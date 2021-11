Von Benjamin Starke

Rauenberg-Rotenberg. Im vergangenen Jahr musste die Martini-Kerwe vollkommen abgesagt werden. "Dies wollten wir im Stadtteil dieses Jahr auf alle Fälle verhindern und ein kleines aber feines Programm zum Martini-Wochenende den Bewohnern und Besuchern bieten", so Ortsvorsteherin Katrin Wagner. Ein Wagnis, welches bei steigenden Inzidenzwerten dennoch von vielen Besuchern gut angenommen wurde.

Vorausgegangen waren Wochen der Planungen und Überlegungen was angesichts der an Fahrt aufnehmenden Pandemie und der geltenden Corona-Verordnungen, samt ihren verschiedenen Warnstufen, überhaupt umsetzbar sei. Während die sonst als Hauptveranstalter der Martini-Kerwe auftretende Kommune diese absagte, übernahmen im Oktober vier Gruppierungen und Vereine selbstständig die Verantwortung für das Martini-Wochenende. Dabei wurden sie von der Interessengemeinschaft "Rotenberger Kuckucke" ebenso unterstützt wie von der Schaustellerfamilie Lowinger, welche einen Rummel mit Schiffschaukel, Kinderkarussell, Entenangeln und Süßwarenstand organisierte. Dies sorgte für strahlende Kinderaugen.

Am Martini-Wochenende selbst setzten die Vereine die 2G-Regel für Innenräume und die 3G-Regel zum Verweilen im Außenbereich samt jeweiliger Kontaktdaten-Nachverfolgung durch. "Nahezu alle Besucher haben anstandslos die jeweils gewünschten Nachweise erbracht. Da haben wir uns im Voraus viel mehr Gedanken gemacht, als nötig waren", berichtet Bernhard Spieß, der den Weinprobierstand der Winzergenossenschaft verantwortete. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag waren die Keltergasse und die Schloßstraße bei zwar kaltem aber meist trockenem Herbstwetter rege belebt. Tobias Richstein von den Ministranten war überrascht: "Die Menschen standen äußerst zivilisiert in einer Schlange an und warteten geduldig auf ihre Waffel, den Punsch oder Glühwein. Das gab es vor Corona auf der Kerwe so nicht." Die Rotenbergerin Sabine Falk sagte der RNZ: "Wir sind so dankbar, dass die vier Vereine und Gruppen die Organisation und Verantwortung übernommen haben und damit für uns alle wieder einen Rahmen zur gemeinsamen Begegnung ermöglichen. Das hat in den letzten zwei Jahren einfach gefehlt.". Dies war von vielen Besuchern zu hören.

Neben Speisen vom Grill und einer Schlachtplatte am Sonntag in der alten Kelterhalle, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr, texanischen Spezialitäten im Vereinsheim der "Texas Twisters", erlesenen Tropfen am Weinprobierstand der Winzergenossenschaft und Glühwein, Punsch, Waffeln am Fenster des Pfarrzentrums (Ministranten) hatte sich die Interessengemeinschaft "Rotenberger Kuckucke" zusammen mit dem Kerwe-Komitee (Heinz Maier und Bernd Harth) um ein Begleitprogramm gekümmert. So kamen die Besucher am Samstag an mehreren im Ort verteilten Standorten – und auch online – in den Genuss der alljährlichen Kerwe-Rede. Die Jugendfeuerwehr verloste sowohl den Martinswein als auch die Martins-Gans, welche in diesem Jahr auf den Namen Moritz hört. Die "Texas Twisters" präsentierten sich dann am Sonntagmittag. Einen besonderen Ausklang fand das Festwochenende am Sonntagabend als der Rauenberger Sängerbund unter der Leitung von Armin Fink zur Dämmerung Lieder aus dem eigenen Repertoire zum Besten gab.