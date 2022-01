Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot. (stoy) War es 2020 noch das Coronavirus, das alle in Atem hielt, war es dieses Jahr die Impfung dagegen: Noch nie wurde so viel und so oft über Hersteller, Produktion und Verabreichung eines Vakzins gesprochen. Hier in der Region wurden viele Aktionen auf die Beine gestellt, um möglichst viele Menschen – jeglicher Berufs- und Altersgruppen – gegen Covid-19 zu impfen.

Angefangen im Mai mit den Servicekräften der Wieslocher Gastronomie, die Impf- und Kinderarzt Gerhard Veits rechtzeitig zum Ende des zweiten Lockdowns impfte. Insgesamt bekamen 25 eine Spritze, darunter in Wiesloch Bekannte wie Filippo Giacalone von der "Trattoria Italia" oder Marcelo La Terra Pirre, Inhaber des Eiscafés Venezia.

Etwa einen Monat später konnten das die zwei großen Unternehmen der Region toppen: Allein innerhalb von einer Woche impften neun Betriebsärzte der Walldorfer SAP 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insgesamt plante der Softwarekonzern das Angebot für 9000 Arbeitskräfte. Dafür wurde eigens eine Cafeteria umfunktioniert, die über insgesamt sechs "Impfstraßen" verfügte. Die Anmeldung lief über eine eigene Software.

Zur gleichen Zeit wurden auch bei den Heidelberger Druckmaschinen die Spritzen aufgezogen: Hier wurden innerhalb von wenigen Stunden 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Dass das Interesse an der Corona-Impfung im Juni besonders hoch war, wurde spätestens nach der offenen Impfaktion der Stadt Wiesloch deutlich. Bereits drei Stunden vor Beginn standen die Menschen Schlange – teilweise hatten sie sich für die Wartezeit Klappstühle mitgebracht. Fünf Tage lang impften die mobilen Teams des Rhein-Neckar-Kreises im Palatin – ohne vorheriger Terminvergabe. Neben den Mitgliedern des Impfteams waren acht städtische Mitarbeiter anwesend, die Vorbereitungen für die Aktion hatten zwei Wochen gedauert.

Fast genau sechs Monate später wiederholte sich das Geschehen im Palatin: Statt der Erstimpfung gab es diesmal die Booster-Spritze, statt dem mobilen Impfteam war Kinderarzt Veits und seine Kolleginnen und Kollegen tätig: Einen Samstag lang wurde hier die Impfung Hunderter Menschen aus Wiesloch und Umgebung aufgefrischt, vereinzelt kamen auch welche zur Erst- oder Zweitimpfung. Insgesamt erhielten 860 Personen eine Spritze.

Getoppt wurde die Zahl Ende Dezember: Kurz vor Weihnachten wurden mehr als 1100 Personen – über 400 in St. Leon-Rot und 700 in Walldorf – gegen Covid-19 geimpft. Beteiligt waren unter anderem Helferinnen und Helfer der Verwaltungen, des Roten Kreuzes oder niedergelassene Ärzte. Ebenfalls um die Weihnachtszeit rum wurde auch die Wieslocher Kinderkrippe "Sonnenwirbel" aktiv und kreativ: In einer kurzfristigen Aktion konnten mit Unterstützung dreier Ärztinnen 80 Eltern, Angehörige und Erzieherinnen und Erzieher geimpft werden, "Impfzentrum" wurde die Praxis der Kinderärzte Henning Meyer-Hohenloser und Sebastian Ronellenfitsch.

Aber selbst noch an Weihnachten liefen die Impfaktionen weiter: So verabreichte die Wieslocher HNO-Ärztin Esther-Christina Lang an Heiligabend 14 Erst- und Zweitimpfungen sowie über 100 Booster-Spritzen.