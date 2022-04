Rauenberg. (tt) Ab Mai wird in Rauenberg, Rotenberg und Malschenberg jeweils eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut, das teilt die Stadt mit. Derzeit laufen in Rotenberg bereits vorbereitende Arbeiten an einer Verteilerstation an der Bushaltestelle. Aus diesem Grund wurde die Bushaltestelle "Schule Nord" in der Rauenberger Straße verlegt und im Bereich Mühlgrund in der Mühlhäuser Straße vorübergehend eingerichtet.