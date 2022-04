Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Die Corona-Beschränkungen sind weitgehend aufgehoben und endlich kann wieder gefeiert werden. Nachdem in den letzten zwei Jahren nahezu alle Feste ausgefallen sind, kann man sich auf das bevorstehende Wochenende freuen: Fast alle Maifeste der Vor-Coronazeit finden wieder statt. Die RNZ bietet hier eine Übersicht – sofern bekannt – über den Veranstaltungsreigen am Sonntag, 1. Mai.

Für die Maibaum-Freunde

> In Rauenberg wird der Maibaum am Samstag, 30. April, gefeiert. Die Stadt und der Gewerbeverein laden hierzu ab 17 Uhr auf den Gerhard-Geißler-Platz vor dem Pfarrzentrum ein. Musik kommt vom Musikverein und dem Liederkranz-Jugendchor "Singteufelchen", der Gewerbeverein stellt Freibier. Aber Achtung, ein Aufstell-Spektakel wird es nicht geben. Der Baum ist zum Zeitpunkt der Maibaum-Feier bereits aufgestellt.

> In Dielheim wird der Maibaum am Samstag, 30. April, auf dem Rathausplatz aufgestellt. Von 17.30 bis 19 Uhr sorgen der Kindergarten Eckertsberg und der Musikverein für Unterhaltung. Der Gewerbeverein spendiert 100 Liter Freibier.

> In Rettigheim richtet die Feuerwehr den Maibaum am Samstag, 30. April, auf. Los geht es um 18 Uhr auf dem Kirchenvorplatz. Wenn die Arbeit getan ist, wird auf dem Dorfplatz an der Alten Scheune zu den Klängen des Musikvereins und des Sängerbunds gefeiert.

> In Tairnbach wird der Maibaum am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz aufgestellt unter Mitwirkung des Heimatvereins und der Feuerwehr. Die Grundschulkinder und der Kindergarten "Senfkorn" schmücken den Baum. Musik kommt vom evangelischen Posaunenchor. Das Dorflädl bietet eine Bewirtung an.

Für die Musikalischen

> Der Musikverein Rauenberg heißt den Mai in aller Früh willkommen. Um 5 Uhr brechen die Musiker an ihrem Probenraum an der Mannaberghalle auf und ziehen durch die Straßen von Rauenberg. Dort, wo schon Licht brennt, spielen sie "Der Mai ist gekommen". Eine feste Anlaufstelle ist der Kirchplatz, dort erklingt die Volksweise gegen 6 Uhr, danach geht es weiter Richtung Volksbank und Richtung Dielheimer Straße zum dortigen Lindenbaum.

> Die Musikkapelle St. Leon-Rot belebt die alte Tradition neu und lädt zum Mai-Lieder-Spielen. Zuerst treten die Musiker um 9.30 Uhr auf dem Römerplatz bei der Kastanienschule in Rot auf, ab 10 Uhr lassen sie ihre Melodien auf dem Amselplatz in St. Leon erklingen.

Für die Ausdauernden

> Der FC Frauenweiler feiert zwei Tage lang Jubiläum: Am Samstag, 30. April, geht es um 17 Uhr am Sportplatz los. Es gibt griechische Spezialitäten, Fassbier und eine Bar. Ab 20 Uhr heizt die Partyband "Annimels" den Gästen ein. Der Eintritt ist frei. Am Maifeiertag werden hausgemachte Maultaschen mit Kartoffelsalat, Bratwurst, Feuerwurst und Steaks vom Grill serviert. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen.

> Die Spielvereinigung Baiertal hat mehrere Gründe zum Feiern und feiert daher gleich zwei Tage lang. Am Samstag, 30. April, ist offizielle Kabineneinweihung auf dem Sportgelände angesagt. Ab 16 Uhr wird den Sponsoren und Helfern gedankt, dazu wird der neue Spielplatz eröffnet. Die B-Klassenmannschaft kickt schon ab 14.45 Uhr gegen Tairnbach, das Kreisligaspiel gegen den Tabellenführer aus Nußloch wird um 17 Uhr angepfiffen. Ab 20 Uhr wird in den Mai getanzt: Bei der Party für Jung und Alt legt ein DJ auf und die Bar ist geöffnet. Am Maifeiertag steht ein Maifest für die ganze Familie auf dem Programm: Ab 11 Uhr wird ein Weißwurst-Frühstück serviert und die Grillstation nimmt ihre Arbeit auf. Mit Musik, Bierwagen, Kaffee, Kuchen und Hüpfburg kommen Groß und Klein auf ihre Kosten.

> Der TSV Rot, genauer gesagt die Handballabteilung, lädt schon am Samstag, 30. April, zum Tanz in den Mai. Ab 17 Uhr gibt es vor dem TSV-Heisl Getränke und Pizza. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Grillfest zum 1. Mai weiter.

> Die Mühlhäuser Winzer richten das zweitägige Winzer-Maifest aus. Los geht es am Samstag, 30. April, an der Winzerhalle. Ab 18 Uhr ist dort Live-Musik geboten: Die Band "Jolly Rogers" spielt auf und in den Pausen sind Tanzeinlagen geboten. Für die trockenen Kehlen gibt es die Weine, Seccos, Brände und Liköre der Winzer. Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter.

> Dielheim und Horrenberg feiern die Eingemeindung Horrenbergs mit Balzfeld, Oberhof und Unterhof: Das Fest beginnt mit einem Festabend am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr in der Sport- und Kulturhalle Horrenberg, Mühlstraße 22. Am Samstag, 30. April, findet der mittlerweile fest etablierte "Dielheimer Frühling" mit Livemusik auf dem Dorfplatz statt. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit der Band "Made of Wood" und ab 20.30 Uhr wird die "Zap Gang" für Stimmung sorgen. Am 1. Mai findet auf dem Dorfplatz und im Dielheimer Pfarrgarten von 11 Uhr bis 18 Uhr in Zusammenarbeit mit den Vereinen ein Fest mit Bewirtung, Bauernmarkt und Vergnügungspark statt.

Für die ganze Familie

> Der Letzenberg-Tierpark in Malsch feiert auf der Tierpark-Ranch am Maifeiertag ein Frühlingsfest. Mit einem Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr geht es los, kulinarisch geht es den ganzen Tag weiter: Putenschnitzel, Pulled-Pork-Brötchen oder Wurstsalat sind nur einige der Leckereien, auf die sich die Gäste freuen können. Und natürlich auf die Begegnungen mit den Enten, Ziegen, Rehen, Eseln und den anderen Tieren.

> Die Rauenberger CDU lädt schon am Samstag, 30. April, zur Mai-Lounge in den Innenhof des Winzermuseums. Bei Kerzenschein und chilliger Musik warten in der Alten Kirchgasse 3 Bowle, Aperitifs, Wein sowie Flammkuchen auf die Gäste. Zusätzlich findet um 19 Uhr eine spezielle Kinderführung durch das Winzermuseum sowie um 22 Uhr eine Nachtführung für Erwachsene statt. Die kleinen Gäste können sich zusätzlich über Kinderschminken freuen. Auch bei schlechtem Wetter findet die Mai-Lounge statt, dann werden die Sitzplätze überdacht.

> Das Wieslocher Feldbahnmuseum startet in die Saison. Auf dem Gelände In den Weinäckern 2 können sich die Besucher am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bewirten lassen und in den Mai fahren: nämlich mit den historischen Feldbahnlokomotiven und -wagen. Der Eintritt ist frei, für die Mitfahrt im Personenzug muss eine Fahrkarte gelöst werden. Neu in der Sammlung des Feldbahnmuseums ist übrigens eine frisch restaurierte historischen Diesellok der Marke Deutz, Baujahr 1956.

Für die Geselligen

> Die SG Horrenberg lädt zum Mai-Ausschank ans Ortschaftshaus. Gäste sind am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Mühlstraße 25 willkommen.

> Der VFB St. Leon richtet das nunmehr 17. Paulanerfest aus. Das Biergartenfest auf dem Vereinsgelände beginnt um 10.30 Uhr. Entgegen des Namens wird nicht nur Bier ausgeschenkt. Getränken, Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen – für jeden ist etwas dabei. Die Kinder können dabei auf dem Spielplatz toben und auf dem Rasenplatz kicken. Für Musik sorgt DJ Thomas Hornung.

> Der MGV Frohsinn Rotenberg lädt zum Maifest an die Sängerklause. Ab 10 Uhr sind das Vereinsheim und die Außenterrasse in den Heiligenwiesen 2 geöffnet. Bei diversen Getränken, Grillspezialitäten und Kaffee und Kuchen bleibt keiner hungrig.

> Die Winzer von Baden und der Kurpfälzische Fanfarenzug von Wiesloch haben sich fürs "Blütenfest" zusammengetan. Am 1. Mai bewirten sie von 10 bis 19 Uhr die Gäste in der Wieslocher Kelterhalle im Bögnerweg.

> Die Gartenfreunde Wiesloch laden am 1. Mai zu ihrem Frühlingsfest. Dieses beginnt um 10 Uhr auf dem Gelände in den Talwiesen 3.

> Der MSC Schatthausen feiert den 1. Mai mit einem Grillfest. Am MSC-Clubhaus beim Eselspfad, direkt am Fahrradweg nach Baiertal, gibt es von 10 bis 18 Uhr Bewirtung, neben Deftigem werden auch Kaffee und Kuchen serviert.