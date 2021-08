Rauenberg. (seb) Viel Lob gab es im Rauenberger Gemeinderat für die Verwaltung: Die Gebührensatzung der Schulkindbetreuung wurde neu gefasst und bietet Eltern jetzt, wie einhellig festgestellt wurde, um einiges mehr Flexibilität und Entscheidungsfreiheit. Damit werde man dem individuellen Bedarf noch besser gerecht, hieß es.

Hintergrund ist der Rückzug des Vereins Postillion aus der Hortbetreuung. Im Mai hatte der Rat beschlossen, die Betreuungszeit zu verlängern: statt bis 15 nun teilweise bis 17 Uhr. Auch in der Ferienbetreuung soll diese Zeit gelten. Jetzt legte Kämmerer Thomas Dewald einen Vorschlag zur Gestaltung der Gebühren vor, modular aufgebaut, aber weiter gemäß dem "Württemberger Modell": Wie auch bei Krippen- und Kindergartenbetreuung gibt es Ermäßigungen für Familien mit zwei und mehr Kindern.

Zwei "Basisbausteine" gibt es jetzt: A gilt an den Schulen in Rauenberg und Rotenberg und bietet die "verlässliche Grundschule" vor und nach dem regulären Unterricht an fünf Schultagen die Woche; B gilt für die Malschenberger Schule und sieht die "verlässliche Grundschule" vor dem Unterricht an fünf Schultagen die Woche vor.

Vier zusätzliche "Betreuungsbausteine" können darauf aufbauend zugebucht werden: 1 und 2 gelten an der Rauenberger Schule im Anschluss an den Basisbaustein, der erste reicht bis 15 Uhr, der zweite bis 17 Uhr, sie sind jeweils wochentagweise nutzbar, sodass die Eltern sich kurzfristig umentscheiden können.

"Betreuungsbaustein 3" gilt für die Rotenberger Schule im Anschluss an den Basisbaustein und sieht eine wochentagweise wählbare, flexible Nachmittagsbetreuung an vier Schultagen (nicht freitags) vor. "Betreuungsbaustein 4" schließlich gilt für die Malschenberger Schule und sieht eine flexible Nachmittagsbetreuung nach dem Unterricht am Freitag vor.

In den Ferien werden die Betreuungsbausteine 5 und 6 angeboten: Für alle Schülerinnen und Schüler wird eine Betreuung an der Rauenberger Schule angeboten, einmal von 7.30 bis 13.30 Uhr, einmal bis 17 Uhr. Beide Bausteine sind wiederum wochenweise nutzbar.

Die Mittagsverpflegung der Kinder wird separat abgerechnet, genau wie beim Postillion-Verein. Im Unterschied dazu aber verlangt die Stadt keine Gebühren im August. Eine Ein-Kind-Familie soll künftig für Basisbaustein A 65 Euro im Monat zahlen, für Basisbaustein B 38 Euro; für die darauf aufbauenden Betreuungsbausteine 1 nun 14 Euro, 2 künftig 40 Euro, 3 fortan 14 und 4 ab sofort 22 Euro; Ferienbaustein 5 kostet 21 und 6 nun 36 Euro. Je mehr Kinder eine Familie hat, desto weiter sinken die Gebühren, im Fall von Basisbaustein A beispielsweise zahlt eine Vier-Kind-Familie nur noch 34 Euro (statt 65).

Der Kämmerer legte auch eine Berechnung der Gebührenobergrenzen gemäß den anfallenden Kosten vor, wobei die Abweichung zu den nun festgelegten Gebühren teilweise groß ist.

Insgesamt steigen die Kosten für Rauenberger Familien, weil der Kämmerer "teilweise aufgerundet" hat: Dewald erklärte, er habe auch die vorgesehene neue Stelle in der Kinderbetreuung hierbei einbezogen. Der Gemeinderat betrachtete den Gebührenanstieg insgesamt als "marginal und nachvollziehbar". Der Kämmerer konnte noch nicht genau vorhersagen, was für Mehrkosten auf die Stadt zukommen, rechnet aber grob mit einem Defizit von 8000 bis 10.000 Euro pro Jahr.

Weitere Themen der Diskussion waren der Platzmangel in der Mensa, weswegen ja auch ein Multifunktionsgebäude geplant ist, das dem Abhilfe schaffen soll, und das pädagogische Konzept der Nachmittagsbetreuung, das aber erst in Zusammenarbeit mit der neuen Fachkraft erarbeitet werden soll.