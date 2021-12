Kindergarten plus Mensa: In Rauenberg soll das bald alles in einem Mehrzweckgebäude vereint werden. Nun wurden die Entwürfe dem Rat vorgestellt. Foto: Architekturbüro Vögele

Von Tobias Törkott

Rauenberg. Offene Räume, ein direkter Weg in die Mannabergschule, Besprechungszimmer, moderne Aufteilungen, viel Platz zum Toben – das, was das Reilinger Architekturbüro Vögele da per 3D-Animation in den Sitzungssaal der Rauenberger Kulturhalle projizierte, sorgte mehrheitlich für Begeisterung und Zustimmung zur Planung im Rat. Das neue Multifunktionsgebäude mit Platz für vier Kindergartengruppen plus Mensa rückt der Realisierung einen Schritt näher.

Wann mit dem Bau gestartet werden kann, steht noch nicht fest. Die Eröffnung, das Wie und das Wann, waren auch nicht das Thema der Sitzung. Die Vorstellung der Planung stand eigentlich im Vordergrund. Doch die Kritik der FDP-Fraktion am Bauvorhaben trübte die Stimmung im Saal ein wenig. Tenor: kein "pädagogisches Konzept".

Doch der Reihe nach: Denn der Großteil der Ratsmitglieder billigte die Entwürfe für das neue Gebäude, das in Rauenberg neben der Mannabergschule gebaut werden soll. Vier Kindergartengruppe mit je 20 Kindern sollen dort betreut werden, das hatte die Bedarfsanalyse der Gemeinde ergeben. Auch Gruppen oder Vereine können die Räume dann nutzen. In der dazugehörenden Mensa können im Schichtbetrieb bis zu 400 Kinder verköstigt werden. Architekt Eberhard Vögele skizzierte zunächst Außenbereich und Anordnung des neuen Gebäudes, das aus Schallschutzgründen "etwas weggedreht" zur Schule ausgerichtet sein wird.

Besonders die "angespannte Straßensituation" hatten die Architekten beim Planen im Blick. Es soll eine "zweite, interne Straße" errichtet werden, um das Verkehrsaufkommen in der Zufahrtsstraße selbst gering zu halten. "Damit sich nicht alles auf dem Jahnweg abspielt", so Vögele. Streit zwischen Eltern, die ihren Nachwuchs zum Kindergarten bringen, und Nachbarn soll so vermieden werden. Ältere Bäume sollen als Schattenspender auf dem Gelände erhalten bleiben.

Die Planer setzten Akzente beim Raumkonzept: Architektin Karolin Mellein flog im Erdgeschoss virtuell per 3D-Führung durch den Lesebereich beim Eingang, zeigte auch die vier separaten Gruppenräume, die alle Zugang zum Außenbereich haben. Oben gibt es Besprechungs- und Pausenräume sowie ein Büro für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartens. Dazu kommt die Mensa, die Mellein zufolge "multifunktional nutzbar" sein soll. "Der hintere Bereich ist für die Kindergartenkinder", so die Architektin. Der vordere sei für Schülerinnen und Schüler, die über einen eigenen Zugang in die Mensa kommen.

"Man kann einen guten Eindruck bekommen, wie das Gebäude aussehen wird", lobte Seithel die 3D-Animation. Der Planungsentwurf der Reilinger Architekten löste vielfach Begeisterung aus: So sprach Jürgen Bender (CDU) beispielsweise von einem "gut integrierten" Konzept mit "klaren Strukturen". Christiane Hütt-Berger (SPD) lobte, dass die verschiedenen Bedürfnisse von Schule, Nachbarn und Verkehr unter einen Hut gebracht wurden. Sven Burger (Grüne) schätzte den Erhalt der Bäume.

In Sachen Schall- und Sonnenschutz konnten Vögele und Mellein den Rat beruhigen und nannten die Lüftungsanlage, die Fenster mit Beschattungsfunktion und das überstehende Dach, das im Freibereich Schatten spenden soll. Dazu gebe es bautechnische Möglichkeiten, damit die Ruhebereiche des Kindergartens nichts vom Lärm im Treppenhaus abbekommen. "Das werden wir technisch in den Griff bekommen", versprach Vögele. Zudem soll ein Fachingenieur die Möglichkeit einer Fotovoltaik-Anlage prüfen: "Das wäre die beste Variante, um die Energie in Anteilen selbst zu nutzen."

FDP-Rat Neumann war generell zufrieden mit dem Entwurf, lobte die Arbeit des Büros: "Das ist alles wirklich großartig. Ich würde mich auch an Sie wenden, wenn ich nochmal ein Haus bauen würde." Aber, und das richte sich nicht gegen die Architekten, seine Fraktion halte das Gebäude "aus finanziellen Gründen" nicht für angebracht. Neumann verwies dabei auf die angespannte Haushaltssituation der Gemeinde. Laut Vorlage der Verwaltung sieht der Haushaltsplan 2022 etwa 800.000 Euro an Planungsleistungen vor. Der Bau selbst wird mit sechs Millionen Euro kalkuliert. Neumann kritisierte unter anderem, dass es keine Begehung der Mannabergschule mit dem Gemeinderat selbst gegeben habe. Dazu stellte er auch die Frage nach der Möglichkeit einer Mensa im Schulgebäude. Zudem würden sich die Vereine im Ort nach mehr Platz sehnen. Es gebe Pflichtaufgaben für eine Gemeinde, so Neumann zur Frage nach dem Bedarf an Kindergartenbetreuung, der ihm zufolge bei drei Gruppen liegt. Man baue mal drauflos, kritisierte er und sagte: "Ich lehne das ab, weil im Vorfeld vieles nicht thematisiert wurde."

Bürgermeister Seithel war bemüht, die Situation zu beruhigen: "Wir müssen Kindergarten-Gruppen schaffen", sagte er und erinnerte an die Notbetreuung. Zudem habe es viele Absprachen gegeben, dass diese nicht parallel geführt wurden, könne man der Verwaltung vorwerfen. Seithel lobte den Entwurf mehrfach, erwähnte das Treppenhaus, um zur Mensa zu gelangen, ohne den Kindergarten zu betreten, und den Außenbereich. "Wir sind der Meinung, dass das ein tolles Gebäude ist", so der Bürgermeister. Natürlich habe man sich auch über andere Möglichkeiten Gedanken gemacht, wie beispielsweise dezentrale Lösungen, damit die Kinder mittags essen können. "Doch alles wurde im Prozess verworfen." Zudem müsse auch für die Musikschule eine adäquate Lösung gefunden werden.

Neumann zeigte sich nach den Aussagen von Seithel offener: "Das, was Sie gesagt haben, hätten wir uns vorab gewünscht." Hütt-Berger versuchte zu vermitteln: Jahrelange beschäftige man sich bereits mit den Bedarfszahlen. "Die Verwaltung hat sich an die Vorlage gehalten. Die Mensa ist ein gutes Beiwerk." Am Bedarf für beide Einrichtungen wollte Neumann auch nicht zweifeln, machte er deutlich. Dennoch stimmte die FDP-Fraktion mit beiden Stimmen dagegen.

Der restliche Rat war jedoch überzeugt von der Planung. Als nächster Schritt stehen nun Gespräche mit verschiedenen Fachingenieuren an. Ob Baubeginn und vor allem Fertigstellung reichen werden, damit 2022 Weihnachtsfeiern in der neuen Mehrzweckhalle abgehalten werden können, da war sich Seithel nicht so sicher. "Ob das reicht", fragte er mit einem Schmunzeln. Die Lacher im Rat hatte er damit aber zumindest teilweise auf seiner Seite.