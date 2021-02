Hier treffen viele Buslinien in Walldorf aufeinander: Die Drehscheibe im Zentrum. Doch durch die Pandemie fahren weniger Menschen mit den Bussen. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Region Wiesloch/Walldorf. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 müssen die Verkehrsunternehmen bei den Buslinien in der gesamten Region einen enormen Einnahmeeinbruch hinnehmen. War dieser zunächst nur durch den wegfallenden Verkauf von Fahrscheinen in den Bussen geprägt, kündigen mittlerweile immer mehr Menschen ihre Zeitkarten-Abonnements.

Den Unternehmen, die die Busse betreiben, fehlen damit die Einnahmen. Die Gemeinden müssen deshalb Ausgleichszahlungen leisten. Allein in Walldorf wurden zwischen März und Oktober 2020 dafür 218.023,71 Euro fällig. In der jüngsten Gemeinderatssitzung mussten zudem Mittel für die Monate Januar bis März bereitgestellt werden.

"Im Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie fahren deutlich weniger Fahrgäste in unseren Bussen und Bahnen mit. Andererseits sind im aktuellen Lockdown signifikant mehr Fahrgäste unterwegs als beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020", erklärte ein Sprecher der Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) auf RNZ-Anfrage. Diese Entwicklung könne man im gesamten Verkehrsgebiet feststellen, das die SWEG bedient. Generell seien im Linienbündel Wiesloch/Walldorf auf der Linie 707, die von Schatthausen ins Walldorfer Industriegebiet fährt, die meisten Fahrgäste unterwegs.

Nach Angaben des Sprechers fahren auf der Linie 701, die Rauenberg und den Bahnhof Wiesloch/Walldorf verbindet, im Linienbündel die wenigsten Fahrgäste mit.

Auf Grundlage der bestellten Leistungen im Nahverkehr wurden der Stadt Walldorf von Juli bis Oktober 2020 104.693,63 Euro in Rechnung gestellt. In Wiesloch waren es im gleichen Zeitraum 89.895,35 Euro. Damit gehören die beiden Städte des Doppelzentrums zu den am stärksten belasteten Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, da auf ihren Gemarkungen besonders viele Busse unterwegs sind.

Deutlich geringer fallen die Zahlen von Juli bis Oktober in den anderen Gemeinden der Region aus:

St. Leon-Rot wird mit 68.312,19 Euro belastet,

Mühlhausen mit 58.179,47 Euro,

Rauenberg mit 12.928,76 Euro,

Dielheim mit 6809,66 Euro und

Malsch mit 2154,79 Euro.

Besonders hohe Mindereinnahmen waren im September zu verzeichnen. Laut Vorlage der Stadtverwaltung habe der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mitgeteilt, dass der Nahverkehr wieder normal funktionierte und man zunächst wieder steigende Fahrgastzahlen und dadurch auch gestiegene Einnahmen verzeichnen konnte. "Die steigende Zahl der Kündigungen der Abonnements machten diesen Effekt jedoch wieder zunichte und bewirkten letztendlich den starken Anstieg der Mindereinnahmen im Vergleich zu den Vormonaten", teilt die Verwaltung mit.

Dabei habe man eigentlich mit einer Stabilisierung oder Reduzierung der Mindereinnahmen gerechnet. "Die weitere Entwicklung der Pandemie hat zwischenzeitlich gezeigt, dass mit Mindereinnahmen mindestens im ersten Quartal 2021 zu rechnen ist", heißt es in der Vorlage weiter. Im Durchschnitt fielen allein für Walldorf 30.000 Euro Mindereinnahmen an. Diese Summe stellten die Gemeinderäte jetzt das erste Quartal 2021 zur Verfügung und gewährten überplanmäßige Mittel in Höhe von 110.000 Euro für 2020.

Doch die Kommunen müssen die Last nicht allein schultern: Das Land hat einen Rettungsschirm von über 200 Millionen Euro aufgespannt und das Bundeskabinett hilft, über das zweite Konjunkturpaket die Defizite im Nahverkehr auszugleichen.

Insgesamt kann Walldorf hier für 2020 mit 151.665,26 Euro rechnen, Wiesloch mit 112.572,45 Euro. Mit welchen Einnahmeverlusten 2021 zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Dies hängt "maßgeblich vom weiteren Verlauf der Pandemie und dem künftigen Nutzerverhalten im Nahverkehr ab", heißt es in der Vorlage.

Auf Grundlage von 2020 geht man 2021 von Mindereinnahmen von durchschnittlich 20 Prozent aus.