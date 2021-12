Von Tobias Törkott

Rauenberg. Der Blick auf die Finanzsituation der Stadt Rauenberg war Mitte November aus Sicht der Verwaltung noch "besorgniserregend". Damals war im Entwurf des Haushalts für das Jahr 2022 ein Minus von 1,8 Millionen Euro eingeplant. Den knapp 20 Millionen an Erträgen standen etwa 21,7 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüber. Nun, wenige Tage bevor der Haushalt für 2022 verabschiedet wird, sind die Wolken über Rauenberg schon etwas weniger grau, wenn auch der Gürtel weiter eng gespannt werden muss.

Die positiven Nachrichten kommen zum einem vom Land: Wie im Laufe der Woche mitgeteilt werden konnte, darf aufgrund von Steuern und Zuweisungen mit etwa 900.000 Euro zusätzlich gerechnet werden. Und auch die Ratsfraktionen selbst waren im Ausschuss und der jüngsten Beratungssitzung Anfang Dezember eifrig und sparten nochmals etwa 340.000 Euro ein. Insgesamt wurden die Erträge gegenüber der Planung des Jahres 2021 um 1,7 Millionen Euro erhöht. Die Aufwendungen sind um knapp 800.000 Euro gestiegen, also weniger als noch im November prognostiziert. Nun beläuft sich das Defizit im Haushalt auf "nur" noch etwa 500.000 Euro statt den zunächst geplanten 1,8 Millionen. "Das geht in Anbetracht der allgemeinen Situation in Ordnung", so Kämmerer Thomas Dewald. Eigentlich habe die Gemeindekasse ein Minus, doch der Gewinn der Vorjahre wirke sich hier insgesamt positiv aus.

In der Ratssitzung wurden zudem Investitionen in Höhe von etwa 525.600 Euro geschoben oder auch gestrichen. Die Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025 und der Gewinn von etwa 900.000 Euro aus dem Jahr 2020 federn das Minus ab. "Mittelfristig werden wir einen ausgeglichenen Haushalt erreichen", so Dewald.

Der Rauenberger Finanzchef kann daher nun für die Verabschiedung am kommenden Mittwoch folgendes Zahlenpaket präsentieren: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich um 370.000 Euro steigern und stehen dann bei 5,9 Millionen Euro. Das ist der zweitgrößte Posten aller Aufwendungen. Größer sind nur die sogenannten Transferaufwendungen, die sich um 180.000 Euro auf 8,3 Millionen Euro erhöhen. Darunter fallen beispielsweise die Zuweisungen an die Träger von Kindergärten in Höhe von etwas mehr als zwei Millionen Euro.

Knapp vier Millionen Euro an Investitionen sind im Rat vorgesehen: Zu den größten Posten gehören Baumaßnahmen mit knapp 3,1 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen 2,8 Millionen Euro zur Finanzierung. Rauenberg plant damit 800.000 Euro an Darlehen im kommenden Jahr aufzunehmen. Auf der hohen Kante hat die Stadt geschätzte 1,8 Millionen Euro, das sind die liquiden Mittel.

Insgesamt wird der Schuldenstand der Stadt Rauenberg zu Beginn des kommenden Jahres 2022 8,5 Millionen Euro betragen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 972 Euro pro Einwohner. Bis zum Ende des Jahres wird dieser nach Angaben der Gemeinde durch Tilgungen und der Aufnahme der genannten Kredite auf 10,8 Millionen Euro ansteigen. Auch in den kommenden Jahren wird Rauenberg Darlehen aufnehmen müssen. Bis zum Jahr 2025 sollen diese sich auf 4,1 Millionen Euro belaufen. "Ohne Darlehen zu investieren, wäre natürlich besser, aber das ist in den kommenden Jahren schwer möglich", so Dewald. Der Gemeinde fehle auf der Einnahmenseite beispielsweise ein großes Baugebiet.

Und wo haben die Ratsfraktionen und die Verwaltung letztlich versucht, Geld einzusparen? Vorab, die Abstimmung über die einzelnen Posten Anfang Dezember war für eine Haushalts-Debatte beinahe harmonisch. Erste thematische Auseinandersetzunge gab es bereits im Ausschuss. In der Sitzung wurde dann fast nur noch darüber entschieden. Abgelehnt wurde dann beispielsweise der Antrag der Freien Wähler die Grundsteuer A und B um 10 Prozentpunkte auf 390 von Hundert und 395 von Hundert anzuheben. Laut Stephan Hakala seien dies etwa vier Euro pro Einwohner. "Für uns ist das ein wichtiger Schritt, um Einnahmen zu generieren", so Hakala. Kritik gab es von Friso Neumann (FDP) und Christiane Hütt-Berger (SPD): Steuererhöhungen lehne man ab, so Neumann. Der Betrag sei zudem mehr symbolisch. "Wir finden es nicht gut, so ein Signal auszusenden", erklärte die SPD-Rätin. CDU und Grüne schlossen sich bei der Abstimmung dem an.

Für Diskussionen sorgte der relativ kurzfristig eingebrachte Antrag der Grünen für einen Klimamobilitätsplan. Dafür sollten 100.000 Euro eingestellt werden. Im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes 2032 sei dies ein wichtiger Punkt, so die Fraktion. "Der Plan bietet eine detaillierte Analyse, wie CO2 eingespart werden kann", so Manuel Steidel. Dazu werde der Plan vom Land mit 50 Prozent gefördert. "Das Ziel ist es, einen Mobilitätsplan zu bekommen und durch eine Investition von 50.000 Euro irgendwann durch Einsparungen zurück zu bekommen." Hütt-Berger befand das Vorhaben generell für "gut". Doch seien zu viele Fragen offen. Sie bat die Verwaltung um eine genauere Betrachtung des Antrags für die Zukunft. Doch für den kommenden Haushalt seien 50.000 Euro zu viel. Bürgermeister Peter Seithel stimmte zu: "Ich finde das auch interessant, halte das aber für zu früh." Nächstes Jahr wolle man sich aber damit auseinandersetzen.

Zu den Einsparungen gehören auch Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus. Knapp 50.000 Euro für Umbauten, Pflanzungen und Ausstattung werden hier vorerst nicht ausgegeben. Auch wird keine weitere Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. Bei der Sanierung mehrerer Wege, Plätze oder im Fall eines Verkehrsleitsystems, das nicht angeschafft wird, wurde eingespart. "Wir machen im Gremium das, was notwendig ist", sagte Seithel. Die Gemeinde befinde sich auf einer "niedrigen Flughöhe". Der Rat trage die größeren Projekte mehrheitlich mit, lobte Seithel. Die Unterhaltung von Feldwegen wurde ebenfalls diskutiert. Statt 150.000 Euro sollten nur 50.000 Euro ausgegeben werden. Jürgen Bender (CDU) stellte hier die Sinnfrage, ob der geringe Summe. Bauamtschef Martin Hörner stimmte zu: "Dafür wird nur ein kleines Teilstück saniert." Der Rat entschied sich jedoch mehrheitlich für die Einsparung.

Auf der Ausgabenseite stehen beispielsweise 5000 Euro für die Errichtung eines "Dirt Tracks", also einer Radstrecke mit Schanzen und Sprüngen, in Rotenberg. Eines der größten Vorhaben war der geplante Ersatzbau der Kelterhalle. für 220.000 Euro. Der Rat entschied sich hier nach Hinweisen aus der Verwaltung dagegen. Stattdessen wird ein Teil der alten Feuerwehrhalle in Malschenberg für 50.000 Euro ertüchtigt. "Die Basis ist schwierig. Der Schuldenstand lässt wenig Luft nach oben, wir können nicht viel machen", resümierte Seithel. Dennoch fällt sein Fazit positiv aus: "Die nächsten Jahre lassen sich besser beeinflussen. Nach schweren Jahren sind wir auf einem guten Weg."