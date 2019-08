Rauenberg. (oé) Mit dem Musikstück "Ein Märchen" von Dmitri Kabalewski eröffnete der Pianist Thomas Lemke von der Musikschule Rauenberg die kleine Feier zur Übergabe des neuen Parkettbodens im "Alten Pferdestall" des Winzermuseums. Und etwas Märchenhaftes hatte dieses Projekt tatsächlich, wie nicht nur Thomas Lemke fand: 20 Parkettleger aus dem ganzen Bundesgebiet waren unter der Regie des Malschenberger Parkettlegermeisters Christian Elsässer in Rauenberg in der vergangenen Woche zusammengekommen, um in sechstägiger Arbeit den Veranstaltungsraum des Winzermuseums mit einem schmucken Parkettboden auszustatten. All dies geschah ehrenamtlich und dank vieler Sponsoren entstanden dem Rauenberger Museumsverein durch die Aktion der "Parkettleger on tour" auch keinerlei Kosten - "ein großartiges Geschenk", so der Dank des Museumsleiters Jochen Kyek.

Er schilderte den im Museumshof versammelten Gästen, wie seine anfängliche Skepsis über die Realisierbarkeit des Projekt allmählich einem "bewundernden und freudigen Staunen" wich, erst recht, als die Arbeiten Mitte vergangener Woche begannen und aus dem "geordneten Chaos" ein "Meisterwerk" entstand.

Davon konnten sich die Gäste direkt im Anschluss selbst überzeugen und das fertige Werk in Augenschein nehmen: Die Handwerker hatten ein Eichenholzparkett in Flechtmuster verlegt, abgesetzt durch ein Rollfries und geschmückt mit kleinen Rauten-Mosaiken. Der Clou dabei: In der Bodenmitte prangt das Wappen der Familie Landfried, die das historische Schloss seit 1846 besitzt, darin lange Zeit eine Zigarrenfabrik betrieb und es auch möglich machte, dass ab 1986 das Winzermuseum hier sein Domizil fand. Eingerahmt ist das Wappen von einer weiteren Besonderheit: grün leuchtenden Weinlaub-Blättern, welche die Parkettleger mit einer Dekupier-Säge aus dem Parkettboden aussägten und mit grün eingefärbtem Epoxid-Harz ausfüllten. Das alles ist "schon keine Handwerkskunst mehr, sondern Kunsthandwerk", wie nicht nur Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel fand, der eingangs mit Blick auf das Projekt von einem "tollen Glücksfall" für das Museum und die Weinstadt gesprochen hatte.

Zusammen mit den anderen Ehrengästen (darunter auch der Landtagsabgeordnete Karl Klein) enthüllte Hausherrin Ingrid Schinz das kleine Kunstwerk. Ihr galt auch ein besonderer Dank des Museumsvereins-Vorsitzenden Jochen Kyek, hatte sie doch durch die Verlängerung und Erweiterung des Mietvertrags für das Winzermuseum erst den Weg für dieses besondere Projekt geebnet. Es blieb nicht das einzige Dankeschön an diesem denkwürdigen Tag. Gewürdigt wurden die Beiträge der Handwerker ebenso wie der Einsatz Christian Elsässers, der alles vor Ort organisiert und dabei "eigentlich Unbezahlbares" geleistet hatte, wie sein Mitstreiter Ernst Müller fand, seines Zeichens technischer Lehrer an der Landesfachklasse für Parkettleger in Ehingen. Auch die Sponsoren empfingen den Dank der Beteiligten, allen voran die Hotelier-Familie Menges, die als "Hauptsponsor" (Christian Elsässer) für die Unterbringung der Parkettleger während der Aktion in Rauenberg gesorgt hatte.

Dass die Aktion der "Parkettleger on tour" über Rauenberg hinausweist, sieht man auch daran, dass Baden-Württembergs Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, die Schirmherrschaft übernommen hatte. Diesmal konnte er (anders als bei der Vorstellung des Projekts im Frühjahr) zwar nicht persönlich anwesend sein, sein Vertreter Patrick Schreieck, Weinbaureferent im Stuttgarter Ministerium, betonte jedoch, wie hervorragend dieses Projekt in die "Holzbauoffensive" des Landes Baden-Württemberg passe. Gerade die Weiterentwicklung des Holzbaus trage "maßgeblich dazu bei, die Klimaschutzziele zu erreichen. Denn Holz bindet CO2", betonte Schreieck. Und ein Parkett aus Holz sei "vielleicht die schönste Form der CO2-Bindung neben Diamanten, Brillanten und Wein", so der Weinbaureferent weiter. Und nachhaltig ist es obendrein. "So ein Holzparkett kann bei guter Pflege gut und gern 150 Jahre halten."

Interessierter Gast der kleinen Feier im Winzermuseum war auch die Trägerin eines berühmten Namens: Maren von Bismarck ist Eigentümerin des Schlosses Briest in der Altmark, das in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich saniert wird und auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Schlossherrin ist, so war zu vernehmen, eine von mehreren Bewerbern für die nächste Aktion der "Parkettleger on tour" im kommenden Jahr.