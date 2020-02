Rettigheim. (oé) Eigentlich hatten die Wetterprognosen ja prophezeit, dass das Regengebiet bis gestern Nachmittag durchgezogen sein sollte. Aber Petrus hatte wohl andere Pläne. Jedenfalls goss es in Strömen, als sich gestern kurz nach 14 Uhr der närrische Lindwurm auf seinen Weg durch Rettigheim machte. Die Jecken ließen sich dadurch die gute Laune aber nicht verderben. Bunt kostümiert und dicht gedrängt standen sie zu Hunderten am Straßenrand und feierten die Karnevals-Gruppen im Zug mit dreifach-kräftigem "Rettigheim Helau". Wie sagte doch TSV-Sitzungspräsident Stefan Breitner: "Bei schönem Wetter kann jeder einen Umzug machen." Die Rettigheimer können’s auch, wenn’s Hund und Katzen regnet, das haben sie jetzt erneut bewiesen. Und die vielen Regenschirme hatten auch etwas Gutes. Einfach umgedreht, ließen sich mit ihnen wunderbar die Gutsel auffangen, die ebenfalls vom Himmel regneten.

Anders als bisher war der TSV-Elferrat nicht mehr im eigenen Festwagen im Umzug unterwegs, sondern hatte vor dem Vereinsheim am Dorfbrunnen erstmals einen Pavillon aufgebaut, wo die Gardemädchen dem Regen trotzten und Sitzungspräsident Breitner jede Zugnummer mit großem Hallo und gut gelaunten Worten begrüßte. Wer alles kommt, wissen die Organisatoren vorher nie so genau. "Aber wir sind um jeden froh", sagt Frank Schmitt, Vorstand-Sport des TSV. Dass die Rettigheimer Fastnacht spontan ist, betont auch Ewald Engelbert, Vorsitzender des Heimatvereins und stellvertretender Bürgermeister. "Aber es funktioniert seit Jahren so, wie es ist."

Das galt auch diesmal wieder. Die Feuerwehr fuhr mit Blaulicht vorneweg und bahnte den Weg für die Gartenzwerge des Musikvereins Rettigheim, die mit Stimmungsmusik dem närrischen Volk mächtig einheizten. Dann setzten die "Pumuckel" des Kirchenchors erste Farbtupfer in Gelb, Grün und Rot (auch wenn ihnen Meister Eder irgendwie abhandengekommen war). Das Jugendzentrum "Focus" war als "Hako-Verein" wieder mit seiner fahrenden Disco unterwegs und freute sich auf die Renovierung des Juz, während von Weitem schon die finstere, in Nebel gehüllte Burg des Grafen Dracula und seiner Vampire zu sehen war. Der Prunkwagen der "Reddinga" Feuerwehr ("net Mühlhause und net Darmbach") war so richtig zum Gruseln (sogar "die Vernunft" haben sie beerdigt). Dafür verbreiteten die flotten "Party-Schnegge" von der Frauengymnastik gute Laune pur – von "acht bis achtzig" reicht ihre Altersspanne. Ganz auf "Amore" eingestimmt waren die "Reddinga Ladykracher" in ihren herzigen rot-weißen Kostümen unter dem Motto "The Power of Love". Vor dem TSV-Pavillon am Dorfbrunnen legten sie eine flotte Gesangs- und Tanzeinlage aufs Parkett (Pardon: auf den Asphalt) und ernteten dafür Applaus und Helau-Rufe. Genauso wie die Familie Feuerstein der Gruppe "Adischpas": Fred Feuerstein und Barnie Geröllheimer zusammen mit Wilma und Betty und dem Nachwuchs – alle waren sie mit ihrem Steinzeitmobil unterwegs und geradewegs in Rettigheim gelandet.

Zwischendurch tummelten sich närrische Urgesteine wie "Biogärtner" Ingo oder Werner Göbel als Vogelhändler mit seiner "Zwitscherstube". Auch Gäste von außerhalb waren wieder vertreten: etwa die Wassergeister von der SG Bad Schönborn. Von den Untiefen des Kur-Sees (der gerade ausgebaggert und neu gestaltet wird) hatte es sie nach Rettigheim gespült, wo sie nicht nur wegen des Regens ganz in ihrem Element waren. Genauso wie Johann Wagners "Schorle-Buwe" aus Mingolsheim, ein paar "Rotbauch-Papageien" aus demselben Ort und die "Eschdringa Landjäger" ganz zum Schluss. Unmittelbar vor ihnen sorgten die "Reddinga Backknöpflin" noch einmal für einen echten Hingucker als wilde, blauschillernde Kraken und Oktopusse.

Zu den Klängen der Angelbachtaler "Feuerschnegge"-Guggemusik reihte sich schließlich der TSV-Elferrat in das närrische Spektakel ein und zog mit seinem jecken Gefolge zur Sport- und Kulturhalle, wo nach Herzenslust weitergefeiert wurde.