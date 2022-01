Der Sinn besteht in der unverstellten Sicht: 70 Zentimeter darf eine Hecke in Kreuzungsbereichen im Rauenberger Wohngebiet „Frankenäcker“ maximal hoch sein, so wie hier im Bild – ein Teil wurde eigens ausgespart. Foto: Pfeifer

Von Sophia Stoye

Rauenberg. Wie hoch darf ein Zaun sein? So banal die Frage klingt, Diskussionsstoff bietet sie allemal, wie in der letzten Sitzung des Rauenberger Gemeinderats deutlich wurde: Über 50 Minuten lang diskutierten die Ratsmitglieder über die maximal zugelassene Höhe sogenannter Einfriedungen – zum Beispiel Zäune oder Hecken – im Wohngebiet "Frankenäcker". Zu einem Ergebnis kamen die Gemeinderätinnen und -räte nicht, der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.

"In der Bevölkerung besteht der Wunsch, dass man die Zaunhöhe hochsetzt", erklärte Bürgermeister Peter Seithel. Es habe bereits mehrere Anträge auf Befreiung vom Bebauungsplan "Frankenäcker" gegeben, so der Bürgermeister. Deshalb soll nun eine Änderung her. Dafür hatte die Verwaltung Dietmar Glup vom Stadtplanungsbüro "Sternemann und Glup" beauftragt, sich die Lage vor Ort anzuschauen und einen neuen Entwurf vorzulegen, der nicht nur zu Reaktionen aus den Gemeinderats-Reihen führte: Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner meldeten sich zu Wort, allen ging es um die Sichtfelder in den Kreuzungsbereichen, die mit der neuen Änderung schlechter einsehbar würden.

Unter anderem sprach auch Grünen-Gemeinderat Manuel Steidel, weil er als Einwohner des Wohngebiets als befangen gilt: "Wir haben jetzt schon eine sehr prekäre Situation." Jeden Morgen sei es für die Kinder ein "Spießrutenlauf" auf ihrem Weg zur Schule. Wenn jetzt noch die Sichtdreiecke an den Kreuzungen wegfielen, so Steidel, "ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Kind auf einer Motorhaube liegt". Wie Steidel mussten insgesamt fünf Ratsmitglieder ihren Platz im Rat bei Eröffnung des Tagesordnungspunktes wegen Befangenheit verlassen. Außerdem waren ein paar Räte krankheitsbedingt entschuldigt, weshalb die Ratstisch-Reihen nur spärlich besetzt waren.

Aktuell sind dem Bebauungsplan nach Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen aus Holz oder Maschendrahtzaun bis zu 60 Zentimetern erlaubt, der Grünordnungsplan lässt im Widerspruch dazu eine Höhe bis zu einem/1,20 Meter zu. Nun sollen es in Zukunft maximal 1,50 Meter sein, wie Glup vorschlug, bei Hecken oder Sträuchern maximal 1,80 Meter. Lediglich an manchen Grundstücksgrenzen zur Wieslocher Straße oder zum Gewerbegebiet "Frankenäcker" hin, sollen zwei Meter erlaubt sein. Blickdichte Einfriedungen will der Stadtplaner generell ausschließen und die Ungereimtheiten zwischen der Maximalhöhe im Bebauungsplan und der im Grünordnungsplan auflösen.

Die Sichtdreiecke, also die Sichtfelder, die ein Verkehrsteilnehmer hat, wenn er in eine Straße einbiegt, sollen nach dem Vorschlag des Planungsbüros weiterhin bestehen bleiben: maximal 70 Zentimeter in Kreuzungsbereichen. "Ab drei Metern vor einer Kreuzung sollte die Sicht auf die Straßen rechts und links frei sein", so Bauamtsleiter Martin Hörner. "Man kann diskutieren, ob das sinnvoll ist."

Die Argumente dazu lieferte Bürgermeister Peter Seithel: "Zum einen kann man sagen, dass wenn der Kreuzungsbereich gut einsehbar ist, mehr Sicherheit gewährleistet werden kann."Dann könnte man gut in die Straße hineinblicken und würde sehen, wenn jemand kommt. Zum anderen könnten die Autofahrer aber gezwungen sein, langsamer zu fahren, wenn der Kreuzungsbereich schlecht einsehbar sei, so Seithel.

"Der Bebauungsplan stammt aus einer Zeit, in der Priorität war, dass man da zügig durchfahren kann", sagte Christa Albrecht (Freie Wähler). Bei einer Einfriedungshöhe von 70 Zentimetern sehe sie das Risiko, dass Kinder darüber stiegen und dann im Straßenverkehr landeten.

"Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass wenn es eine große Sichtweite gibt, man auf dem Gas bleibt", sagte Glup auf Nachfrage Seithels. Wenn die Kreuzung schlechter einsehbar sei, taste man sich eher an die Verkehrssituation ran als einfach durchzufahren. Einer Anwohnerin zufolge ist nämlich genau das nach wie vor ein Problem: Die Straße "Frankenäcker" sei hochfrequentiert, "vor allem von den Lastern der Firma Gaa". Viele Menschen hätten aber ihre Gärten oder Terrassen zur Straße hin. Deshalb wünschte sich die Frau, in diesem Gebiet einen höheren Zaun errichten zu dürfen. Stadtplaner Glup äußerte zwar Verständnis, allerdings lehnte er auch dort höhere Einfriedungen ab. "Ich würde mich schwertun, zu sagen: ,Dort darf man das, in der Nebenstraße aber nicht’."

Dass man hier nicht über einen neuen Bebauungsplan spricht, sondern über ein Gebiet, das schon längst bebaut worden ist, ist laut Bürgermeister Seithel genau die Schwierigkeit, die Rauenberg weiterhin begleiten wird. Denn auch in anderen Wohngebieten der Gemeinde gab es bereits Befreiungsanträge. Jetzt soll die Höhe der Einfriedungen nach und nach angepasst werden. Da der Gemeinderat für eine derart wichtige Entscheidung Seithel zufolge zu gering besetzt war, wurde eine Beschlussfassung vertagt: "Alle wird man nicht abholen, aber einen Großteil."