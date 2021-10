Rauenberg. (GW) Die bekannte Rauenberger Kerwe fällt in der gewohnten Form zum zweiten Mal hintereinander aus. Geschuldet ist dies der Corona-Pandemie, die schon im letzten Jahr dafür sorgte, dass am zweiten Oktoberwochenende in Rauenbergs Straßen keine Weinseligkeit herrschte, sondern Tristesse. Dies wollen einige Rauenberger Vereine in diesem Jahr in Absprache mit der Gemeindeverwaltung so nicht hinnehmen. Die aktuelle Corona-Verordnung bietet Möglichkeiten, Feste zu gestalten, die von den Vereinen VfB, KJG, Musikverein und "Fanfarencorps" aufgegriffen wurden.

Nach aktuellem Stand wollen diese Vereine am kommenden Samstag und Sonntag Stände öffnen. Eines sei klar, so die Organisatoren: Die Vereine können nur unter den gültigen Corona-Auflagen öffnen und hoffen auf Verständnis.

Den Auftakt macht am Samstag der VfB Rauenberg. Das traditionelle Kerwespiel der ersten Mannschaft gibt es in diesem Jahr nicht, dafür steigt am Samstag in der Landwirtschaftshalle von Walter Kloe in den Stockswiesen das Schlachtfest. Metzgermeister Manfred Block wird die bekannten Kerwespezialitäten wie Füllsel und Wellfleisch zubereiten. Ab 11 Uhr geht der Verkauf los, auch über die Straße. Das Schlachtfest findet nur am Samstag statt. Die Fanfarenklause in der Landfriedstraße des Rauenberger "Fanfarencorps" ist am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.

Im Pfarrzentrum öffnet am Samstag die KJG ab 16 Uhr den Hof, und am Sonntag ab 11 Uhr. An ihrem angestammten Platz werden dort Kerwespezialitäten angeboten. Am Samstag spielt ab 19.30 Uhr die "Zap Gang" und am Sonntag ab 17 Uhr "Jolly Roger".

Einen anderen Platz als sonst hat der Musikverein Rauenberg gewählt. In diesem Jahr wird das Kerwedomizil auf dem Rathausplatz aufgeschlagen. Dort werden Essen und Trinken angeboten. Los geht es am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Am Sonntag wird um 15 Uhr zu Platzkonzert auf dem Rathausplatz aufgespielt. Auf dem Kirchplatz hat die Gemeinde einen kleinen Rummel organisiert.

Für Bürgermeister Peter Seithel ist es in Ordnung, dass verschiedene Aktionen stattfinden: "Wir konnten in diesem Jahr die Rauenberger Kerwe nicht in der gewohnten Form durchführen. Ein Fest dieser Größenordnung ist nicht mit den aktuellen Bestimmungen umsetzbar. In den letzten Wochen standen wir im Austausch mit den Vereinen, für die zum Teil die Kerwe eine wichtige Einnahmequelle ist. Mit den nun einzeln durchgeführten Aktivitäten schaffen wir es auch ein Stück näher in Richtung Normalität. Die Verwaltung freut sich, dass den Bürgern somit eine kleine Abwechslung geboten werden kann."