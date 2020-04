Die Rauenberger Filiale des Discounters Aldi-Süd wird in der kommenden Woche abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Am Samstag ist noch einmal bis 16 Uhr geöffnet. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Rauenberg. Das Bauschild steht schon eine ganze Weile, jetzt läuft der Abverkauf der Waren: Die Rauenberger Filiale des Discounters Aldi öffnet am Ostersamstag, 11. April, zum letzten Mal für ihre Kunden. Bis 16 Uhr ist der Markt im Gewerbegebiet Frankenäcker geöffnet, dann wird der Laden leer geräumt und schon am Dienstag nach Ostern soll das Gebäude abgerissen werden. Innerhalb von sieben Monaten will Aldi-Süd an gleicher Stelle eine neue "Frische-Filiale" bauen. Die Eröffnung ist nach Unternehmensangaben für Ende November geplant.

"Die neue Verkaufsfläche wird um circa 300 Quadratmeter auf über 1300 Quadratmeter erweitert", teilt eine Aldi-Sprecherin auf RNZ-Nachfrage mit. Die neue Filiale werde als Pultdachgebäude mit offener Decke im neuen Einrichtungskonzept des Discounters erbaut. Dabei würden die Ladeneinrichtung und die Ausstattung des Marktes den Fokus noch stärker auf die Frische der Lebensmittel legen und stärker an die heutigen Kundenanforderungen angepasst. Geplant sind dafür breite, behindertengerechte Gänge und niedrige Regale. Außerdem sollen mit dem Neubau die innerbetrieblichen Arbeitsabläufe verbessert werden.

"Unsere Kunden erwartet eine reichhaltige und teilweise auch gekühlte Auswahl an Obst und Gemüse sowie Convenience-Produkten. Fisch und Frischfleisch ergänzen das gekühlte Frische-Angebot", erklärt die Sprecherin das zukünftige Angebot im Neubau. Einen weiteren Akzent setze das Angebot "Meine Backwelt" mit frisch zubereiteten Backwaren. Prominent hervorgehoben werde auch das Bio-Sortiment, verspricht das Unternehmen.

Doch nicht nur die Filiale selbst, auch der Außenbereich soll neu gestaltet werden. Den Kunden stehen zukünftig am Markt rund 100 Parkplätze zur Verfügung. "Mit je 2,70 Metern Breite sind die Parkplätze insgesamt 20 Zentimeter breiter als die bisherigen Parkplätze", so die Aldi-Sprecherin. Sie sollen den Kunden ein bequemeres Ein- und Aussteigen aus den immer breiter werdenden Fahrzeugen ermöglichen. Während der Bauarbeiten können die Kunden auf die umliegenden Filialen in Wiesloch, Angelbachtal, St. Leon-Rot und Bad Schönborn ausweichen. "Die Mitarbeiter werden während der Bauarbeiten in den Nachbarfilialen aushelfen", erklärt die Sprecherin.

Das neue Gebäude wird in etwa auf der Grundfläche des alten Standorts errichtet, heißt es von Aldi-Süd. Wegen der genauen Lage des Marktes hatte es im Sommer 2018 zunächst Diskussionen im Rauenberger Gemeinderat gegeben. Zwar begrüßten die Räte einhellig die Aufwertung des Einkaufsstandortes, auf Widerstand stieß jedoch der zunächst geplante Abstand des neuen Marktes zum benachbarten Wohngebiet. Während der Abstand heute acht Meter zwischen der Aldi-Filiale und dem Wohngebiet beträgt, sollte der Discounter in den ursprünglichen Planungen auf den gesetzlichen Mindestabstand von 2,50 Meter heranrutschen. Im Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurden schließlich 4,50 Meter Grenzabstand als Kompromiss vorgeschlagen.