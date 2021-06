Von Sophia Stoye

Rauenberg/Wiesloch/Dielheim. Anfang Juni joggte sie wie jede Woche ihre Route durch die Rauenberger Weinberge nach Rotenberg, als sie plötzlich ein Auto von hinten erfasste. Candace Kirchgeßner wurde vom Helikopter in ein Krankenhaus gebracht, das Ergebnis: ein gebrochener Fuß. "Ich bin so froh, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist", sagt die gebürtige Amerikanerin.

Glücklicherweise blieb es bei der Fraktur, aber Kirchgeßners Unfall legt ein wiederkehrendes Problem offen, das auch hätte schlimmer enden können. Denn das Auto hätte erst gar nicht in den Weinbergen fahren dürfen. Aber wie viele andere auch hatte der 82-jährige Unfallverursacher den Weg durch die Weinberge als Abkürzung genommen.

"Ich bin wie immer auf der rechten Seite gejoggt", erzählt Kirchgeßner im RNZ-Gespräch, zudem sei die Strecke gerade gewesen, ohne Kurven. Warum sie das Auto plötzlich von hinten erfasste, haben weder sie noch der Unfallverursacher oder die Beamten vor Ort beantworten können, so Kirchgeßner.

"Ich bin immer so vorsichtig auf der Straße, weil ich weiß, wie schnell so etwas passieren kann", meint die Amerikanerin weiter. Aber das Auto kam von hinten und so konnte sie es weder kommen sehen noch hören, Kirchgeßner hörte leise Musik. Erschwerend hinzu kommt, dass sie ausgerechnet am Unfalltag wieder hätte anfangen dürfen zu arbeiten. Die Yogalehrerin musste eine coronabedingte Zwangspause machen – die nun wegen des gebrochenen Fußes mindestens weitere sechs Wochen andauert.

"Wenn eine Joggerin angefahren wird, dann ist das ein rücksichtsloses Verhalten und geht gar nicht", sagt Peter Albrecht, Leiter des Polizeirevier Wieslochs auf RNZ-Anfrage. Zwischen jedem der Dörfer in der Region gebe es solche Routen, die immer wieder von Autofahrerinnen und Autofahrern als Abkürzung genutzt würden. "Vor allem, wenn etwas auf einer der beiden Autobahnen passiert ist", so Albrecht. Denn dann seien die offiziellen Umleitungsstrecken überfüllt, lange Staus bildeten sich, die von den Ortskundigen über die Weinberge umfahren würden.

Wenn dann gerade Pflanzen wie der Mais hoch wachsen, seien die Kreuzungsbereiche nicht mehr gut einsehbar und "es kracht", so der Revierleiter.

"Das Fahren ist das eine, das andere Problem ist oft, wie dort gefahren wird", erklärt Bürgermeister Peter Seithel auf RNZ-Anfrage. In Rauenberg sei die Thematik nicht mehr oder weniger kritisch wie in anderen Gemeinden auch. "Wir haben keine ,Hotspot-Strecke’ bei uns", so der Bürgermeister, aber auch dort gebe es Autofahrerinnen und Autofahrer, die die Weinberge nutzten. "Jeder mit seiner eigenen Begründung."

Auch Candace Kirchgeßner teilt Seithels Sorge, dass in den Weinbergen zu schnell gefahren werde. "Es kann so schnell passieren, dass mal ein Kind über den Weg läuft", sagt sie. Kurz vor ihrem Unfall habe Kirchgeßner, die selbst Mutter zweier Kinder ist, noch eine Freundin mit ihrem Kind getroffen. "Das hätte viel schlimmer ausgehen können."

Ein verbotenerweise durch die Weinberge fahrendes Auto hat Candace Kirchgeßner erfasst, sie brach sich dabei den Fuß. Foto: Helmut Pfeifer

Um das zu verhindern, überwacht die Polizei besonders gefährliche Situationen oder Strecken – spätestens, sobald sich jemand beschwert. "Aber wir können nicht überall und jederzeit vor Ort sein", so Revierleiter Albrecht. Zudem erkenne man die Polizeiautos oft schon von Weitem, "viele sind dann schon weg".

Die Gemeinde Rauenberg führt Bürgermeister Seithel zufolge ebenfalls punktuelle Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch. So auch die Stadt Wiesloch, in der es ähnlich "beliebte" Schleichwege gibt. Allerdings gestalten sich die Kontrollen schwierig, wie Jürgen Morlock, Leiter der Straßenverkehrsbehörde Wiesloch, schildert.

Wenn jemand vom Gemeindevollzugsdienst nach einer Beschwerde für zwei bis drei Stunden besagte Stelle überprüfe und niemand vorbei fahre, sei der Einsatz schwierig zu rechtfertigen. Zumal man das Personal an gefährlicheren Stellen brauche. Darüber hinaus obliege grundsätzlich die Kontrolle solcher Strecken der Polizei. Morlock zufolge halten sich die Beschwerden, dass jemand über die Weinberge fährt, in Wiesloch in Grenzen. "Es ist eher umgekehrt", so der Behördenleiter. Bei der Stadt meldeten sich oft Menschen, die auf solchen Wegen berechtigterweise fahren dürfen – weil sie zum Beispiel zu ihrem Grundstück wollen – und dann von anderen darauf angesprochen werden und sich rechtfertigen müssen.

Selbst wenn es Stau auf der Autobahn gebe, falle das nicht ins Gewicht, so Morlock. Den Grund dafür sieht der Behördenleiter darin, dass die Wirtschaftswege als Abkürzung nicht "komfortabel" seien.

In der Gemeinde Dielheim seien es vor allem zwei Wege, die als illegale Abkürzung genutzt würden, erklärt Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Zum einen Feldwege über den Mannaberg nach Rauenberg. Diese seien vor allem genutzt worden, als die Straße zwischen den beiden Gemeinden mehrere Monate gesperrt war. "Das war insbesondere ärgerlich für die Weinbergbesitzer", so der Bürgermeister. Denn wegen der geringen Breite der Wege seien die Weinberge in Mitleidenschaft gezogen worden – gerade bei Begegnungsverkehr.

Zum anderen ist Glasbrenner zufolge die Strecke zwischen Dielheim und Baiertal ein "sehr großes Problem". Als Feldweg ist es eine gerade Strecke, auf der auch "sehr hohe Geschwindigkeiten gefahren werden".