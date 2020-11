Rauenberg. (tt) Einstimmig hat der Rauenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren "Nordwestliche Ortserweiterung, 8. Änderung" gebilligt. Grund für die Änderung sind die Pläne des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins (SPHV) Wiesloch, der im ehemaligen Wohnhaus des Rauenberger Ehrenbürgers Hans Menges eine Wohngruppe für pflegebedürftige seelisch Erkrankte und eine öffentliche Begegnungsstätte mit Bistrocafé verwirklichen will. Bislang ist das Gelände nur als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

"Um die angedachten Nutzungen und den Anbau des Wintergartens und des Tagescafés verwirklichen zu können, bedarf es einer Änderung des Bebauungsplans", heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung. Im vorliegenden Fall soll dies aber nicht über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ermöglicht werden, sondern als Angebotsplanung im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans.

"Dabei gilt es auch die geplante Gastronomie mit bis zu 80 bestuhlten Plätzen bauordnungsrechtlich zu ermöglichen", heißt es weiter. Der SPHV will in Rauenberg für die Wiedereingliederung seiner Klienten eine arbeitsorientierte Tagesstruktur in eigener Gastronomie anbieten, wie er dies bereits mit der "Alte Schuhfabrik" in Wiesloch oder den Bistrocafés in Frauenweiler und Meckesheim tut. Neben einem Frühstücksangebot soll es auch einen einfachen Mittagstisch geben.

Im Gemeinderat stellte Dietmar Glup vom Planungsbüro Sternemann und Glup auch weitere Änderungen vor: "Die bebaubaren Bereiche müssen angepasst werden", so Glup. So wird etwa eine neue Baugrenze festgelegt, um im Garten den Anbau eines Wintergartens zu ermöglichen. Auch der Bau eines Nebengebäudes im Westen des Grundstücks direkt auf der Grenze wird so ermöglicht.

"Ich bitte Sie, zu prüfen, ob in der Frauenweiler Straße im Bereich dieses Grundstücks ein halbseitiges Parkverbot ausgesprochen werden kann", regte Jürgen Bender (CDU) in der Sitzung an. Die Frauenweiler Straße sei stark befahren, auch von größeren Fahrzeuge. Immer wieder komme es zu Problemen, weil in der Frauenweiler Straße bis an die Wieslocher Straße heran geparkt werde. Christiane Hütt-Berger (SPD) bat zudem darum, die Auswirkungen der Ausfahrt der Parkplätze der "Villa Menges" im Vorfeld verkehrstechnisch zu klären. Die Stellplätze sollen vor dem Haus entlang der Wieslocher Straße entstehen. Die Zufahrt soll über die Wieslocher Straße erfolgen, die Ausfahrt unmittelbar östlich des Wohnhauses auf die Frauenweiler Straße. Bürgermeister Peter Seithel versprach, das Problem für eine der nächsten Verkehrstagesfahrten des Kreises anzumelden.