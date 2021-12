Auch am Bussierhäusel in Wiesloch sind Silvesterpartys verboten. Foto: Pfeifer

Region Wiesloch. (RNZ) Den Jahreswechsel wie gewohnt groß zu feiern, wird im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wieder nicht möglich sein. Das Gesundheitsamt des Kreises hat konkrete Verbote erlassen, mit dem Ziel, Ansteckungen zu vermeiden und sogenannte Infektionsketten zu unterbrechen, außerdem die Verletzungsgefahr zu senken, da Rettungskräfte, Ärzteschaft und Krankenhäuser ohnehin stark belastet sind.

Ansammlungen mit mehr als zehn Personen, Alkoholkonsum und Feuerwerke sind in definierten Bereichen ausgeschlossen: Das Gesundheitsamt hält die Gefahr bei typischen Silvesterpartys für zu groß. Die Allgemeinverfügungen traten bereits am 11. Dezember in Kraft. Für die Region um Wiesloch listen sie detailliert auf, wo die Verbote gelten.

In Wiesloch sind Ansammlungen und Feuerwerke verboten am Bussierhäusel, an Johann-Philipp-Bronner- und Gänsberghütte sowie in der Fußgängerzone mit dem verkehrsberuhigten Bereich bis zur Schwetzinger Straße, Fontenay-aux-Roses-Platz, Marktstraße, Marktplatz, evangelischem Kirchplatz, Synagogengasse, Rathausgasse, Pfarrstraße sowie Adenauerplatz und benachbarter Schlossstraße. Das Verweilverbot gilt zudem für Schillerpark, Stadtwingertanlage und Gerbersruhpark.

In Walldorf gilt das Verbot von Ansammlungen, Feuerwerken und Alkoholkonsum auf Lindenplatz und Drehscheibe sowie in der Fußgängerzone mit verkehrsberuhigtem Bereich der Hauptstraße. Vom Alkoholverbot sind genehmigte Außenbewirtschaftungsflächen in der Hauptstraße ausgenommen. Verweilen ist zusätzlich in der "Neuen Sozialen Mitte" zwischen Willinger-Straße, Schlossweg und Am neuen Schulhaus sowie Bahnhofstraße und Walzrute untersagt.

In Dielheim gilt das Ansammlungsverbot für den Parkplatz an Friedhof und Sportpark, für Kelterhalle, Kirch- und Dorfplatz, Parkanlage am "Theater im Bahnhof" und für den Aussichtsplatz im Gewann "Mühlberg/Mannaberg", in Balzfeld zudem für Dorfplatz und Bolzplatz sowie Parkplatz der DJK.

In Malsch sind Ansammlungen, Feuerwerke und Alkohol untersagt auf Dorfplatz, Areal an Rathaus und Kirche, Parkplatz der "Narrhalla" in der Friedhofstraße, an Reblandhalle, Feuerwehr und Jugendtreff im Unteren Jagdweg, auf dem Alten Sportplatz im Oberen Mühlweg, am Stationenweg zur und auf dem Platz vor der Letzenberg-Kapelle.

In Mühlhausen gelten Verweil-, Alkohol- und Feuerwerksverbot an Schule, Rathaus, Wasserspielplatz, Parkplatz und Freifläche im Hurstwiesenweg sowie Pavillon am Heiligenstein, in Rettigheim an Schule, Kirche, Lindenplatz und TSV-Sportgelände, in Tairnbach an Dorfplatz, Kirche und Galgenberghütte. Verweilen und Feuerwerk sind zudem an Mühlhausens Kirche untersagt.

In Rauenberg sind Verweilen, Alkoholkonsum und Feuerwerk verboten an Trockenturm und Wasserspielplatz, Rathaus- und Kirchplatz und Gerhard-Geißler-Platz, in Malschenberg zudem an der Grillhütte. Ansammlungen sind zusätzlich auf dem Alten Kirchplatz Malschenberg untersagt.

In St. Leon gilt das Verweilverbot am Kreisverkehr Kirrlacher und Marktstraße mitsamt angrenzendem Parkplatz, am Alten Rathaus und an der katholischen Kirche, in Rot auf Römerplatz und Wochenmarktplatz, an der Kastanienschule sowie der katholischen Kirche.

