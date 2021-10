Von Tobias Törkott

Rauenberg. Schulsozialarbeiter sind in vielen Schulen des Rhein-Neckar-Kreises ein fester Bestandteil, um Schülerinnen und Schüler bei Problemen – egal ob beim Lernen oder privat – zu unterstützen. Diese gibt es beispielsweise in Mühlhausen, Dielheim oder auch in den größeren Gemeinden wie Wiesloch und Walldorf. Einer Analyse des Rhein-Neckar-Kreises zufolge, die im Juli 2021 veröffentlicht wurde, "verfügen 36 Kommunen über ein vom Kreis gefördertes Angebot der Schulsozialarbeit". Auch in 71 Grundschulen wird die Schulsozialarbeit gefördert.

In der Gemeinde Rauenberg diskutiert der Rat seit mehreren Jahren darüber, ob eine Stelle für die Schulsozialarbeit geschaffen werden soll. Konkretisiert wurde bisher nichts – bis jetzt. In der vergangenen Sitzung stimmte der Rat einstimmig – bei einer Enthaltung – für einen SPD-Antrag. Die Stadt Rauenberg wird damit in einem ersten Schritt beauftragt, die weitere Planung voranzutreiben. Doch auch jetzt wurde in der Kulturhalle über den SPD-Antrag teilweise kontrovers diskutiert.

Zunächst stellte Christiane Hütt-Berger (SPD) die Notwendigkeit einer solchen Stelle für die drei Grundschulen heraus: "Wir sind schon lange davon überzeugt, dass Schulen bei sozialen Konflikten Unterstützung brauchen." Quasi als Bindeglied zwischen Schülern und Lehrern sollen die Schulsozialarbeiter fungieren. Die SPD-Fraktion zieht in dem Antrag zusätzlich Aussagen des Jugendhilfeausschusses des Kreistags heran. Demnach sind "Schwerpunkte der schulsozialarbeiterischen Tätigkeit die Themenfelder Konflikte, Streitschlichtung und soziale Kompetenz." Die Angebote werden demnach als "hilfreich" bewertet. Ein Großteil der Stellen im Kreis werden gefördert. Im sogenannten Planungsraum Wiesloch/Leimen, der zehn Kommunen umfasst, sind dies nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises von den 20,2 Stellen 18,9. Der Kreis übernimmt hier ein Drittel der "Personalkosten einer entsprechend qualifizierten Fachkraft", heißt es in dem Bericht des Rhein-Neckar-Kreises. Dem SPD-Antrag zufolge werden "die beiden anderen Drittel vom Land und von der Kommune bestritten." Hütt-Berger lobte: "Der Rhein-Neckar-Kreis hat hier eine Vorreiterrolle." Die Schaffung der Stelle soll nach Ansicht der Sozialdemokraten in die Haushaltsberatungen aufgenommen werden.

Zustimmung erhielt die SPD zunächst von den Grünen. Manuel Steidel sagte: "Einem Prüfantrag stehen wir offen gegenüber."

Als "positiv" bezeichnete auch Friso Neumann (FDP) die Schaffung einer solchen Stelle. Dennoch ließ der Antrag für ihn noch viele Fragen unbeantwortet, da dieser bereits die Einstellung eines Schulsozialarbeiters vorsehe. "Es geht um konkrete Situationen vor Ort", so Neumann: Die Nachfrage, die Zahl der Fälle oder der Bedarf seien unklar. Dazu müsse auch die Bereitschaft der Lehrkräfte abgefragt werden. Daher verneinte die FDP zunächst noch die Zustimmung.

Auch die Freien Wähler waren nicht direkt überzeugt. Christa Albrecht zog den Vergleich zu den ihrer Einschätzung nach "sehr teuren Streetworkern". Sie schlug daher einen möglichen Zusammenschluss mit der Schulsozialarbeit vor.

Der Kritik der beiden Fraktionen stemmte sich Bürgermeister Peter Seithel entgegen und erwähnte die "positiven" Rückmeldungen der Schulleitungen: "Die Schulen sagen, dass das helfen könnte." Derzeit gebe es andere, interne Modelle der Stadt. "Es geht heute darum, ob die Planung starten kann. Es geht nicht um Inhalte." Ein weiterer Termin soll dann für die genaue Abstimmung herhalten, so der Stadtchef.

Darauf konnten sich dann auch die Ratsfraktionen in der Rauenberger Kulturhalle einlassen.