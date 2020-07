Rauenberg. (tt) Vereinen aus Rauenberg, Rotenberg und Malschenberg, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, will die Gemeinwohlstiftung Rauenberg helfen. Das Stiftungskuratorium hat am Mittwochabend beschlossen, insgesamt 40.000 Euro aus den Stiftungsmitteln für die Vereinshilfe zur Verfügung zu stellen. Die Stiftung wurde vom 2017 verstorbenen Rauenberger Bauunternehmer Hans Menges gegründet und mit Immobilien als Stiftungskapital ausgestattet.

"Wir haben uns überlegt, dieses Jahr die Vereine mit einem Antragsverfahren zu unterstützen, weil wir auch im nächsten Jahr noch ein intaktes Vereinsleben haben wollen", erklärte Stiftungsvorstand Thomas Dewald in der Kuratoriumssitzung. Die Vereine hätten nicht nur Einnahmeausfälle, weil derzeit keine Veranstaltungen stattfinden könnten, gleichzeitig würden aber die Kosten weiterlaufen, so Dewald. Zwar lege das Land jetzt eine Unterstützung für Vereine auf, aber Dewald befürchtet, dass kleine Vereine von diesen Mitteln nur minimal profitieren werden. "Weil das Vereinsleben für das Gemeinwesen in Rauenberg aber eine große Rolle spielt, haben wir uns dazu entschieden, diese lokale Förderung zu initiieren", so der Stiftungsvorstand.

Da nicht alle Mittel der Stiftung für das laufende Jahr verplant waren, soll der freie Betrag – insgesamt 40.000 Euro – nun den notleidenden Vereinen in den drei Ortsteilen zu Gute kommen. "Wir werden in den nächsten vier Wochen ein Verfahren auf die Beine stellen und dann die Rauenberger Vereine darüber informieren, wie sie einen Antrag auf Unterstützung stellen können", erklärt Dewald. Im Antragsverfahren soll zum Beispiel berücksichtigt werden, ob es schon Hilfen von Dachverbänden gab oder wie stark die Jugendarbeit in den Vereinen ausgeprägt ist. An der reinen Anzahl der Mitglieder will Dewald die Förderung nicht festmachen: "Wir wollen eine gerechte Verteilung vornehmen und dabei sollen die individuellen Bedürfnisse der Vereine berücksichtigt werden", so Dewald. Die Vereine sollen in den Anträgen darlegen, wie hoch und was genau die Ausfälle sind. So will man helfen, die Fixkosten für Übungsleiter oder Dirigenten abzufedern. "Wir können natürlich keinen vollständigen Ausgleich leisten, aber teilweise unterstützen, um die Vereine am Leben zu halten", so der Stiftungsvorstand.

"Als Gemeinde könnten wir diese Unterstützung gar nicht leisten", berichtet Bürgermeister Peter Seithel. Rauenberg befinde sich gerade in der Haushaltskonsolidierung und müsse deshalb immer wieder freiwillige Leistungen wie die Vereinsförderung auf den Prüfstand stellen. "Den Stiftungszweck – die Förderung des Gemeinwohls – trifft diese Aktion genau und wir können so die Corona-Auswirkungen für unsere Vereine etwas abfedern", freut sich das Stadtoberhaupt.

"Toll, dass die Stiftung den Vereinen 40.000 Euro an Hilfen zur Verfügung stellt", erklärt Christiane Hütt-Berger, SPD-Gemeinderätin und Mitglied im Stiftungskuratorium. Und auch ihr FDP-Kollege Friso Neumann lobt: "Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Stiftung."