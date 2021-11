Region Wiesloch. (obit) Seit Mitte November betreibt der Rhein-Neckar-Kreis in Wiesloch ein festes Impfzentrum in der Sporthalle am Stadion. Auch mehrere Gemeinden in der Region planen Impf- und Testaktionen. Eine Übersicht:

> Malsch: Ein Bereitschaftsteam des Deutschen Roten Kreuzes testet samstags von 11 bis 13 Uhr Bürger im Feuerwehrhaus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein mobiles Impfteam wurde nach Angaben der Verwaltung angefordert, ein Termin steht noch nicht fest, da die Anfragen die Kapazitäten übersteigen.

> Mühlhausen: Am 30. November und 21. Dezember kommen Impfteams nach Mühlhausen ins Bürgerhaus und nach Rettigheim ins Gemeindezentrum – jeweils von 10 bis 16 Uhr. Anmeldung ab Freitag möglich unter: 06 22 2/6 15 82 0, 06 22 2/6.158 22 oder per Mail: Kirsten.hoeglinger@muehlhausen-kraichgau.de, Alina.krastel@muehlhausen-kraichgau.de. Das Angebot gilt nur für Menschen aus Mühlhausen.

> St. Leon-Rot: In St. Leon-Rot werden am 17. und 18. Dezember 180 Dosen verimpft. Diese sind aber für die Personen gedacht, die im Frühjahr eine Impfung über die Aktion der Gemeinde erhalten haben. Diese Personen wurden von der Gemeinde kontaktiert. Eine Anmeldung ist nicht möglich.

Auch in Rauenberg und Walldorf sind Impfaktionen geplant. In Rauenberg sollen wie in der Vergangenheit Impfteams kommen. Die Walldorfer Verwaltung ist in Gesprächen mit lokalen Ärzten und übernimmt die Organisation. Die Aktion für Menschen über 70 Jahre soll am 15. Dezember in der Astoriahalle stattfinden.