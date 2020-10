Das neue Gewerbegebiet Langwiesen II liegt direkt am bestehenden Gewerbegebiet Hohenaspen in Rauenberg. Grafik: RNZ-Repro

Rauenberg. (tt) Soll es im Gewerbegebiet Langwiesen II die Auflage für die Bauherren geben, eine Fotovoltaikanlage auf ihren Dächer zu montieren? Um diese Frage ging es im Gemeinderat Rauenberg, als die Stellungnahmen aus der Offenlage des Bebauungsplans vorgestellt wurden und der finale Satzungsbeschluss gefasst werden sollte. Die Grünen hatten eine entsprechende Fotovoltaik-Pflicht beantragt.

Das knapp 1,3 Hektar große Areal liegt unmittelbar östlich des bereits bestehenden Gewerbegebiets "Hohenaspen" und erstreckt sich direkt hinter der Tankstelle und der Lackiererei (Gewerbegebiet Langwiesen I) bis unmittelbar an das Autobahn-Viadukt. Derzeit befinden sich auf dem Gelände vor allem Baumschule-Kulturen, Obst- und Gartenflächen. Künftig sollen hier vier Gewerbegrundstücke geschaffen werden. Bereits 2015 hatte der Gemeinderat einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss gefasst.

Insgesamt 16 Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange waren eingegangen, die Planer Dietmar Glup vom Architektur- und Stadtplanungsbüro Sternemann und Glup aus Sinsheim in der Sitzung vorstellte. So wiesen Polizei und das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch einmal darauf hin, dass die geplante Wendeanlage in der Zufahrt zur Lackiererei mit 16 Metern das Mindestmaß unterschreite. Allerdings wurden bei dieser Entscheidung die Belange der Verkehrserschließung – Müllwagen können nicht ohne rangieren drehen – und des Flächenbedarfs gegeneinander abgewogen.

Christa Albrecht (Freie Wähler) hatte eine Frage wegen der Grundstückseinfriedungen: "Die sind für ein Gewerbegebiet mit 80 Zentimetern doch zu niedrig", sagte sie. Allerdings dürfen Zäune deutlich höher sein – nämlich bis zu zwei Metern.

"Gewerbetreibende suchen händeringend nach Grundstücken in Rauenberg", sagte Manuel Steidel (Grüne) in der anschließenden Aussprache. Er kritisierte allerdings die vorgesehenen Ausgleichsflächen für Zauneidechsen: "Kann man da bessere erschließen?" Denn die ausgewiesenen seien wegen ihrer Nordlage nicht optimal für die Zauneidechsen, liebten die Reptilien doch die Wärme.

Auch frage er sich, warum keine Fotovoltaikpflicht im Bebauungsplan festgeschrieben worden sei? "Bei Aufstellung des Bebauungsplans war die Rechtssprechung in Sachen Fotovoltaik noch nicht ganz sicher", erklärte Glup. "Die rechtliche Grundlage ist zwar da, doch bei einem Angebot, das sich an Gewerbetreibende richtet, halte ich es für problematisch", sagte Glup. Eine Verpflichtung für Gewerbetreibende zum Bau von Fotovoltaikanlagen sei sehr teuer und könnte sie abschrecken. Außerdem müsse man – wenn man diese Änderung vornehme – eine weitere Runde im Bebauungsplan verfahren nehmen, statt es abzuschließen: "Alle Fachbehörden müssten noch einmal Stellung nehmen und wir müssten den Bebauungsplan noch einmal öffentlich auslegen", so Glup. Davor warnte auch Bürgermeister Peter Seithel.

Vor diesem Hintergrund stimmten die Gemeinderäte von SPD, CDU und Freien Wählern gegen den Antrag von Steidel, eine Fotovoltaikpflicht in den Bebauungsplan aufzunehmen. Steidel Grüne stimmten mit drei Stimmen dafür, die FDP enthielt sich. Dem endgültigen Satzungsbeschluss konnten dann – bei drei Gegenstimmen von den Grünen – alle anderen Fraktionen zustimmen.