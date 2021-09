Rauenberg. (pol/rl) Am Freitagvormittag verursachte der Fahrer eines weißen Fahrzeuges einen Verkehrsunfall am Bauhofs im "Hohenaspen". Ein Zeuge hatte kurz vor 8 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie das weiße Auto gegen einen geparkten Lastwagen geprallt war. Anschließend fuhr der Wagen weiter.

Während die Fahndung nach dem Fahrzeug lief, gingen im Polizeirevier Wiesloch mehrere Anrufe ein. Diese meldeten, dass ein verlorenes Rad und Fahrzeugteile auf der B39 herumliegen würden. Wenig später entdecken die Beamten vor Ort das gemeldete weiße Fahrzeug, das massiv beschädigt war.

Die verantwortliche Fahrerin tragen die Beamten in ihren Zuhause in einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis an und nahmen sie mit auf das Revier. Sie war mit 2,3 Promille noch erheblich betrunken. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins folgten. Der Gesamtschaden soll bei weit über 10.000 Euro liegen.