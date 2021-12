Von Sophia Stoye

Region Wiesloch. Kurz vor 19 Uhr: Während die Weihnachtsgans noch ihre letzten Minuten im Ofen schmort, versammelt sich die Familie schon mal um den Esstisch – bereit, es sich heute richtig gut gehen zu lassen. Es ist Heiligabend und die Welt scheint für die nächsten zwei Tage still zu stehen. Doch in den systemrelevanten Berufen geht es weiter: Weihnachten findet hier auf der Station, im Rettungswagen oder auf dem Revier statt. Vier Einsatzkräfte berichten darüber, wie es ist, die Feiertage auf der Arbeit zu verbringen.

Pflegerin Barbara Schwalb. Foto: Pfeifer

Barbara Schwalb sitzt gegen 19 Uhr mit ihrer Familie bereits am Essenstisch. Die 54-jährige Stationsleiterin im "Vitalis" Seniorenheim in Mühlhausen hat ihre Weihnachtsschicht schon am Morgen hinter sich gebracht. Seit 34 Jahren arbeitet sie in der Pflege, im Laufe ihres Berufslebens kamen einige solcher Dienste zusammen. "Ich habe mich immer freiwillig gemeldet, um an Weihnachten zu arbeiten", erzählt sie, "das macht mir persönlich nicht viel aus". Natürlich verbringe sie die Zeit lieber mit ihrer Familie. Aber da sie sich im Kollegenkreis Weihnachten und Silvester aufteilten, falle ihre Wahl – sofern möglich – immer auf ersteres.

"An Weihnachten ist es ruhiger, es herrscht eine ganz tolle Stimmung", berichtet die Pflegerin. Alles sei besonders: vom Essen bis zum Kerzenlicht. "An Silvester schlägt das um, die Ungewissheit liegt schwer in der Luft." Und weil sie diese Stimmung zum Jahreswechsel so bedrückend findet, arbeitet die Stationsleiterin lieber an Weihnachten.

"Ich genieße die Feiertage auch hier mit meinen Patienten", so Schwalb. Während die Bewohnerinnen und Bewohner an allen drei Weihnachtsfeiertagen ein festliches Menü serviert bekämen, organisieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst ein schönes Essen. Und auch bei den Übergaben zwischen den Schichten sitze man gemütlicher als sonst zusammen. Dennoch fallen die Routineabläufe nicht weg: "Die Kranken hören ja nicht auf, krank zu sein", sagt die Pflegerin.

Ihrer Familie gefällt es natürlich nicht sonderlich, dass die Mama und Oma an Weihnachten arbeiten muss. Vorfeiern kommt für Schwalb aber nicht in Frage: "Weihnachten ist an Weihnachten, so wie Geburtstag am Geburtstag ist." Dass die Stationsleiterin dieses Jahr "nur" in der Frühschicht an Heiligabend arbeiten muss, kommt selten vor: "Ich bin sozusagen Joker und springe ein, wenn jemand ausfällt." Weil ihr die Zeit, ein festliches Weihnachtsessen zu kochen, dennoch fehlt, übernimmt das ihr Mann. Anderweitig bleibe zum Beispiel keine Zeit, die Enkelkinder zu sehen. "Oder es gibt eben kein Vier-Gänge-Menü", sagt Schwalb schmunzelnd.

Am liebsten arbeitet die Pflegerin an Weihnachten in der Nachtschicht, "weil ich dann bis 21 Uhr Zeit mit der Familie verbringen kann", erzählt sie. Morgens um 6 schleiche sie sich dann wieder ins Bett, während alle anderen noch schlafen. In der Frühschicht bleibe zumindest nachmittags ein wenig Zeit für Besinnlichkeit, bevor die Müdigkeit vom frühen Morgen einsetze. Am ungünstigsten treffe es den Spätdienst, also diejenigen, die von etwa 14 bis 22 Uhr arbeiten: "Für die findet Weihnachten feiern nur auf Station statt." Aber egal, welche Schicht: "Man hat wenig von Weihnachten", sagt Schwalb. "Das ist halt so."

Polizist Christopher Kurz muss an Weihnachten arbeiten. Foto: Helmut Pfeifer

Punkt 19 Uhr: Christopher Kurz tritt schon seinen zweiten Dienst für heute im Polizeirevier Wiesloch an. Der 31-Jährige war bereits am Morgen im Einsatz, jetzt steht ihm die Nachtschicht bevor. "Klar wäre ich jetzt gerne bei meiner Familie, aber das gehört zum Polizeiberuf mit dazu", meint er. Erst vor einem halben Jahr ist seine Tochter geboren, das erste Mal Heiligabend muss sie ohne Papa verbringen. Weil Kurz’ erste Schicht am 24. Dezember um 12 Uhr mittags endet, bleibt zwischen den Diensten nicht viel Zeit, Weihnachten zu feiern. Aber dank dem Schicht-System hat er nach seinem Nachtdienst am 25. und 26. frei, "das holen wir dann nach", sagt er.

Besonders weihnachtlich ist die Stimmung im Revier zwischen Überwachungskameras und Polizei-Westen nicht. "Wir versuchen, das Beste daraus zu machen", erklärt Kurz. Ein Weihnachtsbaum schafft Abhilfe und auch ein gemeinsames Essen mit der Dienstgruppe ist geplant – sofern es die Zeit zulässt. Zwar werden die Anrufe an den Feiertagen weniger, berichtet der Polizist, dafür nähmen aber andere Fälle zu. So gebe es am Morgen von Heiligabend vermehrt Unfälle, "weil alle nochmal hektisch einkaufen gehen", erläutert er. Später am Tag werde es wieder ruhiger – mit etwas Glück gebe es am 24. Dezember sogar gar keine großen Vorfälle mehr.

Ein Tag später sieht das wieder anders aus. "An den Weihnachtsfeiertagen kommt es häufiger zu familiären Streitigkeiten, bei denen die Polizei schlichten muss", berichtet Kurz. Außerdem gebe es vermehrt Einbrüche, weil viele fern bei ihrer Familie zu Besuch seien. "Das hat während der Corona-Pandemie nachgelassen", so der 31-Jährige, genau wie die Ruhestörungen aufgrund von alkoholisierten Menschen in den Abendstunden.

Sofern es die Gesetzeslage zulässt, versuchen die Polizistinnen und Polizisten bei kleineren Vorfällen an den Feiertagen "auch mal ein Auge zuzudrücken", erklärt Kurz weiter. Aber das Polizeigeschäft hört nie auf: "Die Leute brauchen einen Ansprechpartner, wenn es mal brennt. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch an Weihnachten da sind."

Kurz nach 19 Uhr: Ann-Kathrin Blaß und Jana Jochims stehen in der Wieslocher Rettungswache und kontrollieren ihre Einsatzgeräte, während viele Familien gerade beim Essen sitzen. Da die 24- und 23-Jährige erst seit Oktober dieses Jahres ausgebildete Notfallsanitäterinnen sind, ist es für sie der erste Weihnachtsdienst. "Während der Ausbildung kann man sich leichter Urlaub nehmen", erzählt Jochims. "Das haben wir natürlich in Anspruch genommen", ergänzt Blaß. Beide arbeiten an den Weihnachtstagen in der Nachtschicht von 19 bis 7 Uhr, als Team in einem Rettungswagen. Blaß und Jochims ziehen die Festlichkeiten mit der Familie vermutlich vor oder holen sie am 26. Dezember nach dem zweiten Nachtdienst nach, erzählen sie. Auch wenn die Notfallsanitäterinnen an den Feiertagen arbeiten müssen, sind sie auf ihre Einsätze sehr gespannt.

Wie ein typischer Weihnachtsdienst in der Rettungswache abläuft, sei schwer zu sagen – das bestätigen auch die Kollegen der zwei Notfallsanitäterinnen. "Dieses Jahr kann es so sein, nächstes Jahr so", erzählt Blaß. "Vielleicht gibt es wegen Raclette mehr Brandblasen", vermutet Jochims, typische Verletzungsmuster fielen aber nicht auf – ebenso wenig wie an Silvester. Dennoch werde der Rettungsdienst während der Feiertage verstärkt gerufen, berichtet Blaß. Schließlich seien die Praxen und Kliniken weitaus weniger besetzt.

"In unserer einsatzfreien Zeit haben wir gemeinsam mit den Kollegen Raclette geplant", erzählt Blaß weiter. Ob es dann auch wirklich dazu kommen kann, sei eine andere Sache: "Es steht und fällt mit der Einsatzfrequenz, wie besinnlich wir Raclette essen werden", so die 24-Jährige, Kollegin Jochims ergänzt: "Wenn es die Zeit hergibt, schauen wir vielleicht auch einen Weihnachtsfilm."

Der Hintergedanke, dass jederzeit ein Anruf kommen könnte, schwinge dabei aber immer mit. Kein Zufall, dass während des Gesprächs der Melder klingelt und die Arbeitskollegen der beiden, die gerade erst von einem Einsatz kamen, schon wieder los müssen.