Rauenberg. (rö) Es hätte schon das große Finale der "Musical Moments" sein können: Zu "We are the World", 1985 von Michael Jackson und Lionel Richie als Hymne im Kampf gegen die Hungersnot in Afrika geschrieben, ließ der mächtige Gesamtchor seine gut 150 Stimmen erklingen. Die Männer des Sängerbunds Rauenberg, der gemischte Chor der Constantia Walldorf, die junge "Sing and Dance"-Formation der Constantia, Solistin Maram el Dsoki und Dirigent Dr. Armin Fink sorgten gemeinsam mit dem Streichorchester und der Rockband für einen jener viel beschworenen Gänsehautmomente, der unweigerlich in Erinnerung bleibt. Auf der Bühne und im mit 900 Besucher voll besetzten Zuschauerraum leuchteten - statt altmodischer Feuerzeuge - die Handy-Taschenlampen, die Akteure schwenkten im Takt der Musik die Arme, das Publikum ließ sich gerne anstecken und am Ende des emotional mitreißenden Songs gab es stehende Ovationen.

Mitwirkende eines großartigen Abends: Die „Sing and Dance“-Truppe der Constantia Walldorf ... Foto: Pfeifer

Damit war aber noch lange nicht Schluss: Gleich drei Klassiker aus dem Queen-Musical "We will rock you" sorgten noch einmal für Feuer im Kessel. Der lang ausgedehnte Titelsong brachte Rauenbergs große Mannaberghalle zum Erbeben, alles stand und klatschte rhythmisch mit, ehe auch die Zuhörer in den von Maram el Dsoki angeführten, vielköpfigen Chor mit einstimmen durften. Wie aufgedreht, ständig in Bewegung, mit Ganzkörpereinsatz und viel Herzblut dabei: der musikalische Leiter Armin Fink, der seine Truppe zu immer neuen Höchstleistungen antrieb. Mit "We are the Champions" und "The Show must go on" wurde es getragener, aber nicht weniger mitreißend.

Und schließlich folgte nach dem Motto "das Schwerste zum Schluss" ein Auszug aus dem Musical "Aida" von Elton John und Tim Rice, nur kurz hinausgezögert durch die Kreislaufprobleme einer jungen Sängerin, der es dank der Ersthelfer der Rauenberger Feuerwehr und einem anwesenden Arzt aber rasch wieder besser ging. Zwischen vielen Dankesworten blieb Zeit für das Lob Finks an seine Musiker: "Die sind dermaßen gut, dass man das mit nur einer Generalprobe machen kann." Dann war auch der Dirigent endgültig nicht mehr zu halten und gab zu "Every Story is a Love Story" aus "Aida" (Soli: Maram el Dsoki und Darren Lesniak) wie seine Akteure noch einmal alles. Lang anhaltender, wieder stehender Applaus war der Lohn für einen insgesamt großartigen Abend.

... Dirigent Dr. Armin Fink ... Foto: Pfeifer Foto: Pfeifer

Der hatte schon gut begonnen. Die erste Hälfte des über dreistündigen Programms gehörte dem über 50 Mann starken Chor des Sängerbunds und seiner kleinen Formation, den "Modern Singers". "Broadway trifft Kraichgau, Stars und große Bühne treffen auf den Rauenberger Männerchor", machte Moderator Stephan Piedl, zweiter Vorsitzender des Vereins, Lust auf vermeintliche Gegensätze. Dem Sängerbund gelang es mit Liedvorträgen wie "Ich wollte nie erwachsen sein" aus "Tabaluga", "The Great Pretender" aus dem gleichnamigen Musical über Freddie Mercury oder Udo Lindenbergs "Hinterm Horizont" mühelos zu beweisen, dass diese Gegensätze sehr wohl zusammenpassen. Nach einem Rock‘n‘Roll-Medley, bei dem sich der Chor stimmgewaltig austoben durfte, setzte die 20-köpfige Showtanzformation der Walldorfer Tanzschule Kronenberger mit Szenen aus "Grease" einen schwungvollen Farbtupfer.

Von bunt und fröhlich machte das Programm einen harten Schwenk zu düster und laut: Die "Modern Singers" ließen Rammsteins "Engel", seit dem "Deutschrock"-Projekt 2012 fest im Repertoire, kraftvoll erklingen, später wagten sie sich ans anspruchsvolle Arrangement der "King‘s Singers" von "Back in the USSR". "Das war wirklich sauschwer", freute sich der Vorsitzende Darren Lesniak angesichts der damit verbundenen gesanglichen Höchstschwierigkeiten, "dass wir das nicht vergeigt haben". Augenzwinkernd merkte er zum Medley aus vier Beatles-Nummern an: "Wir haben vier Piedls im Chor", drei traten als Solisten in Erscheinung. Nur Chor-Senior Josef blieb im Hintergrund und überließ seinen Söhnen Roland und Jürgen ("Hey Jude") und Enkel Stephan ("All you need is Love") das Rampenlicht. Mit Mozart-Perücke übernahm Darren Lesniak bei Falcos "Rock me Amadeus", ehe sich Chor, Orchester und Band mit dem "Phantom der Oper" und Donnerhall in die halbstündige Pause verabschiedeten.

... und Solistin Maram el Dsoki. Foto: Pfeifer

Hatte bisher der Sängerbund den Abend praktisch allein gestaltet, überließ er nun die Bühne großzügig seinen Gästen. Der gemischte Chor der Constantia aus Walldorf begeisterte mit "Stars" aus "Les Misérables" und dem herrlich rollenden "Proud Mary", das den titelgebenden Schaufelraddampfer erst behäbig und dann immer flotter in Bewegung brachte. Klasse und mit viel Applaus bedacht dann die jungen Akteure der "Sing and Dance"-Formation, aus einer Kooperation von Constantia und Tanzschule Kronenberger entstanden. Vor allem Chaka Khans "Ain‘t Nobody", von Armin Fink am E-Piano begleitet, riss das Publikum mit, später stand und klatschte die ganze Halle bei "Oh Happy Day". Noch vorher wurde es auf der Bühne richtig voll, gesellte sich doch der Sängerbund zu seinen Gästen: Der "Jumbo-Chor" aus 80 Männerstimmen machte Phil Collins‘ "Dir gehört mein Herz" (aus "Tarzan") und Herbert Grönemeyers "Der Weg" zu einem selten gehörten Erlebnis. In Letzterem übernahmen die Chorsänger Holger Menges (Rauenberg) und André Cisar (Walldorf) die Soloparts, in der Tarzan-Nummer hatte Maram el Dsoki ihren ersten Auftritt des Abends. Letztes Jahr noch mit der Schweizer Hardrock-Band Gotthard im Vorprogramm der Rolling Stones unterwegs, überzeugte sie gemeinsam mit den Damen der Constantia auch bei Dusty Springfields "Son of a Preacher Man".

Dem schloss sich das mitreißende Finale eines restlos überzeugenden Abends an, der alle Zweifler widerlegte: Die große Bühne und der Männerchor - das passt sogar bestens zusammen.