Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. Die dramatischen Bilder von Eifel, Ahrtal, Wuppertal oder auch aus anderen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigen, welche Kraft in Wasser und Natur stecken. Die vielen Regenmassen im Westen und Südwesten Deutschlands haben Menschenleben gefordert, die finanziellen Schäden sind noch nicht abzusehen. Josef Zöllner, technischer Leiter des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes (AHW), spricht am Mittwoch von einer Katastrophe, die mehr als ein Jahrhunderthochwasser sei und sagt: "Dieses Ereignis ist eine andere Liga. Die Leute tun mir unendlich leid."

Bei Hochwasser kommen bei vielen Menschen die Erinnerungen hoch: 1969 trat in Rauenberg der Waldangelbach über die Ufer, 2016 sorgte in Baiertal der Gauangelbach für Überschwemmungen. Seit 2004 wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Gemeinden und Städte vor Überschwemmungen zu schützen. Mehr als 30 Millionen Euro werden die Projekte, wenn alles fertiggestellt ist, gekostet haben. Acht Rückhaltebecken sind in Betrieb, an sieben Stellen wurden oder werden derzeit Bäche ausgebaut, so wie aktuell in Baiertal. In Horrenberg, Dielheim und Wiesloch stehen noch Arbeiten am Lauf des Leimbachs an. Am Mühlhausener Rückhaltebecken wird neben dem Bau einer Fischtreppe bald die Technik erneuert (die RNZ berichtete).

Vergangene Woche regnete es binnen 24 Stunden 32 bis 33 Liter pro Quadratmeter, der Pegel im Rückhaltebecken in Mühlhausen stieg um einen Meter an. "Das ist kein Problem", ordnet Zöllner ein. Der Regen habe sich kaum bemerkbar gemacht. Die Becken regeln sich automatisch und können auch kontrolliert abgelassen werden. Dazu arbeiten diese synchron zusammen. In den Märzwiesen in Rauenberg, wo der AHW ebenfalls den Waldangelbach ausgebaut hatte, sammelte sich vergangene Woche nach einem Starkregen ebenfalls Wasser, mehr als ein fünf- bis sieben-jähriges Ereignis sei dies Zöllner zufolge aber nicht gewesen.

"Wir tun alles und bauen aus", erklärt er. Die Rückhaltebecken haben zudem einen Notüberlauf, der verhindern soll, dass der Damm Schaden nimmt. "Wir sind für ein 100-jährliches Hochwasser plus den Klimafaktor von 15 Prozent ausgestattet", erklärt Zöllner. Das sind im AHW-Einzugsgebiet 56 Liter pro Stunde und Quadratmeter – damit werden die Bachausbauten und Hochwasserrückhaltebecken fertig.

Zum Vergleich: Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zeichnete in ihren Daten für den sehr regnerischen Dienstag in dieser Woche eine Niederschlagstagessumme von 27 Litern für den ganzen Tag in Wiesloch auf.

Doch solch extremen Verhältnisse, sagt Zöllner mit Blick auf den Westen der Republik, wären auch für die Region schwer zu bewältigen. Die Becken seien dafür nicht ausgelegt. "Diese Mengen waren weit über einem 100-jährlichen Hochwasser", so Zöllner. Dafür benötige man riesige Polder und Flächen zum Überlaufen. Wichtig sei vor allem: "Welche Wassermenge in welcher Zeit."

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigt diese Einschätzung und nennt als Beispiel eine Menge von stündlich etwa 25 Litern Regen auf vier bis sechs Stunden verteilt. Bei solchen Unwettern kann der Boden das Wasser durch die vielen Regenfälle in den Tagen zuvor nicht aufnehmen. "Dasselbe Extrem haben wir bei sehr trockenen Böden. Das Wasser fließt dann oberflächlich ab. Hier haben wir die Situation, dass viel Wasser in Bäche und Flüsse gelangt ist."

Wer nun glaubt, einfach die Rückhaltebecken und Wehre zu erhöhen, ist eine Option, täuscht sich: "So große Becken können wir nicht bauen. Die sind maximal ausgelegt", erklärt der AHW-Geschäftsführer. Höhere Wehre seien nicht möglich, so Zöllner und nennt das Beispiel des Rückhaltebeckens Unterhof. Wenn das Becken maximal gefüllt sei, reiche das Wasser bis zum Parkplatz eines nahen Einkaufszentrums. Dieses sei auf Anraten des AHW damals sogar erhöht worden. Außerdem sind hinter vielen Rückhaltebecken auch Wohngebiete, erklärt er und betont nochmals: "Wir machen was möglich ist, um die Bürger zu schützen." Finanzielle Unterstützung vom Land gibt es übrigens nur für Bauten, die gegen ein 100-jährliches Hochwasser plus den Klimafaktor schützen. Alles darüber hinaus müssen Zweckverbände und Gemeinden selbst tragen.

Welche Klassifikation die Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nun einnehmen wird, konnte der DWD-Sprecher am Donnerstagmittag noch nicht beurteilen, da die Experten auf die Niederschlagsbilanz warten würden. Dazu erhöhen sich die Pegel noch mit etwas Verzögerung, auch wurden im Tagesverlauf weitere Niederschläge erwartet. Es werde noch einige Tage oder Wochen bis zu einer Einordnung dauern.