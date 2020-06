Umgeben von Reben: Die Bürger wünschen sich, dass die Stadt Rauenberg den Aspekt der „Weinstadt“ in der Darstellung nach außen noch stärker in den Mittelpunkt rückt. Foto: Pfeifer

Von Andreas Kloé

Rauenberg. Die Weinstadt stellt derzeit die Weichen für ihre Entwicklung in den kommenden 15 Jahren. Die Leitlinien für ein solches "Stadtentwicklungskonzept" werden gerade erarbeitet. Zentraler Bestandteil des Prozesses unter Regie des Planungsbüros Reschl war eine umfangreiche Bürgerbeteiligung, angefangen bei einer repräsentativen Bürgerbefragung per Fragebogen bis hin zu "Zukunftswerkstätten" in allen drei Ortsteilen der Gemeinde. Hier haben sich interessierte Bürger zusammengefunden, um in Arbeitsgruppen verschiedene Handlungsfelder zu erörtern. Die thematische Bandbreite reichte dabei von Fragen der Siedlungsentwicklung und der städtebaulichen Gestaltung bis hin zu Themen wie Ökologie, Tourismus, soziale Infrastruktur oder Mobilität.

Bereits im Frühjahr haben die Arbeitsgruppen der jeweiligen Ortsteile ihre Ergebnisse im Gemeinderat der Weinstadt präsentiert. Dabei machte die Stadt- und Raumplanerin Corinna Götz, die den gesamten Prozess für das Büro Reschl begleitet, deutlich, dass es sich hierbei selbstverständlich nicht um ein "Wunschkonzert" handeln könne. Alles müsse auch finanzierbar sein und Abschläge seien wohl unvermeidlich. Am Ende treffe der Gemeinderat die Entscheidungen. Dennoch machen die in den "Zukunftswerkstätten" erarbeiteten Vorschläge deutlich, wie sich die Bürger die Zukunft ihrer Stadt und der jeweiligen Ortsteile vorstellen.

Ein Schwerpunkt in allen drei Ortsteilen liegt dabei im Erhalt eines lebendigen Ortskerns und dessen Aufwertung durch die Beseitigung von Leerständen und die Schließung von Baulücken. Hierzu schlagen die Bürger auch neuartige Wohnkonzepte vor, wie etwa "Jung kauft alt", bei dem junge Leute alte Häuser kaufen, diese renovieren und die alten Bewohner in einer Form des "Mehrgenerationenwohnens" mit aufnehmen. Eine sinnvolle Alternative gerade für junge Familien mit nicht ganz so großem Geldbeutel. Die Stadt könnte dabei aktiv werden und eine neutrale Vermittlerrolle zwischen potenziellem Käufer und Verkäufer spielen, diese beraten und eventuell auch als Zwischenerwerber auftreten. So ließe sich einer Überalterung der alten Ortskerne vorbeugen, dort eine gemischte Altersstruktur erreichen und auch der Flächenverbrauch für Neubaugebiete reduzieren.

Was die städtebauliche Gestaltung angeht, so muss gerade in Malschenberg nach Meinung der Bürger eine richtige, auch identitätsstiftende Ortsmitte erst noch entwickelt und mit Leben erfüllt werden. In Rotenberg wünscht man sich unter anderem eine Verschönerung des Ortseingangs (entsprechende Planungen hat die die Stadt bereits in Auftrag gegeben), eine bessere Fußwegverbindung zum Schloss hinauf und ein auf Anwohner beschränktes Parken im Ortskern. In Rauenberg soll der Aspekt der "Weinstadt" stärker betont werden.

Beim Themenbereich "Landschaft und Ökologie" wünscht man sich in Rauenberg eine landschaftsgerechte Gestaltung des geplanten neuen Gewerbegebiets "Hohenstein-Schanzenäcker" und generell eher eine Vermeidung weiterer Neubaugebiete. Wenn doch, dann sollten diese nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet werden. Andere Anregungen sind der Verzicht auf Schottergärten oder die Pflanzung von Bäumen an Plätzen und Straßen (Baumpatenschaften). Wichtig ist den Bürgern aller drei Ortsteile der Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaft.

Was die soziale Infrastruktur angeht, so gibt es ebenfalls viele Gemeinsamkeiten: der Erhalt der Schulen im Ort beispielsweise, ebenso der Erhalt und Ausbau (Malschenberg) der Kinderbetreuung, nicht zu vergessen die Sicherung der hausärztlichen Versorgung (auch hier sind die Weichen durch das neue Hausarztzentrum bereits gestellt) oder der weitere Ausbau der häuslichen Pflege. In Malschenberg wünscht man sich eine bessere Nahversorgung, vor allem eine Poststelle wird vermisst. Rotenberg hätte gerne ein "Dorflädl" (wie es in Tairnbach eines gibt) und auch einen Wochenmarkt kann man sich gut vorstellen. Ein großer Wunsch ist die Wiederbelebung der Gastronomie in Rotenberg, etwa im Bürgerhaus. Zentrale Bedeutung für Rauenberg hat vor allem die Belebung des Ortskerns durch Geschäfte. Aber auch der Erhalt des Tierparks als wichtige Begegnungsstätte für Jung und Alt taucht als Forderung immer wieder auf.

Bleibt noch der Bereich Mobilität. Hier wird generell eine Verbesserung des ÖPNV angeregt, nicht nur, aber gerade auch bei der Taktung der Schulbusse. Malschenberg etwa wünscht sich eine direkte Anbindung an den Bahnhof Rot-Malsch, der näher liegt als der in Wiesloch-Walldorf. Was die durchweg gewünschte Modernisierung der Bushaltestellen angeht, so hat die Stadt bereits erste Schritte unternommen und entsprechende Pläne vorgestellt. Auch die Optimierung des Ruftaxis und ein Ausbau der Fuß- und Radwege steht in allen drei Ortsteilen auf der Agenda. In Rotenberg regt man die Prüfung eines Bürgerbus-Konzepts an und könnte sich auch ein "Mitfahrer-Bänke" vorstellen.

Bürgermeister Peter Seithel sprach bei der Vorstellung im Gemeinderat von einem "bunten Strauß", den man habe entgegennehmen dürfen. In vielem sei die Stadt bereits "gut unterwegs". Sein Dank galt den Bürgen für deren Engagement und die sachliche Zusammenarbeit. Die Ideen flössen nun in die Erarbeitung der Leitlinien für die Gesamtstadt ein.