Am Samstag war in der Wieslocher Innenstadt – hier die Hauptstraße – nicht viel Betrieb. Offenbar haben die Menschen im Moment noch keine große Lust auf Shopping-Touren, stattdessen sitzen sie lieber in den örtlichen Eiscafés. Fotos: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Rauenberg/Walldorf/Wiesloch. Ein neuer Fernseher, eine Waschmaschine oder Dekoartikel fürs traute Heim? Seit dem 1. Juli ist die Mehrwertsteuer vorübergehend – bis Ende des Jahres von 19 auf 16 sowie von 7 auf 5 Prozent – gesenkt worden. Das soll Lust aufs Kaufen machen und die Wirtschaft beziehungsweise den Handel wieder ankurbeln, der stark unter der Coronakrise gelitten hat. Eine gesetzliche Pflicht für Händler, die Steuersenkung weiterzugeben, gibt es allerdings nicht.

Die RNZ hat sich bei Spieß Elektro Markt in Rauenberg, der Buchhandlung Eulenspiegel in Wiesloch sowie dem Schreibwarenladen "Paletti" und dem Kunstgewerbe Rita Süßer, beides in Walldorf, umgehört, wie es in den Geschäften seit der Öffnung nach der Corona-Zwangspause läuft, was sie sich von der reduzierten Mehrwertsteuer versprechen und ob die Senkung überhaupt Aufschwung bringt. Fast alle Geschäfte hatten oder haben Einbußen und sind skeptisch, dass die Senkung der Mehrwertsteuer sich positiv bemerkbar macht.

"Seit der Wiedereröffnung läuft es eher zögerlich", sagt Michael Spieß, Geschäftsführer vom Spieß Elektro Markt. Einige Menschen seien immer noch in Kurzarbeit, andere würden sich mit Investitionen zurückhalten. Seit der Öffnung hat der Elektromarkt Umsatzeinbußen von 30 Prozent. Michael Spieß sieht die Senkung der Mehrwertsteuer skeptisch, er glaubt nicht, dass sie den erhofften Aufschwung bringen wird. Einen "Run" auf den Elektromarkt gab es bislang jedenfalls noch nicht. Dafür hat das Geschäft mit der Abwicklung der Steuersenkung jede Menge Arbeit, Lieferbelege und Rechnungen mussten am 1. Juli umgeschrieben werden, denn die ermäßigten Steuersätze gelten ab Auslieferung der Ware, selbst dann, wenn der Kunde die Ware Tage vorher gekauft hat. Die Steuersenkung stand zwar schon länger im Raum, beschlossen wurde sie von der Bundesregierung aber erst zwei Tage vor der Umsetzung.

Michael Spieß vom gleichnamigen Elektromarkt hat erheblichen Mehraufwand durch die Steuersenkungen.

"Die Abwicklung der Steuersenkung kostet uns zwischen 5000 und 10.000 Euro, Ende des Jahres wird der Betrag dann für die Rückabwicklung nochmals fällig", berichtet Michael Spieß, der Elektromärkte in Rauenberg und St. Leon-Rot, sowie ein Küchenstudio führt. Insgesamt beschäftigt er 138 Mitarbeiter, davon rund 40 Servicetechniker. Kurz vor der beziehungsweise in der Zwangspause gab es einen kleinen "Run" auf Gefrierschränke, Mikrowellen, Batterien und vor allem Druckerpatronen, beim Letzteren machte sich das Homeoffice bemerkbar, berichtet Spieß.

Das Geschäft war zwar geschlossen, der Servicebereich durfte aber weiter arbeiten. Einige Waren verkaufte der Elektromarkt über die eigene Onlineseite. Durch eine Sondergenehmigung machte Spieß eine Woche vor der eigentlichen Öffnung auf. Beim Elektromarkt hofft man nun, dass Kunden weiterhin die Treue halten, neue Kunden hinzukommen und das in örtlichen Geschäften und nicht im Internet gekauft wird.

Ebenfalls zögerlich läuft es seit der Öffnung im Kunstgewerbegeschäft Rita Süßer in der Walldorfer Hauptstraße. Auch hier ist Verunsicherung zu spüren und man hält sich mit dem Kauf eher zurück. "Die Mehrwertsteuersenkung geben wir an unsere Kunden natürlich weiter", sagt Mit-Inhaberin Margarete Zach. Das Geschäft gibt für alle Artikel, ob ursprünglich sieben oder 19 Prozent Mehrwertsteuer, drei Prozent Nachlass, der dann an der Kasse abgezogen wird. Das Geschäft vertreibt unter anderem Dekorationsartikel, Schmuck und Liköre. Dass die Steuersenkung mehr Kunden ins Geschäft lockt, glaubt Zach nicht. Die Sachen seien ohnehin nicht so teuer, als dass die Kunden sich davon eine große Ersparnis versprechen würden, meint sie – allerdings könnten sich auch kleine Beträge summieren. Seit über 30 Jahren gibt es den Familienbetrieb in Walldorf, der schon einige Höhen und Tiefen durchgestanden hat – "auch diese Zeit werden wir überstehen", so Zach.

Für Manuela Keßler, Inhaberin des Schreibwarenladens „Paletti“, ist es schwer, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben.

"Bei uns hat sich der Verkauf wieder eingependelt", sagt Manuela Keßler, Inhaberin des Schreibwarenladens "Paletti" erleichtert. Das Geschäft liegt ebenfalls in der Walldorfer Hauptstraße. Auch an "Paletti" ging der Lockdown finanziell nicht spurlos vorbei und es brauchte einige Zeit, bis der Verkauf wieder lief. Das Geschäft vertreibt neben Schreibwaren auch Dekorationsartikel, Taschen oder Karten, zudem kann man dort Lotto spielen. "Die Auswahl ist unser Glück und federt einiges gerade nicht gekaufte ab", so Keßler. Spürbar waren etwa abgesagte Hochzeitsfeiern oder die verschobenen Kommunionen oder Konfirmationen. "Denn da wo nichts stattfindet, werden auch keine Karten oder Dekorationsartikel benötigt", so Keßler. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei schwer an den Kunden weiterzugeben, sagt Keßler, sie habe nicht die Möglichkeit alle Artikel mit neuen Preisen zu versehen und auch in ihrem Kassensystem sei es nicht ohne Weiteres möglich. Einen Aufschwung erhofft sie sich durch das neue Schuljahr mit dem Verkauf von Schulartikeln.

"Wir können die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergeben, da die Verlage sich aufgrund des Aufwands dagegen entschieden haben", sagt Wolfgang Meny, Inhaber der Buchhandung Eulenspiegel in Wiesloch. Es gibt in Deutschland eine gesetzliche Buchpreisbindung, das bedeutet, dass der Verlag den Ladenpreis festlegt und die Buchhandlung zunächst an den Preis gebunden ist und nichts ändern kann. Laut Meny gilt das auch für das Internet. Die Coronakrise hatte auf Eulenspiegel bislang keine Auswirkungen, "wir sind zufrieden und haben treue Kunden", ist der Inhaber erleichert. Abgesagt wurden allerdings alle geplanten Veranstaltungen. Wann es damit weitergeht, steht noch nicht fest.