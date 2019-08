Rauenberg. (oé) Es ist schon einige Zeit her, als der Kinderkleidermarkt Rauenberg eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreichte. Empfänger war der Mannheimer Ortsverband der "Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe - Aktion für krebskranke Kinder". Leider wird es wohl eine der letzten Spenden dieser Art sein. Denn der Rauenberger Kinderkleidermarkt steht kurz vor seiner Auflösung. Damit endet wohl eine Rauenberger Institution, die es immerhin seit bald 30 Jahren gibt. 1990 fand der erste Kinderkleidermarkt in der damaligen kleinen Mannaberghalle statt. Mit dabei war die Mitbegründerin Sylvia Bride, die dem Organisationsteam bis heute angehört - zusammen mit Christiane Steidel und Sabine Adler, die beide ebenfalls seit vielen Jahren mit dabei sind.

Für das nur noch dreiköpfige Team ist es in den zurückliegenden Jahren immer schwieriger geworden, die in der Regel zweimal jährlich stattfindenden Kinderkleidermärkte zu organisieren. Sie hatten deshalb versucht, ihr Organisationsteam zu erweitern und zu verjüngen. Doch vergeblich. Eine entsprechende Rund-Mail an den erweiterten Helferkreis war ohne Reaktion geblieben. "Es hat sich niemand gefunden", bedauert Christiane Steidel. Auch an Helfern hat es ihren Worten zufolge zuletzt "massiv gefehlt". 25 bis 30 Personen pro Tag sind nötig, wenn bei den zweitägigen Veranstaltungen "alles stressfrei ablaufen soll", sagt Sylvia Bride. Schließlich muss an einem Tag die Ware angenommen und sortiert werden, am zweiten Tag geht es dann um Verkauf sowie Rückgabe der nicht verkauften Ware. Es waren den Organisatorinnen zufolge stets um die 200 Verkäufer, die pro Kinderkleidermarkt Waren anboten. Und die Zahl der Besucher ging jedes Mal in die Hunderte. Zuletzt aber wuchs die Ungewissheit, ob man die Kinderkleidermärkte noch wie gewohnt würde durchführen können. Einfach weil nicht genug Helfer zu finden waren. Und für die wenigen, die noch übrig waren, wurde es Christiane Steidel zufolge immer mehr Arbeit. "Und irgendwann war es dann zuviel."

Deshalb fand im September 2018 der bislang letzte Kinderkleidermarkt in Rauenberg statt. Dessen Erlös in Höhe von 1000 Euro wurde im Mai 2019 überreicht. All die Jahre haben die Initiatorinnen des Kinderkleidermarkts ihre Erlöse immer gesplittet. Einmal ging eine Spende an die Aktion für krebskranke Kinder in Mannheim, dann wieder nach Heidelberg oder auch an das Waldpiratencamp. Verwendet wurden die Mittel für Besuche von Klinik-Clowns bei den Kindern, für Kunst- und Musiktherapien, die ambulante Familienbetreuung oder auch für ein "Elternhaus", in dem Eltern während der Klinik-Behandlung ihrer Kinder wohnen können. Insgesamt flossen so über die Jahre rund 80.000 Euro an die Kinderkrebshilfe, so die Auswertung der Organisatorinnen. Seit 2003 wurden außerdem auch Rauenberger Einrichtungen mit sozialem Zweck bedacht. Hierfür kamen nochmals rund 14.000 Euro zusammen. Das Geld entstammt der 20-prozentigen Abgabe auf jeden Verkaufserlös, die jeweils für den guten Zweck einhebalten wurde.

Die Organisatorinnen wollen sich nun an die endgültige Auflösung des Kontos machen und eine letzte Spende überweisen - es sei denn, es finden sich doch noch Nachfolgerinnen, Kontakt: sylvia@bride.de