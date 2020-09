Rauenberg. (pol/mün) Wieder einmal wurde ein Geldautomat gesprengt - dieses Mal waren die Täter erfolgreich. Am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr gab es in der Rauenberger Talstraße einen Knall, als unbekannte Täter in der Volksbankfiliale den Geldautomaten aufsprengten.

Nach Angaben der Polizei sollen mehrere Täter vor Ort gewesen sein, die dann mit hoher Geschwindigkeit durch Rauenberg in Richtung Autobahn-Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen mit über 20 Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis.

Durch die Detonation wurde das Volksbankgebäude erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur Spurensicherung bereits vor Ort.

Da der Tatort inmitten von Rauenberg liegt, besteht die Möglichkeit, dass Zeugen nicht nur unmittelbar vor der Tat gegen 4.30 Uhr, sondern auch schon in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Wer Tipps für die Fahnder hat, der soll sich entweder beim Kriminaldauerdienst (Rufnummer 0621/174-4444) oder beim Polizeirevier Wiesloch (Rufnummer 06222/57090) melden.