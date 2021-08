Von Sebastian Lerche

Rauenberg. Worte der Anerkennung und der Dankbarkeit prägten die Trauerfeier für Rauenbergs Alt-Bürgermeister Hans Menges, der im Alter von 97 Jahren verstorben war. Unter großer Anteilnahme wurde er am Montag auf dem Rauenberger Friedhof zu Grabe getragen.

Zeichen der Verbundenheit und des Respekts setzten zahlreiche Freunde und Weggefährten von Hans Menges, die der Familie ihre Anteilnahme aussprachen, ebenso die Feuerwehr, die die Ehrenwache übernahm, und der Sängerbund, der die Beisetzung umrahmte.

Pfarrer Joachim Viedt zeigte sich dankbar für Menges’ Engagement in Kirchenchor und Vinzentiusverein. Viedt würdigte Kompetenz sowie "korrekte und genaue Art", die Hans Menges in seinem "langen und erfüllten Leben" an den Tag gelegt hatte. "Auch mit seiner Liebe zu Garten, Feld und Wald hat er dem Schöpfer auf seien Art gehuldigt, nun aber geben wir ihn vertrauensvoll zurück in die Hände seines Schöpfers."

"Viele Menschen trauern mit Ihnen", wandte Bürgermeister Peter Seithel sich zunächst an die Angehörigen und sprach ihnen sein herzliches Beileid aus, nicht nur seitens der Stadt und der Bürgerschaft, sondern auch der Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen im Sprengel.

"Hans Menges hat über Jahrzehnte die Entwicklung unserer Weinstadt maßgeblich mitgeprägt", betonte Seithel. Als "Mann der ersten Stunde" habe der "echte Rauenberger" 1940 im Rathaus eine Lehre als Verwaltungsfachmann begonnen, blickte der Bürgermeister zurück, den Hans Menges, früher einige Zeit sein Nachbar, mal als "Urenkel im Amt" bezeichnet habe.

Foto: Pfeifer

Nach Reichsarbeitsdienst und Kriegsdienst habe Hans Menges die "schwierige Aufbau- und Entwicklungsphase Rauenbergs" nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich mitgeprägt, habe sich emporgearbeitet und große Verantwortung getragen, insbesondere in Hauptamt, Kämmerei, Bau- und Ordnungsamt. Ständig seien neue Aufgabenbereiche hinzugekommen, so Seithel, bedeutende Projekte habe Hans Menges mitgestaltet – und das noch ehe er 1971 zum Bürgermeister gewählt wurde.

Seithel bescheinigte Menges "Organisationsgeschick und Sachverstand", Aufgeschlossenheit und Hinwendung zu seinen Mitmenschen, außerdem Feingefühl gerade bei der Eingliederung von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen nach dem Krieg.

Aber auch die Herausforderung der "Verteidigung der Selbstständigkeit Rauenbergs und der Eingemeindung der jetzigen Stadtteile Rotenberg und Malschenberg" habe Menges "mit viel Verhandlungsgeschick" bewältigt. In den folgenden Jahren habe der Alt-Bürgermeister ebenfalls mit Fingerspitzengefühl die Weichen für eine gleichmäßige Entwicklung der ehemals selbstständigen Gemeinden gestellt. "Ortsbildprägende Gebäude wurden in dieser Zeit geschaffen", nannte Seithel unter anderem Mannabergschule, kleine Mannaberghalle, Hallenbad sowie die Aussegnungshallen in Rotenberg und Malschenberg. Der Rathausneubau habe Menges überdies sehr am Herzen gelegen, 1978 sei der Umzug zum Abschluss gebracht worden.

Foto: Pfeifer

Hans Menges’ Engagement war laut Seithel groß: So sei er in verschiedenen Vereinen aktiv gewesen. "Auch auf überörtlicher Ebene schätzte man den Rat des Rauenberger Verwaltungsfachmanns": Hans Menges sei Schöffe bei Amts- und Landgericht, Verwaltungsrichter in Karlsruhe sowie für fünf Jahre Kreisrat gewesen.

"Fast 40 Jahre stand Hans Menges im Dienst Rauenbergs", er habe sich "dafür eingesetzt, die Lebenssituation einzelner Menschen und die in Rauenberg und den Stadtteilen insgesamt zu verbessern", er "hatte stets ein offenes Ohr und zeigte ein gutes Herz für die Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger". Hans Menges wurde laut Seithel folgerichtig mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet. "Wir alle sind ihm zu Dank verpflichtet. Geschätzter Hans Menges, ruhe in Gottes ewigem Frieden."

Foto: Pfeifer

Für die Vereine, in denen Hans Menges aktiv gewesen war, und all die Menschen, deren Leben er berührt hatte, sprach Konrad Greulich vom Sängerbund Dankesworte. "Hans Menges hat Spuren hinterlassen, die bis heute sichtbar sind", betonte er. Neben Kirchenchor und Vinzentiusverein sei Menges viele Jahre und teilweise Jahrzehnte in Feuerwehr, Rotem Kreuz, Obst- und Gartenbauverein, bei den Freunden der Kunst und der Heimatgeschichte sowie in Musikverein und Sängerbund aktiv gewesen. Menges habe sich um die Belange der Vereine über die Maßen verdient gemacht und dafür hohe Ehrungen erfahren. So sei er im Sängerbund von 1947 bis zu seinem Tod Mitglied und bis zu seinem 83. Lebensjahr aktiver Sänger gewesen, berichtete Greulich. Menges’ Sohn und zwei Enkel sind ebenfalls im Sängerbund aktiv. "Wir halten Hans Menges und sein Wirken in ehrendem Gedenken."