich höchst erfolgreich aus: Beim 53. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" 2016 in Kassel erhielten sie auf Anhieb einen zweiten Bundespreis.

Seit Juni 2018 leitet Maria Jovic nun auch selbst einen Chor, den Kirchenchor in Malschenberg. Zeitgleich zu den "Jugend musiziert"-Vorbereitungen hat sie sich auf die Aufnahmeprüfung auf die Musikhochschule vorbereitet. Seit März studiert sie nun Schulmusik in Mannheim und Latein in Heidelberg.

Neben Agnes Jovic am Klavier betreut die Patentante der vierten Jovic-Tochter, eine Gesangspädagogin und Kirchenmusikerin, das Familienensemble und stand den Geschwistern auch bei der Stückauswahl beratend zur Seite. Vor jedem Wettbewerb hatte die Familie mit ihr eine intensive mehrtägige Probeneinheit, aber besonders glücklich ist die Familie über die Tatsache, dass sie auf das wachsende Know-how von Maria zurückgreifen kann. Der 1. Bundespreis bei "Jugend musiziert" 2019 in Halle (Saale) ist der beste Beweis dafür.

Für beinahe 2900 junge Leute war Halle (Saale) für acht Tage die Bundeshauptstadt für Musik. Die Händelstadt präsentierte sich bei bestem Frühsommerwetter von ihrer schönsten Seite und lockte die besten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus allen Teilen Deutschlands und aus 35 Deutschen Schulen im Ausland zum 56. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". 1700 Einzelwettbewerbe standen vom 6. bis 12. Juni im Wettbewerbskalender. Am Abend des 12. Juni standen die Ergebnisse dann schließlich fest: die 27 Jurygremien sprachen 627 Musiker und Musikerinnen einen ersten Bundespreis zu, 777 von ihnen erhielten einen zweiten Bundespreis und 892 wurden mit einem dritten Bundespreis ausgezeichnet.

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" unter dem Dach des Deutschen Musikrats ist ein weltweit beachtetes Leuchtturm-Projekt zur Förderung junger Musiker. Seit 1964 steht neben dem Fördergedanken die künstlerische Standortbestimmung im Vordergrund. So vermittelt "Jugend musiziert" Anregungen für den musikalischen Lebensweg. In den 56 Jahren seines Bestehens haben mehr als eine dreiviertel Million Kinder und Jugendliche an "Jugend musiziert" teilgenommen. Unzählige Male debütierten hier junge Talente, die heute zum Teil international bekannte Stars sind.