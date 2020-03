Rauenberg. (oé) Es war eine denkwürdige Gemeinderatssitzung, die am vergangenen Mittwoch im Rauenberger Rathaus stattfand. Die Gemeinderäte saßen nicht nur wie sonst am Oval des Ratstisches, sondern hatten auch in der Mitte des Saals Platz genommen, wo die Verwaltung zusätzliche Tische aufgestellt hatte. Abstand halten, war die Devise angesichts der akuten Corona-Virus-Gefahr. Auf die "geschichtsträchtige" Situation hatte eingangs Bürgermeister Peter Seithel hingewiesen, er bat auch um die Erlaubnis, ein Foto machen zu dürfen, um die "besondere Situation" dieser Tage für die Nachwelt zu dokumentieren. Kämmerer Thomas Dewald übernahm diese Aufgabe.

Allerdings gab es auch Kritik an der Durchführung der Gemeinderatssitzung in diesen "besonderen Zeiten". Ein Bürger fragte, ob diese Sitzung "so wichtig" sei, dass sie in dieser Phase durchgeführt werden müsse, wo viele Geschäfte und Unternehmen schließen müssten und eventuell vor dem Konkurs stünden. Er drückte sein Unverständnis aus und betonte, dass dies nicht nur seine persönliche Meinung allein sei.

Der Bürgermeister erläuterte, dass die Kommune gerade bei der Vergabe von Bauaufträgen Fristen einhalten müsse, andernfalls würde Schaden für die Gemeine entstehen. Rechtlich sei dies im Moment einfach so. Und diese Vergabe tue gerade auch den Firmen gut. Deshalb habe man sich zu der Sitzung entschlossen und nur Punkte auf der Tagesordnung belassen, die man für wichtig und erforderlich erachtet habe. Drei Tagesordnungspunkte waren abgesetzt worden.

Eine andere, ebenso grundsätzliche Frage im Zusammenhang mit der aktuellen Auftragsvergabe für das Feuerwehrhaus Malschenberg warf CDU-Stadtrat Jürgen Bender auf. In der gegenwärtigen Situation wisse keiner, wie es weitergehe. Alle Haushaltsprognosen "können wir komplett über Bord werfen", meinte Bender und fragte sich, wie die Stadt das überstehen könne. Brauche man eventuell eine Haushaltssperre oder einen Nothaushaltsplan?

Kämmerer Thomas Dewald gab freimütig zu, dass er die Folgen der aktuellen Krise für den Haushalt noch nicht absehen könne. "Ich bin kein Hellseher." Einen Nothaushalt werde es aber definitiv nicht geben, hier sei es positiv, dass Rauenberg nicht so abhängig von der Gewerbesteuer sei wie andere Kommunen, die hier anfälliger seien. Einen Nachtragshaushalt mochte der Kämmerer aber nicht ausschließen. Nach der Sommerpause könne man dies vielleicht absehen. Verlässliche Zahlen erwartet er aber "frühestens im dritten Quartal".

Dewald zufolge kann man sich zwar "über neue Maßnahmen Gedanken machen", laufende Maßnahmen müssten aber beendet werden. Es sei nichts dadurch gewonnen, einen halb fertigen Bau stehen zu lassen, meinte er mit Blick auf das neue Feuerwehrhaus in Malschenberg, das sich derzeit im Bau befindet und für das Auftragsvergaben anstehen. Der Kämmerer warnte vor "erheblichen rechtlichen Problemen", sollten ausgeschriebene Arbeiten nicht vergeben werden.

Der Gemeinderat erteilte denn auch bei zwei Enthaltungen (der FDP) die Aufträge für anstehende Arbeiten, obwohl die günstigsten Angebote deutlich über den ursprünglichen Kostenschätzungen lagen. Bei einer ersten Ausschreibungsrunde hatten die Kostenüberschreitungen Bauamtsleiter Martin Hörner zufolge sogar bei weit über 50 Prozent gelegen, deshalb hatte die Stadt die Ausschreibung aufgehoben und das Aufragsbündel aufgeschnürt, sodass in der neuen Runde die Gewerke "Mess-, Steuer- und Regeltechnik" und "Lüftungsinstallation" getrennt ausgeschrieben wurden.

Im ersten Fall lag der günstigste Bieter mit einer Auftragssumme von knapp 42.000 Euro dem Bauamtsleiter zufolge diesmal um 19,5 Prozent über der Kostenberechnung. Beim zweiten Gewerk (Lüftung) mit dem günstigsten Angebot von knapp 136.000 Euro beträgt die Überschreitung 12,6 Prozent. Das Bauamt empfahl die Vergabe, da die Kostensteigerungen noch innerhalb der erlaubten Spanne liegen. Damit summieren sich die Überschreitungen bei allen bisher vergebenen Aufträgen auf rund 91.000 Euro und die voraussichtlichen Gesamtkosten des Feuerwehrhauses steigen damit auf vorerst knapp 2,7 Millionen Euro. Eine ganze Reihe an Gewerken steht allerdings noch aus.

Bürgermeister Seithel zeigte sich am Ende froh, dass die Aufträge vergeben werden konnten. Damit sei gewährleistet, dass der Bau fortgesetzt werden könne und dass Regressansprüche gegen die Stadt ausgeschlossen seien.