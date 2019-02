Rauenberg-Rotenberg. (noas) "Da ist viel zu wenig Pfand drauf", ärgert sich Franz Sieber, Vorsitzender des Vereins für Naturschutz Rauenberg, über achtlos weggeworfene Dosen entlang der B 39. Der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) hatte in Zusammenarbeit mit der Umweltbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, Natascha Lepp, und dem Verein für Naturschutz am vergangenen Freitag einen Landschaftspflegetag veranstaltet. Dabei lag der Fokus der Aktion, die um 9 Uhr morgens begann, auf der Pflege eines Hohlwegs auf Rotenberger Gemarkung.

Wie Franz Sieber erklärt, haben sich Hohlwege im Verlauf von Jahrhunderten, hauptsächlich durch die Radspuren von Pferdefuhrwerken, entwickelt. Durch Starkregen sei zusätzlich Material abgetragen worden. Der Hohlweg besteht größtenteils aus dem im Kraichgau häufig vorkommenden Löss, der aufgrund seiner Beschaffenheit "geeignet für Fuchs und Dachs" ist, wie Sieber erläutert. "Die Jungtiere kennen leider die Straßenverkehrsordnung nicht", weshalb es an der angrenzenden Bundesstraße gelegentlich zu Wildunfällen komme.

Doch nicht nur für große, sondern auch für kleine Tiere bietet der Hohlweg einen Lebensraum: Löcher in den teils circa vier Meter hohen Wänden weisen laut Sieber auf Wildbienen hin. Der Hohlweg sei eines der "letzten Refugien" der Wildbienen, erzählt Sieber, "die Wildbiene ist in Wohnungsnot". Diese Tiere seien wichtig für die Landwirtschaft, da sie bereits früher als die Honigbiene unterwegs und somit "wichtig für Frühblüher" seien. Zudem liegt am unteren Ende des Hohlweges die einzige Krötenröhre entlang der B 39, durch die Kröten ungefährdet unter der Straße durchkommen, wie Sieber informiert.

Eines der größten Probleme des Hohlwegs mit dem Namen "Gutenberghohle" ist die Müllentsorgung. "Die Wegwerfgesellschaft macht uns am meisten zu schaffen", beklagt der Naturschützer. Bereits die unterschiedlichsten unliebsamen Entdeckungen habe er hier gemacht, sei es Bauschutt, Teppichboden oder sogar "ein Schlauchboot und Schwimmringe" oberhalb des Hohlwegs. Über die Vermüllung des Hohlwegs ärgert sich auch Katrin Naumann, Geschäftsführerin des LEV: "Der Aufwand ist der gleiche, ob man es jetzt in den Wald oder zur AVR fährt." Dabei sorgt der Müll auch für ein anderes Problem: Er lockt nämlich Nagetiere wie Ratten an, die auch in Wohngebiete gelangen können, wie Franz Sieber erläutert.

Bei der Aktion am vergangenen Freitag stand jedoch das Bändigen der Natur im Vordergrund, es wurde hauptsächlich Gestrüpp und Efeu an den Wänden des Hohlwegs zurückgeschnitten und entfernt. Besonders an der schattigen Nordseite fühlt sich der Efeu offensichtlich besonders wohl. Wuchert eine Hohle zu, können Tiere sie nur noch eingeschränkt als Wohn- und Lebensraum nutzen: "Wir würden eine Brombeerwüste bekommen", so Sieber. Deshalb seien die Landschaftspflegetage so wichtig, denn "Landschaftspflege schafft auch Biodiversität", stellt Naumann fest. Auch eine "Benjeshecke", eine lockere Aufstapelung von Ästen und Zweigen, die Tieren Schutz und Nahrung liefert, wurde von den freiwilligen Helfern angelegt.

Die seit 2014 stattfindenden Landschaftspflegetage des LEV beinhalten verschiedene Projekte, wie Katrin Naumann informiert. 45 Kommunen haben sich dem Verein bereits angeschlossen, jedoch sei es "schwer, die Bevölkerung zu akquirieren". Dabei sei das Wichtigste an den Aktionen, bei den Bürgern ein "Bewusstsein für ihre Umgebung zu entwickeln". Zudem solle die Natur erhalten, gepflegt und geschützt werden. Die Aktionen finden immer zwischen Oktober und Februar statt, da dies die "vegetationslose Zeit" sei, so Naumann. Danach bevölkerten brütende Vögel die Landschaft, weshalb nicht mehr geschnitten werden könne.

Trotz der Probleme zeigte man sich bei den Verantwortlichen am Aktionstag zufrieden. "In so einem guten Zustand war die Hohle nicht immer", betont Franz Sieber, und Katrin Naumann findet die Menge des abtransportierten Schnittguts "ordentlich".