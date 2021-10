Von Tobias Törkott

Rauenberg. Carsharing, also das Teilen von Autos über einen Anbieter, wird immer beliebter. So wurden beispielsweise in St. Leon-Rot mehrere Jahre vom Autohaus Wagner ein solches Angebot unterhalten. Auch im nahen Neulußheim können sich Bürgerinnen und Bürger mal eben zum Einkaufen oder für den Gang zum Arzt ein Auto mieten. Das Auto wird von dem Calwer Unternehmen "Deer" (zu deutsch: Hirsch) gestellt. Zwei Volkswagen-E-Autos können dort seit August gemietet werden.

"Die Besonderheit dieses Angebots besteht darin, dass die Kommune das Fahrzeug als sogenannter ,Ankermieter’ nutzt", schreibt nun die Rauenberger SPD-Fraktion in einem Antrag zur Prüfung eines Carsharing-Konzeptes, der kürzlich im Rat gestellt wurde. So stehe das Fahrzeug zu den "üblichen Arbeitszeiten der Kommune unter der Woche zur Verfügung".

Nachmittags und abends, ab 16 oder 17 Uhr, könnte das Fahrzeug dann von der Bürgerschaft genutzt werden. Bürgermeister und Bürger würden sich quasi dasselbe Auto "teilen", erklärte die SPD-Rätin Christiane Hütt-Berger in der Sitzung scherzhaft.

Das Angebot des Schwarzwälder Unternehmens sei vom Gemeindetag Baden-Württemberg kürzlich vorgestellt worden, heißt es in dem Antrag. Nach Ansicht der SPD-Fraktion bietet "Deer" eine unkomplizierte Buchung per App und günstige Pauschalen. Das Unternehmen wirbt auf seiner Homepage bereits mit Dutzenden Kommunen als Kunden. Dazu übernehme "Deer" als "Rundum-Dienstleister von der Ladestation über das E-Fahrzeug bis zum Betrieb und zur Wartung alles". Die Gemeinde selbst müsse lediglich die Kosten für die Ladesäule übernehmen. Nach Informationen der Gemeinde Neulußheim wurde die Umsetzung in der Gemeinde mit 5000 Euro von der Landeshilfe Elektromobilität Baden-Württemberg gefördert.

"Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es sinnvoll ist, unsere Mobilität umzustellen", betonte Hütt-Berger in der Sitzung und führte aus: "Wir bitten um eine Prüfung." Denn die Umsetzung soll erst dann erfolgen, wenn die Angebote eingegangen seien. Sprich, auch Modelle andere Firmen sollen von der Verwaltung geprüft werden.

Mehrheitlich sprachen sich auch die anderen Ratsmitglieder grundsätzlich offen dafür aus, Carsharing in Rauenberg zu ermöglichen. Eine finale Entscheidung soll dann im Rat erfolgen, wenn Angebote eingeholt wurden. Manuel Steidel (Grüne) begrüßte den Antrag, sagte aber auch: "Nur, weil wir das anbieten, heißt es nicht, dass es gut für das Klima ist." Der Grünen-Rat war nicht gänzlich vom vorgeschlagenen Modell überzeugt, da die Gemeinde das Auto auch benutze. "Tagsüber steht das Auto nie." Daher präferiere er ein Carsharing-Angebot, das "verfügbar" sei, auch, "um die Lade-Infrastruktur zu verbessern".

Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel zeigte sich offen für ein Carsharing-Modell. Ganz überzeugt, sein Auto teilen zu müssen, war er aber nicht. "Da mein Fahrzeug privat ist, würde ich das nicht so sehr begrüßen", sorgte er für Lacher in der Kulturhalle. "Der Schlüssel liegt aber noch da, ich denke, es fährt niemand", sagte der Bürgermeister und schob hinterher: "Wir werden das prüfen und Ihnen dann vorstellen."